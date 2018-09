Vyhrocený zápas Slavia zvládla, vyhrála na Slovácku a vrací se do čela tabulky

16. 9. 2018

Radost Slavie po gólu do sítě Slovácka | Foto: ČTK

Fotbalisté Slavie v 8. kole Fortuna:Ligy vyhráli v Uherském Hradišti 3:1. Gól venku dostali poprvé od jarního derby, což je nový rekord soutěže.

Uherské Hradiště - Za červenobílé se prosadili Ondřej Kúdela, Vladimír Coufal a Stanislav Tecl. Z penalty v závěru snížil Václav Daníček a ukončil neprůstřelnost Pražanů v nejvyšší soutěži na hřištích soupeřů po rekordních 758 minutách.

Slavia sice nastoupila bez zraněných opor Škody, Sýkory, Jugase nebo Deliho, ale na výkonu hostů to vidět nebylo a Pražané od začátku potvrzovali roli jasného favorita. Skóre mohl otevřít v 18. minutě Tecl, který však na Hušbauerův centr jen o centimetry nedosáhl.

"Jsme šťastní, že jsme to zvládli a vyhráli, protože s repre pauzami nemáme dobré zkušenosti a na jaře jsme dvě utkání po nich nezvládli," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský. "Ze základu, co tu byl, tak trénovali jen dva hráči. Z osmi hráčů se nám pak ještě vrátilo pět s problémy a hrát se včera, tak někteří asi ani nehráli," přidal.

Ve 26. minutě se hosté dočkali, když se po rohovém kopu prosadil Kúdela. O dvě minuty na to nadělala nečekané problémy domácímu brankáři Daňkovi střela Coufala. Po půlhodině hry se už obránce Slavie prosadil. Zmrhal k němu prodloužil míč a Coufalův volej si Daněk smolně srazil do branky.

"Prohráli jsme zaslouženě, ale zápas jsme individuálními chybami Slavii hodně ulehčili," řekl trenér Slovácka Michal Kordula. "Pokud dostaneme gól ze standardky, gólman si vybere slabší chvilku, tak je hrozně těžké se zápasem proti takovému soupeři něco udělat," dodal.

Domácí bojovali a mohli i snížit, ale Daníček se ani nadvakrát neprosadil. Z protiútoku mohl přidat třetí branku Tecl, jeho pokus však Daněk reflexivně vykopnul.

Po přestávce jako první zahrozili domácí, jenže Janoškova rána skončila pouze na tyči. Naopak se opět prosadila Slavia, když Hušbauer sebral míč Divíškovi, našel rozběhnutého Tecla a ten se tentokrát nemýlil. Slovácko se nevzdávalo, ale Juroškův pokus tentokrát zastavilo břevno.

Domácí se přeci jen dočkali, když v 82. minutě Kúdela fauloval pronikajícího Rezka a nařízenou penaltu proměnil kapitán Slovácka Daníček. Slavia tak v lize venku inkasovala po 758 minutách a překonala dosavadní maximum, které v roce 1997 zaznamenala Sparta (725 minut).

V závěru už se víc faulovalo, než hrálo, což po zákroku Kubaly odnesl zraněním Coufal. "Vadí mi zbytečné fauly, vadí mi žluté karty, ale u Filipa Kubaly to nebyla frustrace. Z přemíry snahy udělal chybu a věřím, že se z toho poučí," prohlásil Kordula.

"Závěr zápasu mě mrzí, za tohoto stavu byly zákroky po dohrání zbytečné," poznamenal Trpišovský. "V kontextu toho, že ve čtvrtek budeme hrát další zápas a může to bolet, ale doufám, že to bude v pořádku a budeme připraveni," připomněl vstup Slavie do Evropské ligy proti Bordeaux.

1. FC Slovácko - Slavia Praha 1:3 (0:2)

Branky: 82. Daníček z pen. - 26. Kúdela, 30. Coufal, 57. Tecl. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Caletka. ŽK: Kubala, Daníček, Hofmann - Bořil. Diváci: 5627.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Šimko, Divíšek (71. Reinberk) - Daníček, Janošek - Kalabiška (65. Sadílek), Havlík, Petr (55. Rezek) - Kubala. Trenér: Kordula.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela (83. Frydrych), Bořil - Traoré, Souček - Stoch, Hušbauer (72. Baluta), Zmrhal - Tecl (76. Matoušek). Trenér: Trpišovský.