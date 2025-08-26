Zafeiris: hotovo. Slavia řekla, kolik za něj dostane, v Edenu bude na podzim hostovat

Dvaadvacetiletý záložník bude na podzim ještě v Edenu hostovat, do nového působiště zamíří v lednu. Pražané to uvedli na svém webu.
O Zafeirisově přestupu informoval už minulý týden na sociální síti X předseda představenstva českého šampiona Jaroslav Tvrdík.
Slavia dnes uvedla, že za řeckého reprezentanta dostane 12 milionů eur (295 milionů korun).
Podle řeckého klubu Zafeiris podepsal v novém působišti smlouvu do konce roku 2029.
"Čeká nás náročné období v kombinaci domácí soutěže a Ligy mistrů. Do zimy takto kvalitního hráče potřebujeme. Nyní jsme ho nebyli schopni adekvátně nahradit a jsem tedy rád, že tu ještě půl roku zůstane," vysvětlil sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.
"Navíc je to pro klub přestup, na kterém vydělá o 10 milionů eur víc, než za co hráč přišel," doplnil.
Zafeiris dorazil do Edenu na začátku roku 2023 z norského Haugesundu. Za Slavii odehrál 105 soutěžních utkání s bilancí 13 gólů a 12 asistencí. Nedávno ale sám zažádal o přestup do PAOK Soluň.
"Jeho rozhodnutí hrát od ledna doma v Řecku respektuji a je dobře, že je nyní v nastavení tady odvést maximum práce. Když se pak podíváte na jeho řeč těla a výkon proti Pardubicím, nemám o tom sebemenších pochyb," prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.
"V loňské sezoně byl jedním z klíčových článků pro zisk titulu a vyrostl v lídra, který nám pomůže zvládnout těžké zápasy doma i v Evropě," dodal kouč českých šampionů.