Vůch míří do Kazachstánu, chce ho Tobol Kostanaj. Plzeň údajně myslí na Řezníčka a Živuliče

před 1 hodinou

Egon Vůch asi odejde z české ligy. Má rozjednané tříleté angažmá v klubu Tobol Kostanaj v Kazachstánu

Praha - Talentu pobral víc než mnozí jiní, přesto už, zdá se, Egon Vůch velkou kariéru v západní Evropě neudělá. Místo toho míří v 26 letech do Kazachstánu, rozjednáno má tříleté angažmá v klubu Tobol Kostanaj.

Skutečnost, že tato jednání probíhají, potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. Egon Vůch je hráčem Viktorie Plzeň, od ledna 2016 působil na hostování ve Slovanu Liberec. Ten v průběhu té doby několikrát s Plzní jednal o hráčově přestupu, k doplatku a uplatnění opce ale nikdy nedošlo.

V Plzni se chystají k letní obměně kádru, podle isport.cz jsou blízko příchody útočníka Jakuba Řezníčka z Brna či záložníka Diega Živuliče, jemuž ve Zlíně vypršela smlouva.

Egon Vůch, který s ligovým fotbalem začínal za FK Teplice, odehrál za Plzeň jen 8 soutěžních utkání, kvůli disciplinárním prohřeškům měl v klubu často problémy, proto ho poslali hostovat do Liberce. Tam Vůch patřil mezi oblíbence trenéra Jindřicha Trpišovského. Aby ne, jen v probíhající sezoně pomohly dva jeho góly na hřišti Admiry Vídeň k postupu do Evropské ligy, další zásah přidal Vůch ve skupině proti Karabachu Agdam.

V lize se v dobíhající sezoně při 17 startech trefil jedinkrát, přidal však pět asistencí. V březnu vypukl menší skandál, když se Vůch po "kalbě", jíž se měl zúčastni s Davidem Limberským, neobjevil v liberecké nominaci k utkání proti Slavii. Vůch na to reagoval na sociální síti, když vystavil na instagram obrázek vztyčeného prostředníčku s vulgárním nápisem v angličtině a připojil komentář: "Když přijdeš na zápas a nemáš tam dres + ti k tomu nikdo nic neřekne, že nejsi v nominaci. To je ubohost."

Později příspěvek stáhl. NIcméně následovala pokuta od klubu a slova kajícníkova. "Věděl jsem, co mě bude čekat. V emocích jsem bohužel udělal takovou věc, že jsem si v té chvíli ani neuvědomoval, co to může způsobit, jakou si můžu osobně udělat špatnou reklamu. Bylo to v nervech, nepočítal jsem s tím, že to bude mít takový dopad," řekl tehdy Vůch pro klubovou televizi.

Případný přestup Egona Vůcha, čtyřnásobného českého reprezentanta do 21 let, do Kazachstánu ještě není hotov, nicméně nabídka je na stole a už jsou rozjednané zdravotní testy, které by měl Vůch v Kazachstánu příští týden absolvovat. Po 13 odehraných kolech je Tobol Kostanaj v tabulce tamní ligy čtvrtý, tým trénuje Omar Tetradze, bývalý sovětské a posléze ruský fotbalový reprezentant.