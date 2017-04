Vstup Ivo Ulicha do hradeckého klubu se přiblížil

před 1 hodinou

Hradec Králové - Bývalý fotbalový reprezentant Ivo Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů by mohla do prvoligového FC Hradec Králové vstoupit k 1. červenci. Za podíl 20 procent v klubu by měla městu zaplatit 3,4 milionu korun a v první sezoně by na provoz klubu měla dát šest až osm milionů korun. K 1. červenci 2018 by Ulich a jeho partneři mohli v klubu získat majoritních 51 procent akcií. Za navýšení podílu by měli zaplatit asi 5,3 milionu korun. ČTK to dnes řekli představitelé radnice a klubu.

Prodej 20 procent akcií klubu skupině Ivo Ulich a partneři v úterý doporučila rada města. Konečné slovo o prodeji akcií budou mít zastupitelé. Prodejem se podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha (TOP 09) naplní dlouholetá snaha města získat pro klub strategického partnera. Nový partner by měl klubu přinést lepší financování a po sportovní stránce umístění celku v první polovině prvoligové tabulky.

V této sezoně klub, který je ze 100 procent města, bojuje o udržení v nejvyšší soutěži. Sedm kol před koncem ročníku má na pozice zajišťující záchranu čtyřbodový náskok.

Po vstupu by měla skupina Ivo Ulich a partneři podle předsedy představenstva klubu Jana Michálka (ODS) převzít marketing a obchod klubu. V představenstvu i dozorčí radě by měl zatím strategický partner minoritní zastoupení. Po získání majority v klubu by ovládl představenstvo, v dozorčí radě by si město udrželo většinu. Další detaily vstupu partnera bude řešit nyní připravovaná akcionářská dohoda.

Ulich je bývalý hráč Hradce Králové, působil také ve Slavii Praha či v nejvyšší německé soutěži. Nyní podniká, je majitelem společnosti M&T kliky. Ulichovými partnery jsou podle materiálů projednaných radou města dlouholetý obchodní ředitel fotbalové Slavie Praha a majitel společností Whistler a České loděnice Radek Šenk, dále majitel spediční firmy Kristensson a podporovatel trutnovského fotbalu Roman Kubec a spolumajitel společnosti FV Plast a vlastník a mecenáš fotbalového klubu ve Dvoře Králové nad Labem Georgios Karadzos.

"Jsou to srdcaři, kteří znají hradecký fotbal a již dlouhodobě mají zkušenosti s fotbalem a se sháněním financí a vrcholovým managementem ve fotbalu," charakterizoval Vedlich uchazeče o vstup do hradeckého fotbalu.

O majetkový vstup do klubu se kromě Ulicha ucházejí ještě investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo, která vystupuje ve sdružení se společností Hala Kněžmost z Rudné u Prahy.

Všichni tři uchazeči budou podle Vedlicha pozváni na 25. dubna na zasedání zastupitelstva, kde budou mít možnost svůj projekt zastupitelům představit. Zatím uchazeči své nabídky přednesli městským radním.

Projekt vstupu Ulicha a partnerů se podle Vedlicha naplní i v případě, že by Hradec sestoupil do druhé ligy. Vedlich zároveň nevyloučil, že do klubu by v budoucnu mohl vstoupit ještě další subjekt.

Prodejní cena akcií vychází z celkové ceny klubu 17 milionů korun, která byla stanovena při koupi licence od Čechoameričana Jan Vody již v roce 2005. Tehdy se město stalo vlastníkem klubu. Vedlich připustil, že jde o ocenění staršího data. Věc podle něj město konzultovalo s auditorem, podle kterého je prý ocenění klubu velmi složité. "FC nevlastní žádný movitý majetek. Jediný jeho majetek je licence na nejvyšší soutěž a cena hráčů, kterou lze jen obtížně vyjádřit," uvedl Vedlich.

V poslední účetní závěrce klubu sezony 2015/16 byla práva k hráčům vyčíslena jako dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 17,9 milionu korun. Klub sezonu 2015/16 zakončil ziskem 2,2 milionu a na účtu nerozdělených zisků minulých let měl dalších 12,3 milionu.

Rozpočet klubu na současnou sezonu je podle generálního ředitele klubu Richarda Jukla asi 64 milionů korun, z nichž zhruba 30 milionů tvoří dotace města. Budoucnost fotbalu v Hradci však podle něj není jen o penězích, ale hlavně o vybudování nového stadionu. Město stavbu nové arény za 400 milionů korun na místě již zcela nevyhovujícího malšovického stadionu chystá, stavba by mohla začít zkraje roku 2018. Podle Michálka je právě nový stadion podmínkou pro fungování fotbalu v Hradci i pro udržení strategického partnera.

