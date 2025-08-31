Vyrovnaná bitva ambiciózních celků v Liberci, to Baník v Olomouci vůbec neskóroval

Západočeši před reprezentační přestávkou nenavázali na předchozí dvě ligová vítězství a jejich ztráta na čelo tabulky může opět narůst. Slovan v nejvyšší soutěži bodoval po dvou porážkách a je osmý.
Plzeň v lize v Liberci prohrála jediné z posledních pěti utkání, již potřetí za sebou tam ale ztratila body. Nerozhodně 1:1 skončil i minulý duel obou celků na stadionu U Nisy.
Západočeši nedokázali vítězstvím obdarovat svého trenéra Miroslava Koubka, který v pondělí coby nejstarší kouč soutěže oslaví 74. narozeniny.
Úvod zápasu rozkouskovala řada faulů na obou stranách a přerušení hry. Domácí Kayondo dokonce ve výskoku loktem "knokautoval" plzeňského Višinského.
Zatímco bývalý hráč Slovanu opustil hřiště na nosítkách, musel střídat a zafixován zamířil na vyšetření do nemocnice, provinilec nedostal od rozhodčího Roučka ani žlutou kartu.
Plzeňští jako by se zdravě naštvali a spoluhráče brzy pomstili. Memičův centr z pravé strany prošel k Vydrovi, který míč v pádu posunul za sebe a Ladra přízemní střelou přesně k tyči otevřel ve 28. minutě skóre. Ke dosavadním třem asistencím přidal první ligový gól v dresu Viktorie.
Až v dalším průběhu úvodního dějství se dostali ke slovu i domácí. Hodouš adresoval finální přihrávku Maškovi, ale Jemelka zasáhl výborným obranným zákrokem. Když se později Mašek ke střele dostal, branku těsně minul. Úder do hlavy inkasoval také hostující Jemelka, ale s obvazem v utkání pokračoval.
Ve druhém poločase mohl zvýšit Vydra, ve velmi dobré pozici však zamířil nad. Režii zápasu pak převzali domácí. Jedlička nejprve skvěle vyrazil hlavičku Stránského na roh.
Hlavatý ho rozehrál přesně a Gabriel si v 65. minutě hlavou připsal druhý gól v ligové sezoně. Čtyřiadvacetiletý obránce se prosadil proti svému bývalému klubu, Severočeši skórovali po dvou kolech.
Hosté pak přišli i o zraněného kapitána Vydru a Slovan byl v závěru k vítězství blíž. Jedlička podržel Plzeň při šanci Mahmice, po hlavičce jiného střídajícího hráče Letenaye po dalším rohu mu v 88. minutě pomohlo břevno.
Na dělbě bodů se pak už nic nezměnilo. Viktoria sice poosmé z posledních devíti ligových duelů neprohrála, remíza je pro ni ale další ztrátou v boji o čelo tabulky.
Souboj pohárových účastníků v Olomouci
Olomouc udolala Ostravu 1:0. Souboj dvou účastníků letošní kvalifikace evropských pohárů rozhodl už ve 13. minutě gólem patičkou Daniel Vašulín.
Sigma porazila Baník v nejvyšší soutěži po třech zápasech a posunula se na páté místo tabulky.
Slezané počtvrté z dosavadních pěti duelů v ligové sezoně ztratili body a nadále jim patří až 13. pozice. K dobru nicméně mají odložený zápas v Pardubicích a nedohrané utkání s Teplicemi, v němž po 25 minutách vedou 1:0. Hanáci doma v lize potřetí za sebou zvítězili.
Trenér Baníku Hapal, který se v nejvyšší soutěži vrátil na lavičku po odpykání dvouzápasového disciplinárního trestu, se musel na Andrově stadionu obejít už bez Šína s Rigem.
Dvě ostravské opory po čtvrtečním vyřazení v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy od Celje přestoupily do zahraničí. Kouč Sigmy Janotka udělal hned sedm změn v základní sestavě oproti prohrané odvetě Evropské ligy s Malmö.
Jeden z čerstvých hráčů Navrátil našel ve 13. minutě přízemním centrem z pravé strany Vašulína, který míč pohotově patičkou protečoval na zadní tyč a otevřel skóre. Sedmadvacetiletý útočník si připsal třetí gól v ligové sezoně po letním příchodu z Plzně a znovu nakonec vítězný.
Hosté mohli rychle srovnat. O dvě minuty později vypálil Frýdek a po teči kapitána Breiteho skončil míč na tyči domácí branky. Na další šance pak necelých 10 tisíc diváků v hledišti delší dobu čekalo.
Oba týmy zahrozily až chvíli před přestávkou. Prekopa po pasu od Frýdka stíhal domácí Sylla, hostující útočník přesto dokázal zakončit, ale Koutný zasáhl. Na opačné straně vypálil Michez, gólman Holec však jeho pokus z úhlu vyrazil na roh.
Hosté reagovali na nepříznivé skóre hned trojitým poločasovým střídáním. Čerstvý Owusu mohl po šesti minutách druhé půle srovnat, ale Koutný jej vychytal. Na druhé straně na Navrátilův centr nedosáhl Vašulín.
V 73. minutě zůstal domácí gólman Koutný po nepříjemné srážce s protihráčem otřesený ležet na zemi, po krátkém ošetření nicméně v utkání pokračoval. O tři minuty později olomoucký brankář vychytal ve velké šanci střídajícího Rusnáka.
Srovnat mohl i v 80. minutě po centru od Plavšiče Boula, ale volej mu vůbec nesedl. Olomouc těsně vedení ubránila a doma v lize porazila Ostravu poprvé po sedmi zápasech.
7. kolo první fotbalové ligy:
Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)
Branky: 65. Gabriel - 28. Ladra. Rozhodčí: Rouček - Nádvorník, Kotalík - Všetečka (video). ŽK: Koželuh, Masopust - Ladra, Markovič, Paluska. Diváci: 4216.
Sestavy:
Liberec: Koubek - Koželuh, Gabriel, N'Guessan, Kayondo (66. Masopust) - Stránský (66. Mahmic), Icha - Hodouš (78. Juliš), Hlavatý, Soliu (59. Špatenka) - Mašek (78. Letenay). Trenér: Kováč.
Plzeň: Jedlička - Paluska, Markovič, Jemelka - Memič (77. Havel), Červ, Ladra (67. Zeljkovič), Souaré (67. Doski) - Višinský (23. Valenta) - Kabongo (59. Adu), Vydra (77. Bello). Trenér: Koubek.
Sigma Olomouc - Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Branka: 13. Vašulín. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Adámková (video). ŽK: Breite, Slavíček, Janotka (trenér) - Rusnák, Plavšič, Prekop, Šmarda (asistent trenéra). Diváci: 9295.
Sestavy:
Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Král (60. Huk), Sláma - Kostadinov, Breite (60. Růsek) - Navrátil, Langer, Michez (60. Šíp) - Vašulín (83. Mikulenka). Trenér: Janotka.
Ostrava: Holec - Lischka, Frydrych, Pojezný (46. Rusnák) - Buchta (71. Pira), Boula, Tiéhi (46. Owusu), Holzer (46. Šehič) - Frýdek (83. Zlatohlávek), Plavšič - Prekop. Trenér: Hapal.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2.
|Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3.
|Jablonec nad Nisou
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4.
|Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|5.
|Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|6.
|Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7.
|Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8.
|Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9.
|Bohemians 1905
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10.
|Hradec Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11.
|Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12.
|Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13.
|Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14.
|Mladá Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15.
|Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16.
|Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2