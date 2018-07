Žádnou last minute hvězdu Slavia před ligou nechystá. Ronaldo už je vyřešený, vtipkuje Trpišovský

před 1 hodinou

Útok na titul a základní skupina Ligy mistrů. Fotbalovou Slavii čeká perný podzim s náročnými cíli. Jsme připraveni, hlásí trenér Jindřich Trpišovský.

Jaké máte ambice do nového ligového ročníku?

Hrát o mistrovský titul, což je logické. K tomu směrovalo i posílení mužstva. Ale já nemám rád vykřikování nějakých hesel, stejně se rozhoduje na hřišti. Máme obrovský bonus, jistou Evropu, takže nervy nemusí být tak velké, můžeme se lépe koncentrovat na první ligové zápasy.

Co říkáte změně ligového formátu, kvůli které na vás na podzim čeká až jednatřicet zápasů?

V novém systému každý ztracený bod bude bolet dvakrát tolik. A to je taky jeden z našich cílů: chceme se vyvarovat fatálních ztrát, které se nám v uvozovkách povedly na jaře.

Jak jste spokojen s posílením kádru?

Díky příchodům máme více možností, ale v ofenzivě bychom ho ještě rádi rozšířili. Na podzim nás čeká minimálně 29 zápasů, velmi důležitá je šířka kádru. Proto jsem rád, že jsme tým nejen zkvalitnili, ale také rozšířili možnosti skladby mužstva, aby nás neparalyzovaly zranění a karty, kvůli kterým někteří hráči museli hrát na jiných postech.

Jenže s největší hvězdou, Egypťanem Trézéguetem, definitivně počítat nemůžete. Je to velký problém?

Nevím přesně, proč ten přestup padl. My jsme se s ním potkali, Trézéguet měl zájem k nám jít, bohužel to nedopadlo. Což mě mrzí, byl to fotbalista, kterému jsme věnovali hodně pozornosti, možná nejvíc ze scoutovaných hráčů. Jako trenéři jsme za ním byli několikrát v Turecku. Měli jsme o něj dlouhodobý zájem, ostatně na mistrovství světa dokázal, že je to výborný hráč.

Slavia vstupuje do nové sezony v historické trikoloře! Červená, bílá a modrá. Tato kombinace bude Slavii provázet v celém ročníku!

ℹ️ na webu: https://t.co/HYr0hdM75M

📺https://t.co/K2CcGBIifX#spolupisemehistorii pic.twitter.com/IpIBSE2RQJ — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 18, 2018

Je možné, že v nejbližších dnech ještě nějaká "pecka" přijde? Zvlášť teď, když jste přišli o Van Burena…

Snažíme se držet našeho seznamu vytipovaných posil, nemá cenu teď přeskakovat na jiné hráče. Naším cílem je přivádět fotbalisty, kteří budou na začátku kariéry, případně v produktivním věku. Aby měli touhu uspět a ne, aby přišli do Slavie dohrát kariéru.

Snažíte se tedy o někoho?

Nejsme ve fázi, že by někdo podepsal zítra nebo v pátek. Jestliže někdo přijde, určitě nenaskočí hned do základu a nerozhodne zápas v Olomouci. Pokud vím, Ronaldo už je vyřešený (úsměv). Není jednoduché hrát českou ligu vzhledem k její soubojovosti a intenzitě hry a vlastně i tréninků. Ať se říká cokoli, devadesát procent zahraničních posil má problémy zvládat mikrocykly v té intenzitě jako domácí hráči. Ale zase jsou na tom technicky líp.

Třeba Rumun Alexandru Baluta, který je nejdražší posilou v historii klubu?

U Baluty to bylo jednodušší, protože měl intenzivní zájem do Slavie přijít. Jinak není jednoduché přesvědčit kvalitního hráče, aby přestoupil do české ligy. Alexandru je strašně zajímavý fotbalista, má výborný první dotek, skvělý driblink. Umí výborně hru jeden na jednoho, balon přilepený na noze, je na něj spousta faulů. Máme v něm to, co jsme hledali. Navíc se mi líbí jeho zápal pro hru, jeho drajv. Nechce prohrávat.

Nejvýznamnějším odchodem je přesun Pavla Buchy do Plzně. Co říkáte tomu, že jste přišel o mladého a šikovného záložníka?

Je to jeho rozhodnutí, že nechtěl být dál spojený se Slavií. Až praxe ukáže, zda to byl dobrý, nebo špatný krok. Musím ale přiznat, že mě to zaskočilo.

Už máte jasno o základní sestavě?

Téměř ano. A tuší to i hráči. Jsem radši, když vědí, na čem jsou, než když čekají v nejistotě. Čeká nás těžký start v Olomouci, která měla výbornou sezonu.

Jak je na tom Simon Deli, kterého v minulém ročníku pronásledovala zranění?

Deset dní naplno trénuje s týmem, absolvoval dva přípravné zápasy, momentálně je stoprocentně zdravým a platným hráčem. Na Olomouc s ním počítáme.