V Trenčíně ho nechtěli, v Interu zažil šikanu. Prekopa čeká boj i s hejty fanoušků

Jiří Škuba Jiří Škuba
před 4 hodinami
Jeho přestup rozdělil slávistický tábor fanoušků vedví. Kalamitní situaci v útoku Slavie má spasit Erik Prekop - útočník z Baníku Ostrava, který bude připraven už na zítřejší utkání s Karvinou. Pro některé příznivce je jeho akvizice zklamáním, před vstupem do Ligy mistrů čekali gólového zabijáka s větším jménem.
Erik Prekop
Erik Prekop | Foto: SK Slavia Praha

Po reprezentační pauze se do Edenu vrátí liga v plné parádě. Na stadion do Edenu dorazí Karviná, tým, který se v této sezoně prezentuje kvalitním, dravým fotbalem. V čele s Martinem Hyským, bývalým slávistou, jehož jméno občas v zákulisí padne jako možná alternativa pro Slavii někdy v budoucnu.

Slávističtí fans zase chystají nové ultimátní choreo s cílem navázat na loňský listopadový souboj, během nějž ohromili celou fotbalovou Evropu.

Největší pozornost ale bude stejně upřena do ofenzivy domácího výběru. Nahradí Tomáše Chorého nová posila Erik Prekop?

Pojďme si shrnout fakta. Brzy osmadvacetiletý útočník má před Ostravou ve svém životopise kluby jako Trenčín, Bohemians nebo Hradec. Ve svých dvou nejlepších ligových sezonách nastřílel shodně osm branek. 23 minut za národní tým, cena dle odborného portálu Transfermarkt.com: 700 tisíc eur.

Hodnota transakce z Baníku do Slavie se ovšem odhaduje na 3,5 milionu eur, tedy 85 milionů korun. Proběhla ve formě finančního plnění plus náhrady v podobě tří mladých hráčů: Ondřeje Kričfalušiho, Davida Planky a Filipa Štancla.

Za zmíněnou sumu čekala řada fanoušků jiné jméno. Gólovou devítku, která nasype za sezonu dvacet tref. A určitě někoho mladšího, perspektivnějšího.

Prekop je dříč, výborný v presinku, silný ve vzduchu, kvalitní ve hře zády k brance. Není to ale střelec - zabiják, ani precizní technik s balonem. "Spíš se podobá Standovi Teclovi," zhodnotil ho jeden z příznivců ve svém komentáři.

Oproti kritice části slávistického publika ovšem stojí pohled mužů, kteří ho znají a pod transferem jsou podepsáni. Pro kouče Jindřicha Trpišovského je Prekop vysněnou posilou, předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík by neváhal postavit ho hned do základní sestavy. A majitel Baníku Václav Brabec se prodeji opory týmu dlouho bránil zuby nehty.

Nyní to bude Karviná, zanedlouho to ale už může být Arsenal, Inter Milán nebo Barcelona. Prekop stojí před další kapitolou svého fotbalového příběhu - příběhu, který rozhodně nevypráví o vypiplaném talentu.

Od pěti let vyrůstal v Trenčíně. Byť je slovenský klub známý svou prací s mládeží a tím, že dává šanci odchovancům, Prekopa málem vyhodili z dorostu. Houževnatý mladík ovšem dokázal trenéra ještě přesvědčit a makal. Vypracoval se až na kapitána a nejlepšího střelce devatenáctky.

To už ale fotbalová sinusoida začala opět klesat, Prekop se v áčku Trenčína nechytil. "Možná přišel i pocit uspokojení, i z prvních výplat, vždyť jsem vydělával víc než moji rodiče. Nebylo to o tom, že bych kašlal na fotbal, ale prostě mě to celé pohltilo," přiznal v rozhovoru pro tv.noviny.

V sezoně 2017/18 už hostoval v druholigovém Interu Bratislava. První půlrok byl tahounem týmu, pak se však situace opět obrátila. "Přístup trenéra mě doslova šokoval, choval se ke mně velmi povrchně. Chvílemi to vypadalo jako šikana. Kdybychom se teď potkali, těžko bych se mu podíval do očí nebo mu potřásl rukou," popisoval.

O rok později už zamířil do Česka. Přes tehdy druholigový Hradec se dostal do Bohemians 1905. Když loni v létě padl do oka Ostravě, Baník za něj už musel zaplatit půl milionu eur.

Stačil další rok a z Prekopa je jeden z nejdražších transferů v rámci české ligy. Následující týdny a měsíce ukážou, zda ve Slavii měli geniální ruku, nebo jestli bolestivě dupli vedle.

"Přestup považuji za zadostiučinění po celé mé dosavadní kariéře, během které jsem si prošel kdečím. Je to odměna. Na druhou stranu věřím, že to není moje konečná zastávka, ale odrazový můstek, díky kterému se budu moci dostat ještě dál. Věřím, že to bude součástí nějaké mé cesty a úspěšného angažmá. Tohoto přestupu si nesmírně vážím, protože Slavii Praha považuji za významný evropský klub," vyhlásil Prekop v exkluzivním rozhovoru pro sport.aktuality.sk.

 
