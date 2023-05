Vrba se Zlínem uhrál v Brně baráž. Sázka na Haška Zbrojovce nevyšla a sestupuje

Fotbalisté Brna po jediné sezoně sestoupili z první ligy. V posledním 5. kole skupiny o záchranu remizovali 0:0 se Zlínem, který bude hrát baráž.

Zbrojovka přitom po podzimních 16 kolech měla desetibodový náskok na tehdy poslední Pardubice. V dubnu místo odvolaného trenéra Richarda Dostálka přišel Martin Hašek, jenž zažil vítěznou premiéru. Ve zbylých osmi kolech ale jeho svěřenci už nevyhráli. "Sezona skončila, s ní i moje smlouva. Úlohu záchrany jsem nesplnil a uvidíme, co bude dál," řekl na tiskové konferenci Hašek.

Brno neskórovalo v pátém z posledních šesti kol. Sestup neodvrátil ani útočník Jakub Řezníček, s 19 góly druhý nejlepší střelec ligové sezony. "Koruna Krále střelců byla až na druhém místě. V první řadě jsem chtěl přispět k záchraně, ale jarní část sezony jsme zmrvili," prohlásil Řezníček.

Klíčové utkání začali lépe domácí a už ve čtvrté minutě měli vyloženou šanci k otevření skóre. Alli našel ve vápně nabíhajícího Faltu, jehož střelu brankář Stanislav Dostál vytáhl nad břevno. "Byla to asi největší šance zápasu. Dát z ní gól, vypadalo by to jinak," podotkl Hašek.

Duelu dále dominovala spíše defenziva, ani jeden tým nechtěl případnou chybou posadit soupeře na koně. V 19. minutě se do zakončení dostal Řezníček, ale po přihrávce Texla svůj nadstavbový střelecký půst neprotrhl.

Hra se přelévala ze strany na stranu, Zlín se dostal do zakončení zásluhou Fantiše, jehož střelu nejprve zblokovala ve 27. minutě brněnská obrana na roh a o dalších pět minut později ji chytil Berkovec. Ve 34. minutě spálil domácí Hladík druhou vyloženou šanci Zbrojovky, když zblízka přestřelil, ve 40. minutě vyrazil Dostál dělovku Hrabiny.

Druhá půle začala velkou šancí Zlína, po brejku vystřelil z hranice šestnáctky Hrubý, jenže Texl v posledním momentu ránu zblokoval. Brno ale muselo k záchraně gól dát, v 55. minutě však Dostál chytil prudkou hlavičku Řezníčka. "Jsem rád, že jsem pomohl k remíze, ale musím ocenit celé mužstvo, jak to zvládlo," poznamenal Dostál.

Tlak Brna postupem času gradoval. Na hrotu se bil o pozice a gól Řezníček, tvrdě vypálil opět Hladík, Alli se pokusil driblinkem zdolat pevnou obranu Zlína, jíž kraloval gólman Dostál. Do náporu Zbrojovky přišly brejkové šance Zlína, jednu vyloženou zazdil Silný, ale mrzet ho to nemuselo.

"Ševci" bodovali ve třetím kole po sobě a se 13 nerozhodnými výsledky se stali remízovými králi ligy. Baráž s Vyškovem rozehrají ve čtvrtek doma, o tři dny později je čeká venkovní odveta. "Dnes jsme podřídili taktiku tomu, abychom bodovali, což se povedlo. Ale úleva to pro mě bude, až zvládneme baráž," konstatoval kouč Zlína Pavel Vrba.

Brno doma v lize vyhrálo jen čtyři zápasy v sezoně a se 17 z celkových 33 bodů tam bylo nejhorším týmem soutěže. Naopak Zlín byl nejslabším venkovním mužstvem, získal tam jen 11 z celkových 34 bodů.

Překvapivý finiš Teplic

Teplice v závěrečném pátém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu nečekaně zvítězily v Jablonci 2:0. Hosty poslal v přímém souboji o konečné 12. místo v tabulce po půlhodině do vedení jejich nejlepší střelec Abdallah Gning a hned po pauze přidal pojistku Matěj Radosta.

Tepličtí potvrdili dobrou formu po příchodu trenéra Zdenka Frťaly, který uspěl proti bývalému klubu, a bodovali posedmé z posledních osmi kol. Jablonec naopak zvítězil v jediném z posledních 11 ligových duelů, dvakrát po sobě prohrál 0:2 a v nepovedené sezoně obsadil 13. místo.

