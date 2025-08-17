Trpišovský: Zafeiris nebyl na zápas mentálně připravený. Do Řecka ho pustit nehodlá

Trpišovský to řekl na tiskové konferenci po remíze 1:1 na severu Čech.
Zafeiris v úvodních čtyřech kolech nechyběl v základní sestavě, dnes však zůstal jen na lavičce.
"Zafi nebyl mentálně připravený na ten zápas. Je fér, že to řekne. Hráče máme, potřebujeme, aby byli stoprocentně nastavení na zápas. Je lepší, když to řekne, než aby jeho výkon nebyl stoprocentní, ještě když hraje na Michala Berana," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konferenci.
Okolo Zafeirise již nějakou dobu "krouží" PAOK Soluň.
"Samozřejmě, že to s tím souviselo. Souhlasím s tím, že by tu měl být. V létě se s klubem na něčem domluvil, nejde to měnit v průběhu sezony. Čeká nás Liga mistrů. Věřím, že se během příštího týdne dá dohromady a na další utkání bude v top formě," prohlásil Trpišovský.
Řecký celek poslal podle médií do Edenu na Zafeirise dokonce i vylepšenou nabídku, předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík ale na sociální síti X odchod reprezentanta odmítl.
"Vůbec nevím, co mezi kým padlo. Řešili jsme to jen krátce spolu směrem k zápasu. Ještě během týdne byl v základní sestavě. Je jednoznačné, že by tu měl zůstat. Myslím, že před sebou má skvělý podzim. Potřebujeme ho," poznamenal Trpišovský.