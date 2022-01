V Sigmě se chytil jeden z talentů českého fotbalu. Nejdražší posilu z něj udělal Lébr

Byl to překvapivý transfer: místo do Ostravy zamířil útočník Antonín Růsek loni v červenci do Olomouce. Vyhlédnutou posilu vyfoukl Baníku bývalý spolumajitel Sigmy Josef Lébr: Zbrojovce Brno zaplatil odstupné třináct milionů korun a z dvaadvacetiletého útočníka udělal nejdražšího fotbalistu, který kdy na Hanou přestoupil.

Začátek podzimu ovšem Růskovi nevyšel zrovna snově. Na první trefu čekal šest zápasů a začala sílit kritika, že dostává prostor na úkor ostatních forvardů Sigmy. Hlavně díky své cenovce a Lébrově investici.

"Takové názory se ke mně úplně nedostaly, na druhou stranu si dokážu představit, že zaznívaly. Nebyla to úplně příjemná pozice, ale já jsem si zvolil Sigmu, která o mě měla zájem, a tak to prostě bylo," vypráví rychlonohý útočník.

Sám si ale uvědomuje, že mu start do sezony zrovna nenahrál. Do šancí se dostával, ale chyběly góly. "Rozjezd jsem neměl úplně nejlepší," uvědomuje si. Rázem byl pod tlakem, jak od médií, tak i od fanoušků. "Snažil jsem se to moc nevnímat, ale samozřejmě nejsem úplně odříznutý, na sociálních sítích na mě občas něco vyskočilo. V tomhle jsou zlo. Člověk to prostě vnímá, na tréninku a potom na hřišti se to ale snažím odbourat. Není to jednoduché, ale k fotbalu kritika patří a každý se s tím musí nějak srovnat," dodává.

Srovnal se s tím poměrně rychle. V průběhu podzimu šly jeho výkony nahoru, stejně jako střelecká statistika. A v závěru první části soutěže už jasně demonstroval, že patří mezi největší naděje českého fotbalu. Stal se rozdílovým hráčem. "Ze začátku se sžíváte s týmem, budujete si nějakou pozici v týmu. Myslím, že jsem v tomhle urazil velký kus cesty a do kabiny jsem zapadl super. Na konci podzimu jsem chytil formu," přikývne spokojeně.

Do Baníku ho táhla spolupráce s někdejším trenérem Lubošem Kozlem, se kterým se zná z mládežnické reprezentace. Rozhodnutí jít do Sigmy ovšem nelituje - i tady našel trenéra, který ho podle něj dokáže posunout vpřed.

"Pan Jílek je zkušený kouč, trénoval nadstandardní hráče, tréninky jsou na vysoké úrovni a takovou taktickou přípravu, jaká je tady, jsem ještě nezažil," říká uznale.

Podzimní bilanci nakonec završil na pěti ligových brankách a dvou asistencích, další dva zásahy přidal v Mol Cupu. Není divu, že kolem něj údajně zakroužila Sparta, ale ke konkrétnímu jednání nedošlo. "Četl jsem nějaké zprávy, ale téma to nebylo. Pokud bych ale zaujal na Letné, samozřejmě by mě to potěšilo, vždyť Sparta je náš špičkový klub."

Zahraničí ho zatím neláká, progres v podobě přesunu do českého top klubu je tou cestou, která by se mu v budoucnosti zamlouvala. Ale s Josefem Lébrem, který má výrazně participovat na jeho dalším transferu, prý svoje plány nekonzultuje. "Vím, že se říká, že na mě vlastní fotbalová práva, ale já o tom vůbec nic nevím, pana Lébra ani osobně neznám. Pokud je to ale pravda, samozřejmě je to pro mě o to víc zavazující," dodává.