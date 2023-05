Výkonnost Brna byla katastrofální. Za sestup ale nese vinu i město, rýpl si Švancara

"Padáme do druhé ligy, nedá se nic dělat. Musíme všechno znovu nakopnout. Nebude to však jednoduché, sponzoři se budou hledat ještě hůř," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Sestup Zbrojovky je pro nás Brňáky moc smutný. Podzim byl slušný, tým měl náskok na Pardubice až deset bodů, postupně se to však začalo hroutit. Šlo o vyústění celkového sportovního propadu.

Nevím, jestli nějak atmosféru poznamenalo, že Michal Ševčík podepsal Spartu, soupeři si začali víc hlídat střelce Jakuba Řezníčka, někteří hráči stagnovali. Když dva měsíce nevyhraješ, je jasné, že spadneš.

Nepovedla se ani výměna trenéra, kdy za Ríšu Dostálka přišel Martin Hašek. Není potřeba teď do někoho kopat, každý nese nějakou vinu. Trenér určitě ponese nějaké důsledky. Nejsem členem vedení, tak nevím konkrétně jaké, ale nejspíš ho to bude stát místo. Největší však nesou samozřejmě hráči, sestup jde hlavně za nimi.

Také jsem ho jako hráč zažil, s Viktorií Žižkov v ročníku 2008/2009, nebylo to nic příjemného. Také se v průběhu měnili trenéři, ještě na podzim místo Stanislava Grigy přišel Josef Csaplár, pak Zdeněk Ščasný a také nám to nepomohlo, nezvládli jsme to. Bylo to spíš - jako nyní - k horšímu.

Rozpočet klubu je slabý, co já slyšel, nějakých 70 milionů korun, to je strašně málo na to, v jaké konkurenci se Zbrojovka pohybuje. Majitel Václav Bartoněk do klubu svoje peníze dává už několik let, několikrát odvrátil insolvenci, ale fanoušci nejvíc spílají jemu, nadávají na něj.

Má to však složité, nebýt jeho, možná by profesionální fotbal v Brně ani nebyl. Hledá partnera, ale nikdo klub nekoupil. Není zájem fotbal podporovat.

V Brně se sice narodil Daniel Křetínský, který dává obrovské finanční prostředky do Sparty a spoluvlastní i anglický West Ham United, ale víc k tomu nemám co říct…

Za neutěšený stav, kdy druhé největší město v republice opět nemá nejvyšší fotbalovou soutěž, může i magistrát, který nepodporuje fotbal jako v jiných městech.

Příčin úpadku je víc, nemáme rovněž vyřešený stadion. Nelze ani nevidět, že fotbal má v Česku hodně špatný mediální obraz, stačí připomenout kauzy, které teď probíhají u soudu, nelze se divit, že bohaté firmy investují někde jinde, jdou do jiných sportů.

Padáme do druhé ligy, nedá se nic dělat. Musíme všechno znovu nakopnout. Nebude to však jednoduché, sponzoři se budou hledat ještě hůř. A jsem zvědavý, kam se uplacírují hráči.

Jejich výkonnost byla na konci tak katastrofální, že budou mít složité se někam píchnout. Možná zůstanou, jiný cíl než probojovat se zpátky si Zbrojovka dávat nemůže.

Hodně smutný příběh prožívá nejlepší střelec týmu Jakub Řezníček. Stál kousek od koruny krále střelců, což je zápis do historie, unikla mu. Zbývají mu rovněž dva zásahy ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů, ve druhé lize toho nedosáhne. Jestli se za rok postoupí, je otázkou, zda bude mít pořád potřebnou výkonnost.

Překonal ho slávista Václav Jurečka, který chytil neskutečný střelecký lauf. Slavia věděla dobře, koho bere, dává góly, servis od ostatních má kvalitní. Situace řeší výborně, je to zajímavý útočník pro další období. Slavia pořád fanouškům rozdává radost, předvádí krásný fotbal. Jen si musí sama vyhodnotit, proč opět nemá titul, třebaže byla herně i ve statistikách nejlepší.

Sparta doma podlehla Plzni, ale slavila titul, což se někde podepíše, bylo jí úplně jedno, jak poslední zápas dopadne. Nikdo porážku neřešil. Užívají si ho, přál bych jí, aby se nachystala na Evropu a i herně se posunula výš.

Největší moje gratulace letí k Bohemce, která si vybojovala právo hrát evropské soutěže po 36 letech. Všichni odváděli skvělou práci, je to odměna za celou sezonu. Zvládli ji nejen po stránce výsledkové, ale dalo se na ně i koukat.