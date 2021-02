Boleslav hlásí další velký návrat. Z Anglie přijde Skalák, Karviná lovila v Estonsku

Fotbalový záložník Jiří Skalák se vrátil do Mladé Boleslavi, za kterou hrál už v letech 2014 až 2016. Sedmnáctinásobný český reprezentant předčasně ukončil smlouvu s druholigovým anglickým Millwallem a se Středočechy podepsal kontrakt na rok a půl. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.

"Jirka Skalák se vrací do prostředí, které dobře zná a které zároveň dobře zná jeho," uvedl Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která Skaláka zastupuje. "Boleslav se nenachází v jednoduché pozici, o to více jí návrat hráče s reprezentačními zkušenostmi může pomoct. A Jirka chce pomoci týmu, který hrál v jeho kariéře zásadní roli," prohlásil Kolář.

Osmadvacetiletý Skalák, který za národní tým naposledy nastoupil v listopadu 2018, odehrál v české lize v dresu pražské Sparty, Slovácka, Brna a Mladé Boleslavi 83 zápasů a vstřelil 15 branek. Se Spartou sice v roce 2014 získal titul, do jejího týmu se ale natrvalo neprosadil.

V roce 2016, kdy si zahrál na mistrovství Evropy ve Francii, zamířil z Mladé Boleslavi do tehdy druholigového Brightonu, s nímž hned v první sezoně postoupil do Premier League. V prestižní soutěži si ale nezahrál a v srpnu 2018 přestoupil do Millwallu, za který v této sezoně druhé anglické ligy nastoupil jen do tří utkání.

Mladá Boleslav se překvapivě nachází na prvním sestupovém místě. Během zimního přestupního období výrazně posílila. Před Skalákem přišli na hostování Ladislav Takács, Radim Řezník, Tomáš Malinský či Jaromír Zmrhal.

Zlín získal Potočného

Fotbalisty Zlína posílil těsně před koncem přestupového okna Roman Potočný. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník zamířil do týmu "Ševců" na hostování do konce sezony bez opce z Baníku Ostrava, kde se mu zatím nedařilo.

Potočný přestoupil do Baníku před rokem z Liberce jako velká posila, ale očekávání nenaplnil. Za Slezany si dosud připsal jen čtyři ligové branky, z toho tři v této sezoně. V minulém ročníku nejvyšší soutěže se přitom jen za podzim trefil devětkrát.

"Víme o Romanovi, že to je kvalitní fotbalista, ale u nás se bohužel herně trápil. Sám věděl, že to není ono. Bylo to velmi složité rozhodování a rozhodnutí. Ale udělali jsme ho s tím, že by ta krátkodobá změna prostředí mohla jemu samotnému prospět," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

"Už jsme se o Romana několikrát zajímali. Vyšlo to až nyní, byť jen v rámci hostování. Jsem rád, že můžeme s tímhle hráčem spolupracovat. Slibujeme si od něj především zvýšení produktivity do útočné fáze," řekl zlínský generální manažer Zdeněk Grygera.

Potočný věří, že se v aktuálně třináctém týmu ligové tabulky herně zvedne. "Seběhlo se to hrozně rychle. Byl jsem rád za velký zájem Zlína a rozhodl se přijmout jeho nabídku. Těším se na nové prostředí, byť to bude jen nakrátko. Doufám, že naše spolupráce bude přínosem pro obě strany a posuneme se tabulkou nahoru," uvedl.

Potočný má v lize na kontě 169 startů a 34 gólů. Vedle Liberce a Ostravy působil také v Teplicích a Bohemians 1905. Na podzim prožil premiéru v reprezentaci, za kterou střídal proti Skotsku. S ostrovním celkem tehdy hrál náhradní výběr, původní mužstvo muselo kvůli koronaviru do izolace.

Karviná lovila v Pobaltí

Fotbalisty Karviné posílil estonský reprezentant Vlasij Sinjavskij. Čtyřiadvacetiletý záložník či křídelní útočník přišel z Flory Tallin a podepsal se Slezany smlouvu na rok a půl s opcí. Jedenáctý celek české ligy o tom informoval na svém webu.

"Vlasij je rychlostní, tahový hráč. Vypadá velice dobře, předpoklady rozhodně má. S aklimatizací nebude problém, na aktuální meteorologické podmínky je zvyklý. Spíš to bude o adaptaci na českou ligu. Věřím, že nám na krajích hřiště pomůže a potvrdí své kvality," řekl sportovní ředitel KarvinéLubomír Vlk.

"Jsem šťastný, že jsem součástí tohoto klubu, a těším se, až týmu pomůžu. Chci pravidelně hrát a pomoct týmu k dobrým výsledkům," prohlásil Sinjavskij.

V rodné zemi vyhrál tři tituly a za národní tým si připsal sedm startů. Právě v Estonsku začnou čeští reprezentanti 24. března kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru.