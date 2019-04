Zaráží mě reakce rozhodčích. Všechny záběry měli včas, říká šéf televize Kindernay

před 3 hodinami

Je to bizarní situace. V derby pražských S dojde k penaltovému zákroku, rozhodčí ho odpíská, faul dokonce potvrdí i konkrétní opakovaný záběr. Problém je v tom, že zrovna ten se někde zdrží - a sudí Hrubeš mezitím pokutový kop odvolá. "K našemu pochybení rozhodně nedošlo. My přece nemáme důvod jakékoli záběry zadržovat," zdůrazňuje Marek Kindernay, výkonný ředitel O2 TV Sport.

Na svém twitterovém účtu jste se ohradil vůči tvrzení rozhodčích, že neměli k dispozici včas všechny záběry…

Ano, potvrzuji, že všechny záběry, které viděli diváci na obrazovce, měli rozhodčí k dispozici. A včas.

Jenže záběr, který jasně prokazuje, že se o faul na Josefa Hušbauera skutečně jednalo, se na obrazovkách objevil skutečně až poté, co rozhodčí Hrubeš zrušil svůj verdikt a slávistickému záložníkovi udělil žlutou kartu za simulování…

Také tento záběr měli rozhodčí k dispozici. Respektive videorozhodčí v přenosovém voze, který má na starosti selekci dostupných záběrů. Proto mě zarazila argumentace sudích, že některé záběry dostali pozdě. My přece nemáme důvod jakýkoli materiály zadržovat.

Na Sinobo Stadium jste měli celkem čtrnáct kamer. Proč se rozhodčí Hrubeš rozhodoval pouze na základě dvou záběrů?

Ne všechny kamery dění před brankami zabírají. Nicméně pět šest různých záběrů k dispozici bylo. Určitě ne dva.

Budete skandál z derby řešit s FAČR? Přece jen poškozuje i jméno O2 TV Sport…

Už jsme se i ozvali oficiálním tweetem. Nyní zvažujeme další postup směrem k asociaci, protože byť z naší strany nedošlo k žádnému pochybení, vrhá to stín i na nás. Což mě mrzí, protože my se naopak snažíme projekt VAR podporovat v tom směru, aby co nejvíce omezil diskutabilní situace ve Fortuna:Lize.

K dalšímu kontroverznímu momentu ovšem došlo i o den dříve v Plzni, kdy rozhodčí uznal branku Beauguela, přestože přihrávající Řezník vybíhal z ofsajdu. Sudí si pak stěžovali na to, že nemají k dispozici ofsajdovou linii. Proč tomu tak je?

Protože není k dispozici žádný certifikovaný systém, bez potřebné certifikace je to jen namalovaná čára. Pokud si všimnete, nepoužívá se ani při přenosech z Ligy mistrů. Nicméně pracujeme na tom, abychom tento problém co nejdříve vyřešili.

Nemrzí vás, že projekt, na kterém se O2 TV Sport podílí, poškozují tak diletantská pochybení?

Je to mrzuté. Jsem přesvědčený o tom, že VAR je přínosný, problémy jsou způsobeny lidským faktorem. Pokud budou rozhodčí chybovat, pak to opravdu nemá smysl. Nicméně video je na stadionech první rok, pořád si stojím za tím, že se postupem času podaří všechny potíže vychytat.