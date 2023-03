Z Edenu se mi neodjíždělo dobře, přiznal Šádek. S prodejem Plzně nadále počítá

Majitel a generální ředitel fotbalové Plzně Adolf Šádek si nemyslí, že Viktoria po sobotní porážce 1:2 na hřišti Slavie prohrála boj o titul. Obhájce trofeje zvítězil v jediném z posledních čtyř kol a z třetího místa tabulky ztrácí čtyři body na vedoucí Slavii a dva na druhou Spartu.

Šádka motivují i názory v médiích, podle nichž je už boj o titul jen záležitostí pražských týmů. Trenérovi Michalu Bílkovi stále věří. Na tiskové konferenci potvrdil, že nadále hodlá klub prodat, a to do konce června.

"Věřím trenérovi a hráčům. Jsem přesvědčený, že byť jsme teď měli horší období, tak jsme si vnitřně řekli, co udělat pro to, abychom to prolomili a byli zase úspěšní," řekl Šádek při představení šestidílné dokumentární série Zázrak na Západě, mapující loňskou cestu Plzně za titulem a účastí ve skupině Ligy mistrů.

"Nikdy se nekouká dobře na to, když prohrajete, ať už je to na Slavii nebo doma s Hradcem Králové. Neodjíždělo se mi (ze Slavie) dobře. Byl to zápas v boji o titul, který jsme prohráli, ale neprohráli jsme ještě titul," uvedl Šádek.

Motivují ho články v médiích. "Někde jsem si přečetl, že o titul se hraje už jenom v Praze. To jsou perfektní věci. Nemyslím to osobně ani útočně, ale vy média máte zásadní dar, že nám krev do žil umíte vždy přilít," řekl Šádek.

"Jsem přesvědčený o tom, že když se sejde víc věcí, tak pojedeme na dřeň, na krev a zázrak ze západu se může zopakovat. Máme ale na to dost kvalitních soupeřů. Je to o tom se o to poprat a věřit, že štěstí otočíme na svou stranu a že se na to bude dát koukat," prohlásil Šádek.

Podle něj je vše o práci. "Když se vám nedaří, všichni to píšou a připomínají vám to, protože si myslí, že to nevidíte. Chci vás ubezpečit, že to vidíme. Musíme pracovat. Když lidi nebudou chtít tvrdě pracovat, tak nebude dvojka a trojka (Zázraku na Západě)," uvedl Šádek.

"Za zázrakem pak člověk bude muset jít někam jinam. Je to o práci všech lidí v klubu. Není to jen o lidech z managementu, marketingu, ale i o hráčích. Nechci říct, že tvrdě nepracují, ale musí si počkat i na to štěstí, kterého jsme měli víc," doplnil šéf Viktorie.

Klub převzal v březnu 2021 po Tomáši Paclíkovi, který po téměř 11 letech v pozici vlastníka skončil ze zdravotních a osobních důvodů. Šádek pak deklaroval, že pro Viktorii hledá nového investora. Totéž potvrdil i na konci loňského srpna po postupu do Ligy mistrů, kdy prohlásil, že klub je zajištěn na několik let dopředu.

S prodejem Viktorie nadále počítá. "Plán samozřejmě platí, dělám pro to všechno. Kdyby to nedopadlo, tak bude ještě Zázrak ze Západu dva a tři. Jsem připravený. Chci dodržet to, co jsem řekl. Nechci o tom úplně mluvit, protože to nesouvisí s tím, co dnes představujeme. Nepovedlo se mi majitele přivést vloni, budeme mít možnost vidět to v dokumentu, stejně jako zrození už několikátého zázraku tady. Platí to, že bych to měl rád uzavřené do 30. června," dodal Šádek.