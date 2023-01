Zahrál si na MS v Kataru, teď míří na Letnou. Sparta získala reprezentanta Austrálie

Fotbalisty Sparty posílil australský reprezentační záložník Awer Mabil. Účastník letošního mistrovství světa v Kataru bude na Letné hostovat ze španělského Cádizu, součástí dohody je opce. Sedmadvacetiletý záložník se stal čtvrtou zimní posilou Pražanů.

Mabil se znovu sejde s dánským trenérem Sparty Brianem Priskem, který ho v minulosti vedl v Midtjyllandu. Rodák z Keni působil také v Adelaide, Esbjergu, Pacosu Ferreira, Kasimpase a naposledy v Cádizu. V dresu Midtjyllandu si zahrál Ligu mistrů.

Za národní A-mužstvo Austrálie Mabil zasáhl do 31 zápasů a zaznamenal osm branek. Na uplynulém světovém šampionátu, kde s týmem došel do osmifinále, si připsal coby střídající hráč dva starty ve skupině.

"Pod trenérem Priskem jsem hrál svůj nejlepší fotbal. Známe se opravdu dobře. Je to ambiciózní chlapík, takže máme tyhle ambice společné. A dokázat to tady bude naším cílem," uvedl pro sparťanský web Mabil.

"Chci bojovat o tituly. Takže hlavní motivací, proč jsem sem přišel, je vyhrávat, bojovat o titul a také hrát znovu evropské poháry. Hrál jsem Ligu mistrů se svým bývalým týmem v Dánsku. Byl to skvělý pocit a hrozně bych to chtěl prožít znovu. A to je pro mě cíl tady," dodal.

Letenští si od Mabila hodně slibují. "Awer je ofenzivní křídlo, pracovitý hráč, který umí přejít přes protihráče v souboji jeden na jednoho. Má zkušenosti z mezinárodních zápasů, které odehrál jak v dresu národního týmu Austrálie, tak v soutěžích UEFA," řekl sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický. "Je to týmový hráč s vítěznou mentalitou. Výhodou je, že ho trenér dobře zná ze společného působení v Midtjyllandu," dodal.

Sparta už před Mabilem získala tři jiné zahraniční zimní posily. Po podzimu třetí celek prvoligové tabulky angažoval Fina Kaana Kairinena, dalšího záložníka Qazima Laciho z Albánie a zadní řady vyztužil srbský obránce Dimitrije Kamenovič.