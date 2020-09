West Ham potřebuje náhradu za zraněného obránce. Krouží kolem Coufala, píší v Anglii

Spekulací o dalších přestupech po Tomáši Součkovi na trase Slavia - West Ham už bylo letos v létě několik. Londýnský klub měl mít zájem především o Lukáše Masopusta. Jenže Slavia zatím prodávat nechtěla. To by se mohlo změnit se zájmem o Vladimíra Coufala.

O pravého beka Slavie se West Ham zajímal už dříve, ale ke konkrétním jednáním tehdy údajně kluby nedospěly. Teď by se to mohlo změnit. Kladiváři v létě nechali odejít Jeremyho Ngakiu i Pabla Zabaletu a jediný pravý obránce v týmu Ryan Fredericks se na delší dobu zranil.

Kladiváři se tak narychlo shánějí po náhradě, protože na pravou stranu mají už jen dvacetiletého mladíka z vlastní akademie Bena Johnsona. Podle deníku Guardian si jako náhradu vybrali právě Vladimíra Coufala.

V Anglii upozorňují na jeho výkony po boku Tomáše Součka v Lize mistrů i na jeho skvělé vystoupení proti reprezentaci Albionu v kvalifikaci na Euro 2020, Češi v Edenu tehdy vyhráli 2:1.

West Ham má zájem, ale to neznamená, že přestup je už upečený. Coufal v srpnu podepsal se Slavií nový dlouhodobý kontrakt a ta nemá v úmyslu jednoho z klíčových hráčů prodat. Podle zdrojů Aktuálně.cz na pravou stranu obrany zatím nemá vyhlédnutou náhradu.

To znamená, že anglický klub by tak musel sáhnout do kapsy pořádně hluboko a představit sešívaným opravdu vysokou přestupovou nabídku. Promluvit do přestupu může i výsledek odvety s dánským Midtjyllandem, který rozhodne o tom, zda si Slavia zahraje v základní skupině Ligy mistrů, a tím pádem inkasuje i téměř půl miliardy za start v soutěži.

Pokud by v Dánsku neuspěla a musela hrát jen základní skupinu Evropské ligy, pak by motivace Slavie prodat Coufala za velkou přestupovou částku do Anglie určitě stoupla. Lze tak očekávat, že jednání mezi kluby případně naberou obrátky až po středečním utkání.

Kromě krajního obránce hledá West Ham taky středního obránce a je možné, že bude chtít přivést ještě záložníka. To ale do značné míry záleží na tom, zda se jim podaří ve středu hřiště udržet talentovaného Declana Rice, po kterém lační Chelsea.