Oba týmy měly už po předminulém kole jistou záchranu a trenéři dnes dali příležitost náhradním gólmanům. V jablonecké brance nastoupil Surovčík, mezi teplické tyče se poprvé v ligové sezoně postavil Němeček. Od začátku měl více práce domácí gólman, jehož spoluhráči v poli přistoupili k poslednímu kolu lehkovážně a pouštěli soupeře do řady šancí.

V 10. minutě přestřelil jabloneckou branku Vachoušek, poté Surovčíka nepřekonal Jásir. Egyptský útočník se neprosadil ani v 29. minutě, ale následně už hosté vedli. Za vápnem si zpracoval odražený míč Gning a povedenou ranou do horního rohu zaznamenal svůj devátý gól v ligovém ročníku.

"Byli jsme pohyblivější, živější a přišlo mi, že jsme i víc chtěli než domácí," citoval jablonecký web z tiskové konference teplického trenéra Frťalu. "Měli jsme rozpačitý úvod. Vázla nám rozehrávka, neotáčeli jsme hru. Byly tam zbytečné ztráty a celkově to bylo kostrbaté. Soupeř nás potrestal krásnou střelou," řekl jablonecký kouč David Horejš.

Domácí trenér se po pauze pokusil oživit výkon svých svěřenců dvojnásobným střídáním a na trávník poslal Ikauniekse s kapitánem Hübschmanem. Nadále ale hrozili spíše Tepličtí. Ve 49. minutě se po rychlé akci protáhl do vápna Jásir a jeho přihrávku uklidil do odkryté branky Radosta. Připsal si druhý gól v ligové kariéře a první v sezoně.

Za dvě minuty Němeček vychytal z několika metrů Polidara, ale jinak šance dál počítali hlavně hosté, kteří hned třikrát trefili brankovou konstrukci. V 55. minutě zkazila Juklovi radost tyč, v 69. minutě se stejně vedlo v úniku i Gningovi a střídající Urbanec z následné dorážky zblízka zamířil jen do břevna.

Branková konstrukce pomohla při čistém kontu i Němečkovi, když tečoval na tyč pokus střídajícího Ikauniekse. Domácí útočník se neprosadil ani v 89. minutě a Tepličtí, kteří měli v sezoně nejhorší obranu, na závěr udrželi nulu. Jablonec doma prohrál po osmi ligových duelech.

"Jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli výsledkově i herně. Měli jsme tu spoustu šancí, až jsem se divil. Taky nás dvakrát podržel brankář Němeček, který dostal šanci. Je to zasloužené vítězství," mínil Frťala.

"Hrozně jsme kazili i po přestávce. Teplice byly lepší a vyhrály zaslouženě. Mrzí mě, že jsme se s fanoušky nerozloučili lepší hrou i výsledkem. Zápas to z naší strany nebyl dobrý, ještě teď ve mně převládají negativní emoce. Byla to složitá sezona se spoustou chyb a my se z nich musíme poučit do sezony následující," dodal Horejš.

Pardubice vyloupily Baník

Fotbalisté Pardubice zvítězili v závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Ostravě 4:2. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče triumfovali v nejvyšší soutěži ve třetím z posledních čtyř zápasů, skončili čtrnáctí a příští týden je proti Příbrami čeká baráž o udržení. Baník se s ligovou sezonou rozloučil druhou porážkou po sobě a jedenáctým místem, které už měl jisté před dnešním utkáním.

Slezané vedli bleskurychlým gólem Muhameda Tijaniho z 27. vteřiny, ale už jistý účastník baráže pak stav třemi zásahy na přelomu poločasů otočil. Mezi dvě trefy Denise Darmovzala se vměstnala branka Ladislava Krobota. Tijani poté z penalty snížil, ale konečný výsledek stanovil střídající Leandro Lima. Východočeši vyhráli v lize na hřišti Ostravy poprvé na čtvrtý pokus po předchozích třech porážkách, v nichž pokaždé inkasovali třikrát.

Lepší start si Ostrava ani nemohla přát. Už po 20 sekundách Tijani vypíchl míč váhajícímu Vlčkovi, prošel do šestnáctky a v čase 0:27 prudkou levačkou vstřelil svůj 10. gól v sezoně.

