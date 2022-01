Yira Sor už patří Slavii, do Baníku míří na hostování Ekpai

Nigerijský fotbalista Yira Collins Sor přestoupil z Baníku Ostrava do pražské Slavie. Jednadvacetiletý křídelní hráč podepsal s úřadujícím českým mistrem smlouvu do konce roku 2026. Opačným směrem do Baníku zamířil na půlroční hostování s opcí další nigerijský záložník Ubong Ekpai. Oba kluby o tom informovaly na svých webových stránkách.

O Sora se zajímalo více klubů. Podle médií o něj usilovala i Sparta, uspěla ale konkurenční Slavia. Přestupovou částku kluby nezveřejnily. Sor se připojí k novému týmu až příští týden poté, co se mužstvo vrátí z Portugalska. "Sora sledujeme od začátku působení v České republice. Jsme přesvědčeni, že má obrovský potenciál a zároveň je vhodným typem hráče pro náš fotbal. Věříme, že tento transfer bude úspěšný. Jednání byla dlouhá, mimořádně tvrdá, ale férová," řekl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. 🆕 ⚡️ 🇳🇬 🦅 ➡️ 🔴⚪️



Vítej ve Slavii, Yiro! #Sor2026 pic.twitter.com/GRfBCe6PU9 — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) January 21, 2022 Sor přišel do Baníku vloni v únoru a v české lize dosud odehrál 25 utkání. V této sezoně nejvyšší soutěže si zatím připsal tři branky a pět asistencí a pomohl Slezanům k aktuálnímu pátému místu v tabulce. Mladý Nigerijec se nového angažmá nemůže dočkat a těší se i na krajana a ofenzivního univerzála Petera Olayinku. "Slavia je můj vysněný tým, vždy se mi líbilo, jakým stylem hraje. Je to klub s velkými úspěchy a historií. Je tu spousta skvělých hráčů, splnil se mi sen," řekl Sor. "Samozřejmě jedním z důvodů, proč jsem si Slavii vybral a proč jsem tak rád, že jsem tady, je Peter Olayinka. Mít příležitost hrát po boku takového kamaráda a mentora mi dělá radost. Těším se, až společně jednou nastoupíme," dodal Sor. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský si od Sora hodně slibuje. "Třetí nebo čtvrtý zápas v lize hrál na Slavii proti nám a tam s ním proběhl první kontakt. S Peterem Olayinkou jsme ho tam společně odchytili. Víme, že to je typ křídelního hráče, který je nejrychlejší z rychlých. Navíc se umí orientovat ve zhuštěném prostoru, má body a dokáže se dostat z těžkých situací. Je v Evropě rok, bude s ním ještě samozřejmě práce, ale má velice zajímavý potenciál," uvedl Trpišovský. Součástí dohody je hostování Ekpaie v Baníku. Šestadvacetiletý záložník přišel do Slavie v létě po konci smlouvy v Plzni jako volný hráč a s Pražany podepsal tříletou smlouvu. Nastupoval především v první části podzimní sezony, poté už byl náhradníkem. Ekpai má v české lize na kontě 83 startů a 13 branek. Působil i v Liberci, Zlíně a Českých Budějovicích. "Je to hráč v ideálním fotbalovém věku, navíc už aklimatizovaný v českém prostředí. Jsme přesvědčeni, že rozšíří naši variabilitu v ofenzivě," řekl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann. Slavia už na startu přípravy získala ukrajinského obránce Maksyma Talovjerova a záložníka Filipa Blechu. Pražané koupili i středopolaře Marka Ichu z Táborska, ale ten stráví jaro na hostování ve Vlašimi.