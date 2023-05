Vrba se zlobil a vyzýval novináře. Trenér v Česku pravdu říkat nemůže, prohlásil

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba byl po porážce 1:2 v Teplicích hodně nespokojený s výroky hlavního sudího Lukáše Nehasila i videorozhodčího (VAR) Tomáše Kocourka.

Podle bývalého reprezentačního kouče sudí utkání druhého kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu nezvládli a jeho týmu upřeli minimálně pokutový kop. Ve své kritice ale nechtěl být příliš konkrétní, aby nedostal od disciplinární komise pokutu.

"Pánové, rád si přečtu vaše komentáře v zítřejších novinách. Možná by tisková konference neměla být o mně, ale spíš o vás. Jestli jste nestranní a objektivní, jestli napíšete to, co se tam dneska dělo. Jsem zvědavý, co si troufnete nebo netroufnete napsat," začal Vrba pozápasovou tiskovou konferenci.

Devětapadesátiletému trenérovi se nelíbilo, že většina sporných situací v utkání byla posouzena v neprospěch hostů.

Zlín prohrával po dvou gólech Daniela Fily a trefě Dominika Simerského 1:2 a tlačil se za vyrovnáním, dvě branky Libora Kozáka ale v závěru byly odvolány po zásahu videorozhodčího. Nejprve z důvodu ofsajdu a následně v 90. minutě po delší prodlevě VAR doporučil neuznat ani další gól kvůli Kozákově ruce.

Vrbovi se nezdál ani zákrok domácího obránce Štěpána Chaloupka ze 75. minuty ještě za stavu 1:1, jehož trefil míč ve vápně pravděpodobně do ruky.

"Je toto ruka? Já se jenom ptám. Pro mě ruka u těla není," naznačoval vestoje přítomným novinářům polohu Chaloupkovy ruky.

"Ale nevím, nejsem odborník, ani jsem pravidla fotbalu nedělal. Nedávno jsem koukal na Ligu mistrů a tam to ruka byla," podotkl trojnásobný mistr ligy s Plzní, podle kterého mohl sudí v první půli udělit i červenou kartu po faulu Jakuba Hory na unikajícího Antonína Fantiše.

Vrba se zlobil, že video nefunguje tak, jak má.

"Připadá mi, že je to čím dál tím složitější a také nepřesvědčivější. Jestli by se to nemělo řešit tak, že budou mít rozhodčí na hlavě nějaké přilby a budou napojení na satelit. Teď už si z toho dělám trochu srandu, a dneska to byla doopravdy sranda," podotkl k hektickému závěru.

"Konec byl vypjatý na základě toho, jak posuzoval situace na hřišti určitý člověk. Kdyby měl zápas pod kontrolou, tak se to nestane," narážel zlínský kouč zjevně na výkon sudího Nehasila.

Do obšírnějšího hodnocení dalších sporných situací už se ale pouštět nechtěl. "Fotbalový trenér v Česku moc pravdu říkat nemůže. Protože když ji řekne, tak se to začne řešit na jiných místech. Nechci zase platit 50 tisíc pokutu, jako se mi to stalo už jednou," uvedl bývalý trenér Sparty, Ostravy, bulharského Razgradu nebo ruské Machačkaly.

Zlín se dostal tři kola před koncem soutěže do složité situace. Z posledního místa ztrácí na Pardubice a na Brno čtyři body a hrozí mu přímý sestup. V dalším kole se představí právě na východě Čech. "Už nemůžeme hrát na remízu, nemůžeme vyčkávat, musíme jít výhrou. A buď to zvládneme, nebo nezvládneme," uzavřel Vrba.