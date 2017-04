Vůch u soudu s fotbalovými sázkaři: Rozhazoval jsem na diskotékách, asi mysleli, že potřebuju peníze

před 1 hodinou

U soudu, který řeší kauzu fotbalových cinklých sázek, se v roli svědků objevili známí ligoví hráči: Egon Vůch z Liberce či Tomáš Pilík z Příbrami

Strakonice - S průšvihy si Egon Vůch sice tyká jako v lize málokdo, v tom sázkařském ale nelítá, naopak. Ještě v dresu Teplic svodům mafie, která po něm chtěla, aby jí šel na ruku v pohárovém utkání v Domažlicích, odolal.

Potvrzuje to komunikace formou SMS zpráv, které policie zachytila a jsou součástí vyšetřovacího spisu. A potvrdil to i sám Egon Vůch, nyní hráč Slovanu Liberec, který se v pondělí dostavil k Okresnímu soudu ve Strakonicích jako předvolaný svědek.

"Psali mi něco o vstřelených gólech. Odepsal jsem, že nemám zájem a tím to pro mě skončilo," konstatoval bývalý reprezentant do 21 let.

Asijská mafie se přes slovenské prostředníky a jejich české kontakty pokoušela prostřednictvím úplatků ovlivňovat české fotbalisty, aby zejména v nižších či juniorských soutěžích manipulovali zápasy. A to tak, aby mafie mohla sázet na jistotu - například, že v utkání padne vysoký počet branek.

V kauze takzvaných cinklých sázek bylo obžalováno celkem 22 osob, viz infobox níže. Jednou z nich je i Jan Hanzal, bývalý hráč teplického dorostu, z jehož telefonu v roce 2012 mířila nevyslyšená korupční nabídka právě k Vůchovi.

Se skupinou kolem Hanzala naopak čile spolupracoval David Jablonský, další tehdejší hráč Teplic, nyní působící v Levski Sofia a další ze seznamu obžalovaných.

Obžalovaní v kauze cinklých sázek Obžalováno bylo původně 22 osob. Z toho 4 muži, konkrétně Karel Kodeš, Jaroslav Chalupa, Vítězslav Brožík a Michal Káník, už akceptovali podmíněné tresty, které jmenovaní dostali trestním příkazem.



S dalšími 17 bývalými či současnými fotbalisty a jedním rozhodčím probíhá ve Strakonicích u okresního soudu hlavní líčení. Jsou to:



Zbyněk Hauzr, David Jablonský, Ondřej Bíro, Jan Hanzal, Petr Hlaváček, Daniel Kaplan, Zdeněk Kopas, Michal Macháček, David Placák, Jan Procházka, Martin Doubek, Jan Halama, Michal Halama, Jan Kalenda (rozhodčí), Jan Kosak, Lukáš Křeček, Jan Leligdon a Martin Sus.

Mezi svědky figuruje i důvěrník téhle party Martin Tancoš. Odposlechy nezachytily, že by se sám korupčního jednání dopouštěl, naznačily však, že o něm patrně mnohé věděl. Pikantní na celé záležitosti je fakt, že Tancošův otec Josef působí nyní v roli člena výkonného výboru Fotbalové asociace ČR, tedy jakési Peltovy fotbalové vlády.

Jeho syn Martin nyní pracuje v Německu. A strakonickému soudu napsal, že by byl rád, kdyby mohl být vyslechnut tam, tedy na německém území. Soudce Tomáš Uldrich mu ovšem odvětil, že za ním s přísedícími a všemi advokáty do Německa rozhodně nepojede. A tak bude Tancoš pozván jako svědek na další jednání ve Strakonicích.

Na rozdíl od něj se v pondělí dostavili jako svědci i dva prvoligoví hráči. Už jmenovaný Egon Vůch a také příbramský Tomáš Pilík. Znovu dorazil i Marián Dirnbach, jehož slovenská centrála mafie delegovala právě k tomu, aby řídil její "byznys" v Čechách.

"Byli jsme na hotelu a přišla mi zpráva"

Dostavil se na čas, vystřižený jak ze žurnálu. Na hlavě módní čepice, v uchu se blýskla náušnička. Až když mu to gestem naznačili přítomní obhájci, došlo ovšem Egonu Vůchovi, že by možná nebylo od věci v soudní síni čepici z hlavy sundat.

Pak už ale své svědectví zvládal suverénně, bez zakolísání. Vše se točilo kolem pohárového zápasu Teplic s Domažlicemi v roce 2012. "Před utkáním jsme byli na hotelu. Na telefon mi přišla zpráva z čísla, které jsem neměl uložené. Jestli prý nemám zájem vydělat si peníze a bylo tam něco o počtu vstřelených gólů. Odepsal jsem, že nevím, kdo mi píše a že mě to nezajímá. Prostě že nemám zájem," řekl Vůch u soudu.

Jeho výpověď proběhla v plném v souladu s tím, co uvádí spis na základě monitoringu SMS zpráv, které si tehdy obžalovaný Hanzal s Vůchem vyměnili.

