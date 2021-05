Záchrana se zase vzdálila. Opava jen remizovala, Příbram doma dokonce prohrála

Týmy bojující o záchranu ve fotbalové Fortuna:Lize ve 30. kole doma neuspěly a naděje na setrvání v elitní společnosti se jim zase zmenšily. Opava remizovala 1:1 s Bohemians 1905, Příbram dokonce padla s Českými Budějovicemi 0:1.

Fotbalisté Opavy se podobným způsobem radovali v duelu s Bohemians 1905 jen jednou a to na vítězství nestačilo | Foto: ČTK

Opavu poslal ve 41. minutě do vedení z pokutového kopu Matěj Helešic, ale v 57. minutě srovnal David Puškáč, který předtím za bezbrankového stavu nedal penaltu. Slezané nevyhráli sedm kol a na posledním místě tabulky mají už jen teoretickou šanci na záchranu. Pražané bodovali v 10 ligových zápasech po sobě.

Hned v úvodu musel domácí brankář Digaňa zasahovat proti ráně Květa. Vzápětí udělal gólman chybu v rozehrávce, ale Osmančík ji potrestat nedokázal. Na opačné straně zahrozil po rychlé akci Helešic, ale pálil vedle levé tyče.

V 25. minutě hostující Kosek po rohovém kopu těsně minul opavskou bránu. Po půlhodině hry fauloval domácí Didiba ve vápně a rozhodčí Denev nařídil penaltu. Exekuce se chopil bývalý opavský útočník Puškáč, kterého ale výborným zákrokem vychytal Digaňa.

O chvíli později po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu odpískal sudí Denev pro změnu penaltu pro domácí za faul na Dediče. K exekuci se postavil Helešic, vystřelil k pravé tyči, Le Giang si vybral druhou stranu a Opava před pauzou vedla.

Náskok ovšem Slezané udrželi jen do 57. minuty, kdy odčinil své penaltové selhání Puškáč. Hostující útočník dorazil míč do sítě poté, co Květ tvrdou ranou orazítkoval břevno. Pak Opavu znovu podržel gólman Digaňa, jenž si poradil se střelou Květa a Ljovin z následné dorážky pálil vedle.

Rozhodnout ve prospěch domácích mohl v 78. minutě střídající Rychlý, který zakončoval po centru Hrabiny z bezprostřední blízkosti, ale Le Giang předvedl skvělý zákrok a zachránil pražskému celku bod.

V Příbrami rozhodl přímý kop

Zápas v Příbrami rozhodl ve 20. minutě z přímého kopu Benjamin Čolič, na druhé straně ve 36. minutě neproměnil Tomáš Pilík penaltu. Středočeši doma v lize nezvítězili už podeváté za sebou, naopak Dynamo vyhrálo poprvé po 11 kolech.

Příbram po vítězstvích v posledních dvou venkovních zápasech potřebovala konečně naplno bodovat i doma, ale utekl jí začátek zápasu. Ve 14. minutě ještě Novákovu ránu z 20 metrů dokázal brankář Šiman vyrazit, ale po dalších šesti minutách neměl čisté svědomí při přímém kopu Čoliče, který prošel přímo nad ním do sítě. Bosenský obránce dal ve svém 100. utkání v české lize devátý gól, z toho sedmý v této sezoně.

Středočeši se vzpamatovali až po půlhodině hry. Výrazně dostat do utkání je mohla penalta, kterou po nepřehledné situaci za faul Čoliče a po přezkoumání u videa nařídil sudí Machálek. Jenže zkušený Pilík s velkou šancí naložil mizerně, jeho slabý pokus k pravé tyči brankář Vorel vyrazil.

Příbram přes smolný okamžik nesložila zbraně, připsala si další střelecké pokusy a před pauzou byla znovu blízko k vyrovnání. Opět u toho byl Pilík, jehož pokus z přímého kopu skončil na břevně.

Také po přestávce se domácí tlačili za vyrovnáním, ale tvrdá rána Treglera šla mimo tyče. S přibývajícími minutami příbramská převaha ustávala a v 70. minutě nechybělo mnoho, aby se Čolič podruhé trefil z přímého kopu. Domácí se snažili o zvrat řadou střídání, ale žádný další střelecký pokus již na Vorla nevyslali.

30. kolo první fotbalové ligy:

SFC Opava - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 41. Helešic z pen. - 57. Puškáč. Rozhodčí: Denev - Hájek, Ratajová - Cieslar (video). ŽK: Didiba, Dedič, Holík - Kosek, Keita, Ljovin, Vacek, Necid, Pulkrab. Diváci: 366 (omezený počet).

Opava: Digaňa - Harazim, Hrabina, Didiba, Žídek (65. Kulhánek) - Mondek (82. Darmovzal), Hellebrand, Večerka, Helešic (82. Kania) - Holík (59. Rychlý) - Dedič. Trenér: Skácel.

Bohemians: Le Giang - Dostál, Krch, Vondra, Kosek (90.+2 Musil) - Keita (81. Kadlec), Květ, Ljovin, Novák (81. Vacek) - Puškáč (66. Necid), Osmančík (66. Pulkrab). Trenér: Klusáček.

1. FK Příbram - Dynamo České Budějovice 0:1 (0:1)

Branka: 20. Čolič. Rozhodčí: Machálek - Horák, Mikeska - Adam (video). ŽK: Obdržal, Kvída - Králik, Diop, Vorel, Horejš (trenér). Diváci: omezený počet.

Příbram: Šiman - Kvída (77. Soldát), O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Pilík, Zorvan, Tregler (85. Voltr), Obdržal (67. Dočekal), Vávra (77. Antwi) - Lubega. Trenér: Valachovič.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Novák - Brandner, Čavoš, Valenta (78. Talověrov), Havelka (66. Diop), Mršič (86. Vais) - Alvir. Trenér: Horejš.