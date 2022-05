Vyhazov Vrby ze Sparty dává smysl. Obměnou ale musí projít i mančaft, říká Švancara

"Vůbec jsem nepočítal s tím, že by Sparta obrala Plzeň. V jejím výkonu jsem nenašel nic pozitivního," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Vedení Sparty po ostudném výkonu v Plzni odvolalo trenér Pavla Vrbu. Tak to ve Spartě chodí, pokud nejsou výsledky, prohráváte snadno zápasy jako v Olomouci nebo teď v Plzni, kdy nemáte žádné šance, tak se trenér mění.

Trošku mi dává smysl, že vedení to chce před finálovým zápasem v poháru proti Slovácku trošku jinak nastavit, nechce čekat na další zklamání. Ale nevím jak. Sleduju Spartu celou sezonu a refrén písničky je pořád stejný: nejsou lídři, nemá vnitřní sílu, nic. Jak dostane brzy gól, což se opět v Plzni stalo, má problém se vrátit do zápasu, vytvořit si tlak, dát gól.

Vůbec jsem nepočítal s tím, že by Sparta obrala Plzeň. Já totiž nenašel nic, co by stálo za řeč. Jediná šance Čvančary, i když hrála docela dlouhou dobu přesilovku, to je hodně smutné. Nechápu střídání Dočkala, za nějž jde Pavelka a nic se tím nezmění. Dočkal je u mě momentový hráč, který je schopný situaci vyřešit nádherným balonem, umí kopat standardky, ale dál nic nepřináší. Přijde Pavelka a hra se nikam neposune.

Jak říkám, chybějí lídři. Myslel jsem si, že jeden z nich bude Pešek, ale také zapadl do průměru. Stejně jako Hložek, který poslední dobou není odskočený. Navíc klub musí vytvořit i brankářskou kvalitu. Mančaft musí projít důkladnou obměnou, jinak se nezvedne.

Zaslechl jsem i názory, proč by měla navíc pomáhat nenáviděnému rivalovi. Ale tohle se kutálí po Praze, nás na Moravě vůbec nezajímá, kam všude zasáhnou klubové vztahy. Já když byl ve Slavii, tak jsme pořád řešili Spartu, i když jsme proti ní nehráli a ani nebyli přímými konkurenty v tabulce. A je mi jasné, že je to tak i obráceně. Sparťané titul Slavii nepřejí, raději ho uvidí v Plzni, ale v tom bych nehledal příčinu, proč nyní proti Viktorce neuspěla. Házeli bychom jen Spartě berličku, aby si nějak odůvodnila příšerný výkon.

Naopak Plzeň se umí na každého soupeře připravit, dokáže najít jinou taktiku, to trenér Bílek přiznal na tiskovce, navíc si dokáže snad v každém zápase pomoci standardkou. Jde si za titulem. Kluci jsou na něj už nastavení, udělají všechno pro to, aby ho Slavii sebrali. Hrají odpovědně, nevidíte zbytečné fauly, někdy tvrdost sice přesáhne hranu, proto mají nejvíc vyloučených, ale mužstvo má skvělou defenzivu. A když se někdo zraní, náhradník rychle zapadne. K tomu mají vynikajícího útočníka a střelce Beauguela.

Tím však neříkám, že je o titulu rozhodnuto. Rozdíl zůstal dva body, jeden nepovedený zápas. A Plzeň nastupuju proti Hradci, s nímž na podzim už prohrála. Bude to pro ni hodně nepříjemný zápas. Nevím, jak k tomu Hradec přistoupí, jestli bude hrát tak ofenzivně jako proti Slavii, kde ovšem proměnil všechno, co měl. Já se především na utkání těším.

Všichni se shodneme, že Plavšičův gól proti Slovácku byla paráda. Jsou tam i bonusy, jelikož je to vyslovený levák a trefil to tahle nádherně pravou. I to řešení, jak balon rychle zpracoval a poslal to tam. Dobíhající Hofmann se mohl jen dívat, to je pro obránce frustrace, sleduje, jak míč míří do sítě a nemůže vůbec nic udělat, ani skluzem. Trefa bez debat bude kandidovat na Gól roku a pozor - byla strašně důležitá.

Slovácko do té doby hrálo velmi slušně. Vysoko nahoře napadalo, Cecilia s Jurečkou byli pro slávistickou rozehrávku hodně nepříjemní. Spartě může sezonu trochu zachránit vítězství v poháru, ale já si nemyslím, že to bude mít tak jednoduché, zvláště když hraje Slovácko na domácí půdě. Když porovnám výkony obou mančaftů v Plzni a na Slavii, vidím, kdo je na tom fotbalově lépe.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Ve prostřední skupině Mladá Boleslav vyhrála v Českých Budějovicích, teď v Olomouci. Byla to pro ni zvláštní sezona, taková rozeklaná. Ač nehrála kolikrát špatně, neměla pod trenérem Jarolímem výsledky, dostávala spoustu gólů. Přišel nový trenér a uchopil dobře příležitost mužstvo oživit. Podle mého v létě mužstvo vhodně doplní i nechtěnými hráči z pražských klubů. Boleslav je ekonomicky silná, vedení dá Hofťovi prostor pro práci a bude příští rok hrát opět hodně nahoře. Odhaduju, že nahradí někoho v první pětce z dvojice Slovácko-Baník.

Bohemka vstřelila za první poločas čtyři góly. Kdyby měl někdo logické vysvětlení, zasloužil by diplom. V tom je to krásné, že fotbal vysvětlení kolikrát nemá. Snad jen, že konečně začala proměňovat šance. Vždycky si vytvořila minimálně dvě tutovky, ale nedala je, ve Zlíně se to podařilo. Já jen říkám, že Bohemku v lize chceme. Má skvělé fanoušky, je to tradiční klub, je jenom dobře, že směřuje k záchraně.

Boj o udržení bude ještě zajímavý. Druhou ligu mám dobře načtenou, jsem zvědavý, jak si v ní mančafty, které spadnou do baráže, poradí. Hodně nám napoví už středeční kolo.