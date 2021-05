Trpišovský: využil jsem Tvrdíkovy slabší chvilky. Titul patří nemocnému kamarádovi

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský věnoval mistrovský hattrick velkému kamarádovi a masérovi Vladimíru Mikulášovi, který bojuje s vážnou nemocí.

Na unikátní možnost zisku třetího ligového titulu po sobě myslel kouč Pražanů prakticky každý den od srpna, kdy sledoval dokumentární minisérii o slavném americkém basketbalistovi Michaelu Jordanovi.

"Chtěl bych pozdravit Vláďu Mikuláše, kterému bych chtěl věnovat ty tři tituly. Je to můj velký kamarád. Začínali jsme spolu na Xaverově, když mi bylo 20 let. Vládík tam masíroval, pak s námi jezdil na soustředění s Libercem," řekl při on-line tiskové konferenci Trpišovský po výhře 5:1 nad Plzní ve šlágru 30. ligového kola.

Mikuláš, který trpí amyotrofickou laterální sklerózou, dělal maséra i u fotbalové a futsalové reprezentace. "Jsme spolu v kontaktu, je to člověk, který má můj velký obdiv a ke kterému vzhlížím. Často mi dodává spoustu energie. Kéž by bylo víc takových lidí jako on," dodal Trpišovský.

Jeho tým získal definitivu titulu už před výkopem poté, co Sparta remizovala v Liberci 2:2. "Samozřejmě to bylo zvláštní. Těsně před zápasem jsme na hráče apelovali, že naše práce začíná v 19:30 a že na hřišti musíme ukázat kvalitu. Nebyla to jednoduchá situace, když 20 minut před zápasem všichni skákali. Ale dokázali jsme se koncentrovat. Z hráčů to spadlo, vzali to za správný konec," pochvaloval si Trpišovský.

Na třetí ligový primát po sobě dosáhl jako třetí trenér v české i československé historii po Emilu Seifertovi a Jaroslavu Vejvodovi. "Když jsme šli do Slavie, tak jsem si strašně přál získat nějakou týmovou trofej. Povedlo se nám to v poháru, který byl kombinovaný s předchozím realizačním týmem. Pak se nám to povedlo dvakrát za sebou v lize. Samozřejmě jsme šťastní, že jsme dotáhli tu šanci, kterou jsme měli. Získat tři tituly za sebou je unikát. Měl jsem to v hlavě dlouhou dobu a některá rozhodnutí v této sezoně tomu byla podřízena," poznamenal Trpišovský, který vede Slavii od poloviny sezony 2017/18.

Na hattrick myslel od srpna. "Vzpomínám si na léto, kdy jsme byli zavřeni na hotelu v nějaké karanténě. Koukali jsme na Jordana (na seriál The Last Dance) a on tam říkal, že praví šampioni jsou ti, co dokážou vyhrát titul třikrát za sebou. Šlo mu o tu jedinou věc, věděl, že má poslední možnost. Koukali jsme na to s hráči. V tu chvíli mi to sepnulo, že to můžeme mít také potřetí. Od té doby jsem to měl v hlavě každý den," uvedl Trpišovský.

"Pak jsem trochu i apeloval na vedení s příchody některých hráčů a pozdrženými odchody. Využil jsem i slabší chvilku pana Tvrdíka (šéfa klubu) na Spartě, kde jsme vyhráli v derby 3:0. Hned v kabině jsem mu říkal, že nesmí nikoho prodat. On mi to tam slíbil," řekl s úsměvem kouč.

Nejhorší chvíle v sezoně zažíval hned na jejím začátku, kdy Slavia vypadla v závěrečném předkole Ligy mistrů. "Největší krize byla kolem zápasu s Midtjyllandem. Bylo to období, jako když odcházel Tomáš Souček. Neměli jsme letní přípravu, začali jsme ligu, byli jsme zavření v izolaci a pak jsme nezvládli kvalifikaci. Pomohli nám starší hráči i kluci, co přišli. Byla to probojovaná cesta," uvedl Trpišovský.

Jeho tým neprohrál v lize už 42 utkání po sobě a překonal historický rekord. Slávisté nyní chtějí zvládnout celou sezonu nejvyšší soutěže bez porážky a ovládnout také domácí pohár.

"Splnili jsme si druhý úkol z pěti, co jsme si dali. Máme za sebou 30 kol, zbývají čtyři zápasy. Ve středu nás čeká semifinále poháru. Sezona je výjimečná. Jsme blízko a bylo by hezké to dotáhnout bez porážky," dodal kouč.