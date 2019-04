Vrba po výhře: Slavii chceme potrápit, ale když nezískáme titul, tak se svět nezboří

před 45 minutami

Šest výher z osmi jarních zápasů. Plzeň sbírá body a udržuje naději na zisk titulu, i když je za Slavií o sedm bodů. Trenér Pavel Vrba i po vítězství na Slovácku odmítá, že případné selhání v boji o mistra ligy by mělo být pro Plzeň pohromou.

Bylo to ubojované vítězství. Plzeň porazila Slovácko ve 27. kole 1:0 díky penaltě Patrika Hrošovského. Jinak to bylo opět utkání, ve kterém se viktoriáni na vítězství hodně nadřeli.

Vrba litoval množštví zahozených šancí ve druhém poločase, díky kterým mohla Viktoria utkání zlomit. "Zápas jsme mohli dohrát s daleko větším klidem. V závěru jsme měli třikrát skórovat," narážel Vrba na šance Tomáše Chorého a Marka Bakoše. V obou případech hosté vyšli naprázdno.

"Řešili jsme to špatně, Choras mohl skórovat. Marek Bakoš zase mohl místo střely nahrávat Kovaříkovi do tutové šance," lamentoval trenér Plzně. "Z mého pohledu je škoda, že jsme nedali pojišťovací gól. Slovácko by srazil. Takhle jsme museli bojovat do poslední minuty o těsné vítězství," hodnotil utkání.

Viktoria se tak po sobotní výhře Slavie lídru tabulky opět přiblížila. "Plzeň není v situaci, že když neuhraje titul, tak se zboří svět. Chceme uhrát co nejlepší výsledek, Slavii ještě potrápit," vyslal vzkaz do Prahy. Uznal ale, že dohnat v současné době Slavii bude velmi obtížné. "Hraje teď dobře, daří se jí na všech polích. Uvidíme jak bude vypadat závěrečná nadstavbová skupina," dodal.

Ve druhém poločase jeho tým sice neproměnil řadu šancí, zároveň byl ale pod tlakem Slovácka. Slovácko si vypracovalo několik příležitostí, ale žádná vyloženě gólová nepřišla. Asi největší měl Jan Kalabiška, ale zády k bráně zakončil jen mimo.

"Samozřejmě, že závěr utkání byl hodně soubojový, Slovácko zejdnodušilo hru. Na druhou stranu nemělo skoro žádnou šanci. Bylo to hodně o soubojích a měli jsme i trochu štěstí, podařilo se nám uhrát zápas ve vzduchu," komentoval Vrba.