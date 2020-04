Kluby poslaly Svobodovi jasný vzkaz, Starka označil dohrání ligy za zrůdnost

Slavia

Slavia ústy tiskového mluvčího Michala Býčka jasné stanovisko nepředložila. "V tuto chvíli nechceme komentovat, jak budeme hlasovat, protože potřebujeme naše rozhodnutí pečlivě zvážit. Potřebujeme nejdříve znát jasné odpovědi na spoustu otázek, které jsou v tuto chvíli nejasné. Například co se stane, když se někdo z hráčů či lidí okolo týmu nakazí koronavirem nebo v případě prodloužení do července, tak jak bude vypadat úprava administrativy a zda to nezpůsobí závažné problémy některým klubů. Další důležitou otázkou je letní termínová listina i vzhledem k případným evropským pohárům."