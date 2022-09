Zase jsme se nepoučili a udělali stejnou chybu. V tomhle jsme hloupí, prohlásil Tecl

Kapitán slávistických fotbalistů Stanislav Tecl si po porážce 0:3 v Plzni ve šlágru 9. kola první ligy neuměl vysvětlit chybu z úvodní minuty, po níž dostal hostující stoper Eduardo Santos červenou kartu a Viktoria zahrávala penaltu.

Dvaatřicetiletý útočník nedovedl pochopit, že Pražané podobně zaváhali v krátké době už poněkolikáté. Možný šestibodový náskok západočeského rivala na čele tabulky považuje za problém, ale ne fatální.

"Tři dny jsme se na tento zápas připravovali, ale po minutě jsme ho vzali a hodili do koše. Potom už to bylo těžké. Pustili jsme Plzeň do vedení 2:0. Kdybychom ještě do přestávky dokázali dát gól, mohli jsme je dostat pod tlak a trochu je znervóznit, ale to se nepovedlo. Ve druhé půli jsme měli další náznaky, byla tam šance Davida Juráska, která mohla zápasu hodně pomoct. Mohli jsme to Plzni ztížit daleko víc, než se nám to podařilo," řekl na tiskové konferenci Tecl.

Hned na konci první minuty fauloval Santos ve vápně unikajícího Jhona Mosqueru, inkasoval od rozhodčího Petra Hocka rovnou červenou kartu a z penalty otevřel skóre Tomáš Chorý. "Absolutně pro to nemám pochopení. Když uděláme chybu jednou, to je ve fotbale normální věc. Ale to, že to je stejná situace jako na Slovácku… Tam jsme dostali gól, s Rakówem jsme to přežili a teď to uděláme potřetí. Odkopnutý balon a soupeř se nám dostane za záda. Myslím si, že jsme v tom hloupí. Nedokážeme se ponaučit z vlastních chyb, tohle mě na tom zápase štve ze všeho nejvíc," zlobil se Tecl.

Z porážky nechtěl vinit jen Santose. "Edieho to mrzí asi ze všech nejvíc. Nechci, aby to vypadalo, že je všechno o něm, je to záležitost celého týmu. Že nejsme schopní zareagovat na odkopnutý balon, to není chyba jednoho hráče, ale celého týmu. Že se nám to stane potřetí, to je neuvěřitelné a neomluvitelné," uvedl Tecl.

Jeho tým ztrácí na Viktorii tři body, Západočeši navíc mají jeden zápas k dobru. "Plzeň má velké sebevědomí. Povedlo se jim postoupit do Ligy mistrů, a to pomůže každému. Sezona je pořád ještě na začátku. Jsem přesvědčený, že těch šest bodů budeme mít ještě šanci stáhnout. Je to samozřejmě problém, ale ne takový, který by se nedal zvládnout," řekl Tecl.

"Absolutně nevidím důvod k panice v našem týmu. Naopak teď bude prostor k tomu, abychom se dostali zpátky do kondice a zapracovali na detailech, které nás srážejí. Je před nám skoro tři čtvrtě sezony, takže je to problém, ale určitě ne nějaký fatální," doplnil bývalý dlouholetý hráč Plzně.

Věří, že se Slavia z dnešního utkání poučí. "Říkali jsme si to po první chybě, po druhé. Není to úplně jen o slovech. Je potřeba si to říct hned, ale když se z toho neponaučíme, bude to zase úplně k ničemu. Jak jsem říkal, první chyba je ve fotbale naprosto normální. Ale není normální, že se nám to stane třikrát a nejsme schopni se z toho ponaučit. Doufám, že teď už nám to opravdu stačilo a tuhle chybu už neuděláme," dodal Tecl.