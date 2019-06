Z hráčů sálá energie, ale je třeba změnit přístup, líčil Jílek dojmy z kabiny Sparty

před 1 hodinou

V pondělí se nový trenér Václav Jílek poprvé potkal na Letné s hráči Sparty. V kabině uvítal 23 jmen, další se k týmu přidají později. Třiačtyřicetiletý kouč získal z týmu pozitivní dojem. Přesto je přesvědčený, že se je potřeba především změnit přístup hráčů k fotbalu.

Jílek připustil, že na provedení změn ve Spartě má poměrně málo času. Letní příprava letos trvá jen čtyři týdny. "Je před námi hlavně práce na organizaci hry. Prostor pro nabírání fyzické kondice není takový. Chceme to zasadit do rámce kondičních nároků, ale spojit to s taktickou a technickou kvalitou," řekl.

Bývalý trenér Olomouce se bude snažit hráčům vštípit svůj herní styl. Přiznává, že bude odlišný, než jakým hrála Sparta doposud, konkrétnější ale nebyl.

"Je to hrozně široké téma. V obecné rovině je potřeba nastavit jednoznačné principy ve hře v útočné i obranné fázi. Zejména co se týče aktivity a tlaku na balon v defenzivě, a v ofenzivě kvality vybudování herních schémat v přechodové fázi," přiblížil alespoň obecně své plány.

Tou hlavní věcí, kterou hodlá Jílek ve Spartě změnit je ale přístup hráčů. "Nejde všechno jednoznačně pojmenovat a překopat ze dne na den. Všechno to je ale podloženo změnou mentality. Aspoň zvenku jsem vnímal, a dnes jsem na to narážel i v kabině, že je potřeba pozměnit myšlení hráčů, aby přistoupili na nároky trenérů. Ty se mezi jednotlivými trenéry zase tolik neliší. Je to pro nás stěžejní a prvotní úkol. Změnit mentalitu hráčů," zdůraznil nový lodivod Sparty.

Startovní čára není pro všechny hráče stejná

Ten do přípravy vzal jak cizince z dob Stramaccioniho éry (Ben Chaim, Mandjeck, Kaya), kteří se v rudém dresu delší dobu neobjevili, tak odchovance jako jsou Dudl, Fortelný, Bačkovský nebo Christian Frýdek.

"Je pro nás důležité, aby naši odchovanci dostali šanci. Stejně jako Ben Chaim nebo Mandjeck se mohou ukázat. Je to jenom na nich. Jsem rád, že je můžeme zařadit do přípravy," vysvětlil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

"Startovní čára ale nikdy není úplně stejná pro všechny hráče. To je samozřejmé. S některými hráči počítáte do určitých pozic víc, s některými méně," upozornil Jílek. "Zásadní je přímý kontakt. Zjistit, jak se fotbalista chová v kritických situacích. Až pak se z toho vyvine skupina hráčů, o které se budeme opírat. V tuto chvíli nemám o základní jedenáctce jasno," vysvětlil.

Jedním z tahounů Sparty byl na jaře překvapivě šestnáctiletý odchovanec Adam Hložek. Po zimní pauze zasáhl do šestnácti zápasů a vstřelil tři góly. Talentovanému ofenzivnímu hráči bude Jílek věnovat velkou pozornost, i když o jeho pozici v sestavě zatím nechtěl spekulovat.

"S výjimkou asi dvou zápasů jsem ho v jiné pozici než na křídle neviděl. Dokážu si představit, že by se mohl pohybovat mezi středovou nebo útočnou linií, a nebo případně hrát víc ve středu. To jsou jen úvahy, ale pak musíte vnímat, jak se hráč chová," vysvětlil. "Na to, jak mladý je, je obrovské překvapení, jak si ve Spartě počíná. Má velký potenciál nejen pro nás, ale i pro český fotbal."

Spartu čeká týden tréninku v domácích podmínkách. V sobotu se v prvním přípravném duelu utká s třetiligovým Benešovem, pak se jako obvykle vydá do Rakouska. "V utkání s Benešovem budu chtít vidět maximální počet hráčů," avizoval Jílek. "Gró práce s týmem nás čeká potom na kempu v Rakousku. Těším se na to," uzavřel povídání nový letenský trenér.