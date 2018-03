Zahustela štvala remíza s Brnem, gól věnoval zesnulému dědovi

před 6 hodinami

Ondřej Zahustel byl v zápase Sparty s Brnem (1:1) u obou branek. Tu do sítě Zbrojovky věnoval svému dědečkovi.

Praha - Po ligovém utkání s Brnem se Ondřeji Zahustelovi nemluvilo lehce. A nejen kvůli tomu, že fotbalisté Sparty doma nečekaně jen remizovali 1:1 s o záchranu bojující a v deseti hrající Zbrojovkou, ale také proto, že mu před týdnem zemřel děda. Jemu tak alespoň šestadvacetiletý obránce věnoval svůj vyrovnávací gól.

Zápas pro Zahustela nezačal vůbec dobře, po jeho teči v 50. minutě se Zbrojovka ujala vedení. O jedenáct minut později však nešťastný okamžik odčinil a po centru Bogdana Vatajelua hlavou vyrovnal. "Tyhle domácí zápasy musíme vyhrávat. Jsem rád aspoň za gól, protože jsem ho věnoval dědovi, který mi před týdnem umřel," řekl Zahustel.

Sparta po vyrovnání soupeře zatlačila, vypracovala si dost šancí, ale ani po vyloučení hostujícího Lukáše Kryštůfka se jí nepodařilo získat důležitou výhru. "Se vším respektem k Brnu je pro nás remíza málo. Je to pro mě rozčarování a hrozně mě naše výsledky štvou," dodal Zahustel.

"Když šel soupeř do deseti, tak jsme to měli zjednodušit, dát balon do strany a sypat míče do vápna," uvedl. "Ale my když jsme se dostali do strany, tam jsme to zasekli a tím se to celé vždycky zbrzdilo. Přitom právě z centru jsme dali gól," posteskl si Zahustel.

Sparta remizovala se soupeřem hrajícím o záchranu podruhé za sebou, když navázala na výsledek 1:1 ze hřiště Slovácka. "Krizí bych to asi ještě nenazval. Myslím, že hra dneska nebyla špatná, určitě to nebylo nic katastrofálního," řekl Zahustel. "Ale soupeři když vidí, že nejsme úplně v pohodě, tak sem jedou ještě víc odhodlaní. Těžko se mi o tom mluví," dodal.