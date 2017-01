Další změna v kádru pražské Slavie. Mihalík miří na hostování do Polska

před 2 hodinami

Záložník pražské Slavie Jaroslav Mihálík míří na hostování do Cracovie Krakov. Čtrnáctý celek aktuálního ročníku polské ligy získal slovenského fotbalistu do konce sezony.

Krakov - Fotbalisty pražské Slavie opustil záložník Jaroslav Mihalík. Slovenský reprezentant do 21 let zamířil na hostování do konce sezony do čtrnáctého klubu polské ligy Cracovie Krakov. Informovaly o tom oba kluby.

"Chci dobrými výkony a vstřelenými góly pomoci týmu k posunu v tabulce na co nejvyšší příčku. Doufám, že budu pravidelně nastupovat," citoval Mihalíka web polského klubu.

Dvaadvacetiletý Mihalík přišel do Slavie před rokem. Vloni na jaře zasáhl do jedenácti ligových zápasů, na podzim ale nastoupil v nejvyšší soutěži jen čtyřikrát v základní sestavě. Za Slavii v lize vstřelil dvě branky. Vzhledem k tomu, že se chystá na červnový evropský šampionát do 21 let, rozhodl se pro hostování, aby měl větší vytížení.

