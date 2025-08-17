Česká liga

Trpišovský: Zafeiris nebyl na zápas mentálně připravený. Do Řecka ho pustit nehodlá

ČTK ČTK
před 31 minutami
Trenér Jindřich Trpišovský připustil, že záložník Christos Zafeiris chyběl v sestavě slávistických fotbalistů v utkání 5. kola první ligy v Jablonci kvůli tomu, že nebyl mentálně připraven. O dvaadvacetiletého řeckého středopolaře usiluje PAOK Soluň, kouč Pražanů však věří, že jedna z hlavních opor obhájce titulu zůstane.
Jindřich Trpišovský a Christos Zafeiris
Jindřich Trpišovský a Christos Zafeiris | Foto: Milan Kammermayer

Trpišovský to řekl na tiskové konferenci po remíze 1:1 na severu Čech.

Zafeiris v úvodních čtyřech kolech nechyběl v základní sestavě, dnes však zůstal jen na lavičce.

Související

Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod

fotbal, první liga, Slavia - České Budějovice, David Douděra

"Zafi nebyl mentálně připravený na ten zápas. Je fér, že to řekne. Hráče máme, potřebujeme, aby byli stoprocentně nastavení na zápas. Je lepší, když to řekne, než aby jeho výkon nebyl stoprocentní, ještě když hraje na Michala Berana," citoval klubový web Trpišovského z tiskové konferenci.

Okolo Zafeirise již nějakou dobu "krouží" PAOK Soluň.

"Samozřejmě, že to s tím souviselo. Souhlasím s tím, že by tu měl být. V létě se s klubem na něčem domluvil, nejde to měnit v průběhu sezony. Čeká nás Liga mistrů. Věřím, že se během příštího týdne dá dohromady a na další utkání bude v top formě," prohlásil Trpišovský.

Řecký celek poslal podle médií do Edenu na Zafeirise dokonce i vylepšenou nabídku, předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík ale na sociální síti X odchod reprezentanta odmítl.

"Vůbec nevím, co mezi kým padlo. Řešili jsme to jen krátce spolu směrem k zápasu. Ještě během týdne byl v základní sestavě. Je jednoznačné, že by tu měl zůstat. Myslím, že před sebou má skvělý podzim. Potřebujeme ho," poznamenal Trpišovský.

 
Mohlo by vás zajímat

Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod

Slavii spasil v Jablonci Douděra, díky jeho nádherné střele v čase 90:00 bere bod

Jablonec - Slavia 1:1. Douděra fantastickou střelou v závěru vyrovnal

Jablonec - Slavia 1:1. Douděra fantastickou střelou v závěru vyrovnal

Plzeň znovu ztratila, nestačila na Duklu. V lize má pořád jedinou výhru

Plzeň znovu ztratila, nestačila na Duklu. V lize má pořád jedinou výhru

Začínající rozhodčí si zaslouží respekt. Sudích je v Česku málo

Začínající rozhodčí si zaslouží respekt. Sudích je v Česku málo
Chance Liga Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský Christos Zafeiris (fotbalista) PAOK Soluň FK Jablonec

Právě se děje

před 3 minutami
Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"
Literatura

Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"

Román britského spisovatele George Orwella poprvé vyšel před 80 lety, 17. srpna 1945. V komunistickém Československu kniha nesměla vycházet.
před 3 minutami
Místo vydání přišlo smazání. Studio muselo zničit vlastní tvorbu, mohli si za to sami
6:04
Zprávy

Místo vydání přišlo smazání. Studio muselo zničit vlastní tvorbu, mohli si za to sami

Studio prohrálo spor s Epic Games, muselo zaplatit miliony a zničit vlastní hry i kód. Silicon Knights ale svůj ortel podepsali vlastní chybou.
před 31 minutami
Trpišovský: Zafeiris nebyl na zápas mentálně připravený. Do Řecka ho pustit nehodlá
Česká liga

Trpišovský: Zafeiris nebyl na zápas mentálně připravený. Do Řecka ho pustit nehodlá

Okolo Christose Zafeirise již nějakou dobu "krouží" PAOK Soluň. Trenér Slavie ale odchod středopolaře odmítá, potřebuje ho i pro Ligu mistrů.
před 52 minutami
"Ježíši Kriste!" Českou kometu Dobeše si kvůli reklamě dobírají spoluhráči v NHL
Hokej

"Ježíši Kriste!" Českou kometu Dobeše si kvůli reklamě dobírají spoluhráči v NHL

Mladý hokejový brankář NHL Jakub Dobeš využívá nabytou popularitu.
před 1 hodinou
Magazín

Velká proměna Palmovky. Už žádný zanedbaný kout, ale ambiciózní bydlení

Velká proměna Palmovky. Už žádný zanedbaný kout, ale ambiciózní bydlení
Prohlédnout si 7 fotografií
Palmovka – kdysi zanedbaný kout Prahy, dnes jedna z nejrychleji rostoucích čtvrtí hlavního města. Právě zde vznikne nový developerský projekt NEAR living, který má ambici přetvořit tvář této městské části.
Komplex přinese do Prahy 212 bytových jednotek - od menších 1+kk po rodinné 3+kk - spolu s podzemním parkováním, nebytovými prostory a komunitní zahradou o rozloze 425 m². 
před 1 hodinou
Auto

Vzpomínka na staré dobré časy. Fiat už zase dělá zajímavá auta, ale co ta cena?

Vzpomínka na staré dobré časy. Fiat už zase dělá zajímavá auta, ale co ta cena?
Prohlédnout si 48 fotografií
Fiat po delší době vyrukoval s novým a zajímavým modelem, který by mohl oživit skomírající prodeje. Grande Panda se nabízí s benzinovým, mildhybridním i čistě elektrickým pohonem.
Právě Grande Pandu Electric jsme otestovali. Pětidveřový hatchback stojí od 589 900 korun, testovaná verze La Prima startuje na 684 900 korunách.
před 2 hodinami
Zlá zpráva pro ukrajinské obránce. Rusů se dere do armády víc, než Kreml doufal
0:45
Zahraničí

Zlá zpráva pro ukrajinské obránce. Rusů se dere do armády víc, než Kreml doufal

Podle posledních informací ruského statistického úřadu se průměrná mzda v zemi pohybuje okolo 96 tisíc rublů měsíčně.
Další zprávy