Jenomže bleskový gól domácím spíše ublížil. Vyrovnání Pardubic, jež v základní sestavě nastoupily bez svého nejlepšího ligového střelce Janoška, mohl v deváté minutě obstarat Darmovzal, ale brankář Hrubý předvedl pohotový reflex na bližší tyči. Ostrava neměla žádný stálý tlak, pár příležitostí ke druhému gólu ale ano. Gólman Markovič ve 26. minutě podržel hosty při šancích Fleišmana a Bitriho a v 35. minutě mu po Juroškově hlavičce pomohla i tyč.

Před pauzou byl ale laxní výkon domácích potrestán Darmovzalem, který si zpracoval přihrávku Sychry a technicky přehodil Hrubého. Dvaadvacetiletý záložník zaznamenal první ligový gól v kariéře.

Druhou půli rozehrála Ostrava ještě hůře a hned ve 48. minutě toho využil Krobot, který z velkého vápna ranou po zemi otočil skóre. V ročníku nejvyšší soutěže se dočkal páté trefy.

Tijani se záhy sice blýskl parádními, leč nepřesnými nůžkami, a záhy Pardubice skórovaly potřetí, když si Darmovzal opět pohotově zpracoval naražený míč a z otočky zavěsil.

Baník se z útlumu začal zvedat až v závěrečné půlhodině. Fleišman zblízka neprostřelil Markoviče, ale v 74. minutě Tijani proměnil penaltu za hru rukou v pokutovém území.

Snahu o ostravský tlak však v 83. minutě hosté zastavili přesně sehraným kontrem, který po křížné přihrávce vápnem zakončil Lima. Rovněž brazilský hráč po několika minutách na hřišti vstřelil premiérovou branku v české lize.

Pardubice zvítězily venku v lize podruhé za sebou, v ročníku tam však získaly jen 14 z celkových 37 bodů. Baráž s Příbramí načnou ve čtvrtek na jejím stadionu, o tři dny později ji přivítají doma.

5. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu:

Zbrojovka Brno - Trinity Zlín 0:0

Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa - Orel (video). ŽK: Dostál (Zlín). Diváci: 7528.

Brno: Berkovec - Hrabina, Souček (86. Divíšek), Hlavica (63. Nečas) - Hladík, Texl, Endl, Falta, Fousek (65. Ševčík) - Alli, Řezníček. Trenér: Hašek.

Zlín: Dostál - Kolář, Simerský, Didiba, Reiter (90. Bartošák) - Hrubý, Janetzký - Vukadinovič (68. Čanturišvili), Slončík (68. Dramé), Fantiš (77. Silný) - Balaj (90. Kovinič). Trenér: Vrba.

Baník Ostrava - FK Pardubice 2:4 (1:1)

Branky: 1. a 74. z pen. Tijani - 45. a 51. Darmovzal, 48. Krobot, 83. Lima. Rozhodčí: Krejsa - Slavíček, Pochylý - Nehasil (video). ŽK: Buchta, Holaň - Vlček, Janošek. Diváci: 5605.

Ostrava: Hrubý - Juroška, Bitri, Pojezný, Fleišman - Holaň (85. Sanneh) - P. Jaroň (57. Svozil), Cadu (64. Miškovič), Buchta (64. Kuzmanovič), Šehič (57. Smékal) - Tijani. Trenér: Hapal.

Pardubice: Markovič - Icha, Hranáč, Vlček (70. Koukola), Helešic - Vacek - Sychra (77. Lima), Tischler, Darmovzal (60. Janošek), Pikul (60. Hlavatý) - Krobot (70. Huf). Trenér: Kováč.

FK Jablonec - FK Teplice 0:2 (0:1)

Branky: 30. Gning, 49. Radosta. Rozhodčí: Křepský - Horák, Šafránková - Kocourek (video). ŽK: Surzyn - Jukl, Beránek. Diváci: 2059.

Jablonec: Surovčík - Surzyn, Štěpánek, Král (72. Heidenreich) - Šulc, Kratochvíl (64. Patrák), Považanec (80. Houska), Polidar - Černák (46. Hübschman), Chramosta (46. Ikaunieks) - Sejk. Trenér: Horejš.

Teplice: Němeček - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Radosta (78. Hora), Kučera, Jukl (65. Dramé), Hybš - Vachoušek (66. Urbanec) - Gning (78. Beránek), Jásir (58. Žák). Trenér: Frťala.