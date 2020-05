Výpověď nebyla oprávněná, Plzeň a Bucha mají Slavii zaplatit téměř 10 milionů

Pavel Bucha v červenci 2018 jednostranně ukončil smlouvu se Slavií a odešel hrát do Viktorie Plzeň. Podle rozhodčího tribunálu FAČR by za to měli hráč i klub sešívaným zaplatit náhradu ve výší 9 796 000 korun. O výsledku řízení informovala na svých sociálních sítích Slavia.

Slavia dnes obdržela rozhodčí nález v kauze svého bývalého hráče Pavla Buchy. Rozhodčí senát rozhodl tak, že Pavel Bucha a FC Viktoria Plzeň jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit Slavii částku ve výši 9.796.000 Kč," uvedla Slavia na Twitteru. Pavel Bucha podal jednostrannou výpověď ve Slavii už v létě 2018 kvůli neshodám ohledně nové smlouvy a okamžitě podepsal kontrakt s Viktorií Plzeň. Ta za něj do Edenu neposlala žádnou náhradu, ačkoliv původně za dvacetiletého hráče Slavii nabízela 15 milionů korun. "Rozhodčí senát přisvědčil argumentaci Slavie ohledně nedostatku důvodů na straně hráče pro oprávněnost výpovědi smlouvy," napsala dnes na Twitter Slavia. 2/2 Rozhodčí senát přisvědčil argumentaci Slavie ohledně nedostatku důvodů na straně hráče pro oprávněnost výpovědi smlouvy. — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) May 19, 2020 Za Plzeň Bucha od svého dramatického odchodu odehrál sedm ligových duelů, ve kterých vstřelil tři branky a na další tři nahrál. Ve Štruncových sadech má aktuálně podepsaný kontrakt až do léta 2022. Spor mezi Buchou a Slavií velmi pozorně sleduje i pražská Sparta, kterou během zimní přestávky podobně opustil záložník Martin Hašek. Letenští po něm za předčasné ukončení smlouvy požadují náhradu ve výši 55 milionů korun. Související Sparta chce od Haška odškodné 55 milionů. Podle klubu opakovaně porušil smlouvu