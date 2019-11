Wágner sestřelil Plzeň. Výroky rozhodčího byly prapodivné, krčili Zlínští rameny

Zlín přerušil sérii čtyř domácích porážek a před vlastními fanoušky poprvé od začátku srpna bodoval. Konec utkání ovšem ovládly emoce a Zlín po druhé žluté pro Josefa Hnaníčka dohrál v deseti.

Nad rozhodnutími Ondřeje Pechance se během hodnocení zápasu pozastavil obránce Petr Buchta. "Některé výroky rozhodčího mi přišly zvláštní, prapodivné. Červená pro Hnaníčka, předtím tam byl faul na půlce," komentoval poslední minuty utkání.

Podobný názor měl i útočník Tomáš Wágner, který chvilku hledal správná slova. "Byl jsem docela vzteklý. Mrzí mě… Vím, že rozhodčí má pouštět hraniční ofsajdové situace, kdy jde hráč sám na bránu. Dobrý," vracel se k těsným situacím.

Hned ve čtvrté minutě se prosadil hostující Radim Řezník, jak se ale později ukázalo, z ofsajdu. Pomezní nechal situaci dohrát. "Mně ale přišlo, že pak Janecký taky šel sám na bránu, byla to úplně stejná situace, a rozhodčí to najednou hned pískl a nedal nám šanci ani dohrát. Třeba by se pak zápas přelil na naši stranu. To mě hrozně štve. Říkal jsem mu, ať se nezlobí. Posledních deset minut to bylo vyhecované. Bylo to v emocích," přiznal Wágner, že se nechal unést.

Bývalý hráč Plzně se v posledních zápasech střelecky trápil, proti Viktorii se ale postaral v 79. minutě zápasu o vyrovnávací trefu a na kopačce měl i rozhodnutí, ale v nadstaveném čase v samostatném úniku trefil břevno.

"Byl jsem připravený jít slavit, míč padal rychle do brány," přiznal Wágner. "Nikdo nepromění všechny situace, i když to byly výborné šance. Je to škoda, hlavně by Plzeň asi už neměla jak odpovědět," dodal. "Je to náš úděl, že takový zápas nedokážeme dotáhnout do tří bodů," poukázal Wágner na fakt, že Zlín čeká na výhru už devět zápasů v řadě.

Domácí po jeho gólu v poslední deseti minutách Plzeň několikrát dostali do úzkých i proto, že Západočeši otevřeli obranu a snažili se zápas rozhodnout. Nebezpečnější byl ovšem Zlín.

"Wagy nám vlil krev do žil a našli jsme síly, které jsme ani nevěděli, že máme. Doma dokážeme hrát s každým. Remíza mě mrzí, i když byla asi spravedlivá. V naší situaci je každý bod dobrý," dodal obránce Buchta.

"Ale ukázali jsme, že když do toho šlápneme, tak můžeme v závěrech utkání body získat," myslí si Wágner. "Zlepšujeme se, začali jsme jezdit po zadku a jsme hladovější. Snad uděláme aspoň prostřední skupinu a nebudeme se v tom tak plácat," doplnil ho Buchta.