"Ahoj, dneska hrajete s Domažlicemi. Určitě budete chtít jít co nejdál, nechceš si dneska zahrát? Čtyři a víc? Samozřejmě za tučnou odměnu, zůstalo by to mezi námi." Vůchova odpověď: "Nevím, kdo jsi a nevím, o čem mluvíš."

Soudu v pondělí Vůch řekl, že z Teplic samozřejmě zná Jablonského, na Hanzalovo jméno si nepamatoval. "Možná ho znám od vidění, vážně nevím, musel bych vidět, jak vypadá."

Nikdy předtím ani potom prý Vůch žádnou podobnou nabídku nedostal. Na dotaz soudce Tomáše Uldricha, proč si myslí, že se mafie tehdy obrátila právě na něj, odvětil: "Když jsem začal hrát ligu, psalo se o mě, že chodím na diskotéky a rozhazuju tam peníze. Tak možná mysleli, že jsem ve špatné finanční situaci a že z toho důvodu bych do toho šel. Jak říkám, možná přemýšleli tímhle směrem, nevím."

Z odposlechů vyplývá, že sázkařská mafie sháněla telefonní číslo i na Tomáše Pilíka, hvězdu prvoligové Příbrami. Podle spisu mělo jít podvodníkům o ovlivnění zápasu Jihlava-Příbram. Pilík každopádně prohlásil, že o ničem takovém nic neví.

"Ne, za účelem ovlivnění zápasu jsem nikdy kontaktován nebyl," řekl soudu příbramský odchovanec, s tím, že o celé aféře ví jen z médií. Na dotaz, jestli se v Příbrami někdy nějaké ovlivňování zápasů mohlo dít, Tomáš Pilík odvětil: "Co jsou tam teď hráči, tak určitě ne."

Dirnbach: Kolik to bylo zápasů? To nemám šajn

U soudu se coby svědek objevil v pondělí i Robert Mariotti. Ten připustil, že se mu v době, kdy působil v juniorce Táborska, ozval jeho někdejší spoluhráč Daniel Kaplan. "Hrál jsem s ním v Hlavici třetí ligu. Psal, jestli bychom si s klukama nechtěli vydělat nějaké peníze. Šlo tuším o to prohrát nula čtyři na Spartě. Ale já už mu pak neodepisoval a tím to skončilo." Ve hře měla být podle spisu nabídka 12 000 eur, samozřejmě nejen pro Mariottiho, ale i jeho spoluhráče z týmu, na konkrétní sumu už si ale svědek s odstupem času nevzpomněl.

David Brandejs, někdejší hráč Roudnice nad Labem, pak jako svědek soudu sdělil, že když mu jeho spoluhráč Michal Macháček nabízel peníze za účast na tom, že se v Chrudimi bude hrát na "čtyři a víc", netušil prý, o čem je řeč.

Slovák Marián Dirnbach už ve Strakonicích jednou svědčil, u druhé skupiny obžalovaných. "Doufám, že už jsem tady naposled," prohodil s úsměvem, když soudní budovu opouštěl. "Mám teď úplně jiný život, na tyhle staré věci už se snažím nemyslet," poznamenal bývalý hráč Blšan či Žižkova, který ze Slovenska korupční činnost v českých soutěžích organizoval. Slovenský soud mu za to vyměřil podmíněný trest.

"Jak to fungovalo? Podívali jsme se na sázkové příležitosti, vybrali zápasy. A já jsem pak oslovoval své kontakty v Čechách, jestli v tom a tom klubu někoho neznají," řekl Dirnbach. Potvrdil, že byl v přímém telefonickém kontaktu s obžalovanými Hanzalem, Macháčkem, Bírem a Kaplanem.

Na otázku, kolik celkem v Čechách ovlivnil zápasů, odvětil Dirnbach: "Tak to nemám šajn."

Naznačil, že mnohdy byly zápasy domluvené i na bázi reciprocity mezi hráči obou klubů, jež utkání svedlo dohromady. "Znáte to, hraje se dvakrát, na podzim a na jaře. A vždycky je nějaká situace, někdo hraje o postup, jiný o záchranu. A když to třeba na podzim potřeboval jeden, tak na jaře se to vrátilo. Celé mužstvo vědělo, že to dopadne tak a tak," líčí Dirnbach. A na domluvené zápasy se také sázelo. Jen už si Slovák na žádné konkrétní duely dneska podle své svědecké výpovědi nevzpomíná.

Zajímavě vybruslil i z odpovědi na otázku, kolik na cinklých sázkách sám vydělal. "Vy mi to nebudete věřit, ale největší příjem jsem měl tenkrát z toho, když jsem podváděl svého šéfa na cestovném. Ivan Žiga mi dal vždycky 200 nebo 300 eur, ať jedu do Čech nějaký zápas zařídit. A já si peníze vzal, nikam nejel a vyřizoval to kolikrát jen po telefonu. Ale Žigovi jsem ze svého mobilu s českou SIM-kartou napsal, že už jsem v Čechách a makám na tom."

