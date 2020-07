Všechny kluby dostaly, co chtěly. Kromě nás, zlobí se šéf Dukly. Ligu už odepsal

Když se ředitel Dukly Pavel Vandas dozvěděl rozhodnutí ligové asociace, podle něhož do ligy postoupí pouze Pardubice a Brno, přičemž jeho klub má smůlu, na svůj Twitter napsal rezignovaný vzkaz: „Opravdu velké překvapení. Další komentář je asi zbytečný.“ Vadí mu, že se všichni vlci nažrali, jen jeden zůstal hladový: jeho Dukla.

Necelý týden byla Dukla znovu prvoligová. Stačilo, aby se v první lize dohrála skupina o záchranu, a pražský klub by postoupil jakožto třetí tým druholigové tabulky. Zpět k elitě vyslalo Duklu rozhodnutí ligového grémia profesionálních klubů 17. července o zrušení baráže.

Jen pár hodin před výkopem prvních zápasů o udržení ovšem oznámila Opava pozitivní nález u jednoho ze svých fotbalistů. A došlo k dalšímu veletoči: Ligový výbor rozhodl o ukončení soutěže, aniž by někdo sestoupil. V dalším ročníku tedy nastoupí osmnáct týmů: bez Dukly.

Takto Dukla sarkasticky okomentovala svůj jepičí návrat do ligy:

"Vnímáme, že letošní sezona byla kvůli koronaviru nestandardní. Ale dopadlo to tak, že všechny kluby dostaly co chtěly, kromě nás. Je jasné, že v nás nějaká pachuť zůstává," říká Vandas.

Nic na tom nemění ani fakt, že ligová asociace ve středu dala podnět disciplinární komisi k prošetření dodržování hygienických opatření v Opavě, strahovské vedení ligy dokonce vůči slezskému klubu zvažuje právní kroky.

"Samozřejmě registrujeme to, že v Opavě došlo k nějakým událostem, a čekáme, jestli LFA zahájí řízení a vynese verdikt," vysvětluje Vandas. Podle jeho slov se ale stejně nic nezmění. "Prostudoval jsem si řády do nejmenších detailů a vím, že ať se stane s Opavou cokoli, do ligy se letos nedostaneme," dodává.

Na Julisce budou muset zřejmě zapomenout i na finanční kompenzaci, která by klubu logicky náležela například za zbytečné přípravy na prvoligovou sezonu. Ani na takovou možnost ovšem řády nepamatují. "Koronavirus zasáhl celý český fotbal, je nám jasné, že peněz bude nedostatek," krčí rameny Vandas.