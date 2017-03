Vrba se sešel se sparťanem Křetínským. A plzeňský Paclík říká na koučovu adresu: Uvidíme v pondělí

před 1 hodinou

S bývalým reprezentačním trenérem Pavlem Vrbou jsou v kontaktu na jaře zatím velmi nespokojení představitelé fotbalové Sparty i Plzně.

Praha - Jen ve Slavii zatím panuje s dosavadním průběhem ligy absolutní spokojenost. Klid a pohoda naopak opustily kabiny pražské Sparty i Viktorie Plzeň. A to je důvod, proč jsou podle informací Aktuálně.cz oba tyto kluby v těchto dnech v úzkém kontaktu s bývalým reprezentačním trenérem Pavlem Vrbou.

Ten se měl podle dvou zdrojů v úterý odpoledne setkat s Danielem Křetínským, majitelem Sparty. S Plzní, svým bývalým klubem, je v průběžném kontaktu od návratu z Machačkaly, která s Vrbou v zimě ukončila spolupráci.

"Jaká je teď situace kolem mě? To vám řeknu úplně přesně. Sedím doma v Přerově a dívám se na televizi," poznamenal Pavel Vrba v krátkém telefonátu. Na otázku, jestli může potvrdit, že se s Křetínským setkal a zda je i v kontaktu s Plzní, odvětil: "Já nebudu nic komentovat, to nechám na vašich informátorech."

Poněkud barvitěji dokreslila současnou situaci slova Tomáše Paclíka, majitele Viktorie Plzeň, která pronesl v úterý na setkání se studenty Vysoké školy ekonomické. Když se ho na Vrbu zeptali, odvětil: "My momentálně máme trenéra (Pivarníka), takže to není úplně aktuální. I když uvidíme v pondělí," přidal na závěr s lehkým úsměvem.

Jak známo, Plzeň začala ligové jaro těsnou výhrou 1:0 nad poslední Příbramí. A následoval bezkrevný výkon ve Zlíně. Tam se zrodila bezbranková remíza, díky které Plzeň v průběžné tabulce přeskočili fotbalisté Slavie. A právě s nimi se Plzeňští v neděli utkají ve vzájemném utkání v Edenu.

S dosavadními výkony na jaře je vedení Viktorie každopádně nespokojené, spekuluje se o tom, že vyhrocené jsou i vztahy trenéra Romana Pivarníka se staršími hráči.

O nespokojenosti Sparty s dosavadním vývojem jara nelze ani pochybovat. Po vyřazení z Evropské ligy Rostovem a těsné výhře nad Bohemians 1:0 přišel další ostudný výkon a porážka týmu trenérů Požára a Holoubka, a to v Jablonci, kde Sparta podlehla 1:3.

Paclík: Jen jestli nám Vrbu někdo neukradne

Pavel Vrba je spjat s mimořádnými úspěchy Viktorie Plzeň na domácím i mezinárodním poli, v klubu pracoval v letech 2008 až 2013, získal s ním dva mistrovské tituly a dvakrát s Viktorií postoupil do Ligy mistrů.

Šéf Daniel Křetínský o Vrbových odborných kvalitách a trenérově zásadním podílu na vzestupu Viktorie hovořil vždy s uznáním. Není tajemstvím, že Sparta už Vrbu zkusmo zkontaktovala krátce poté, co se na podzim rozešla s trenérem Zdeňkem Ščasným. A znovu poté, co námluvy s Letenskými definitivně ukončil Jindřich Trpišovský. V obou případech Vrba poděkoval za zájem, ale možnost spolupráce se Spartou dvakrát odmítl. Přesto se v úterý s Křetínským potkal znovu.

To zapadá i do dalších úvah, které na setkání se studenty VŠE prezentoval plzeňský boss Tomáš Paclík: "Já ani nevím, jestli teď Pavel Vrba vůbec chce něco dělat. My jsme přátelé, ale je otázka, jestli nám ho neukradne někdo jiný. Myslím, že ty jeho dnešní nároky už budou takové, že uvidíme, kdo je splní," odkázal k finanční stránce věci.

"On má teď z Ruska peněz dost a úplně je asi nepotřebuje. Ale jeho nároky a ambice bude jen málokdo schopen splnit," přemítal před studenty Paclík. "V případě, že bych já hledal nového trenéra, tak bych si strašně přál Pavla Vrbu. Přes to všechno, co jsme spolu zažili, je Pavel po mnoha stránkách natolik fenomenální člověk, že bych asi neváhal."

Zmíněná Paclíkova výhrada "přes to všechno, co jsme spolu zažili" odkazuje na Vrbovo rozhodnutí z prosince 2013. Tehdy trenér využil své výstupní klauzule ve smlouvě s Plzní a odešel k reprezentaci, což tehdy Tomáše Paclíka zdrtilo.

Loni v létě pak Pavel Vrba po neúspěšném turnaji Euro 2016 udělal něco podobného u reprezentace, když opět díky výstupní klauzuli odešel do ruské Machačkaly. Tam působil půl roku, nyní je volný.

Tohle kolo bude Vrba sledovat obzvlášť pozorně

Existují teorie, že prohraje-li trenér Pivarník s Plzní v Edenu, mohl by ho Pavel Vrba na lavičce Viktorie nahradit. "K takovým věcem se vůbec nebudu vyjadřovat," reagoval Tomáš Paclík na telefonát reportéra Aktuálně.cz.

Ať už doma v Přerově u televize, nebo přímo na stadionech bude Pavel Vrba o víkendu bezpochyby pečlivě sledovat jak zápas Sparta-Dukla, tak utkání Slavia-Plzeň.

Daniel Křetínský na SMS reportéra Aktuálně.cz, která se tázala na jednání Sparty s Pavlem Vrbou, nereagoval, co se týče plzeňského bosse Tomáše Paclíka, připomeňme ještě jednou jeho poznámku pronesenou na VŠE: "Uvidíme v pondělí."

