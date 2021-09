Vrba ocenil atmosféru v Plzni. Bez fanoušků fotbal prostě není fotbalem, řekl

Trenéra sparťanských fotbalistů Pavla Vrbu po návratu do Plzně zklamala porážka 2:3 ve šlágru 7. ligového kola. Velkou radost však kouči udělalo vřelé přijetí od domácích fanoušků i atmosféra na stadionu. Poprvé od nástupu koronavirové pandemie totiž nebyla v Doosan Areně omezena kapacita a do hlediště přišlo přes 10.500 diváků.

"Zažil jsem tu zase úžasnou atmosféru a úžasné fanoušky. Jsem hrozně rád, že konečně můžou lidi chodit na fotbal. To, co se dělo v posledním období, to nechci říct, že s fotbalem nemělo nic společného, i když to mám na jazyku. Ale bez fanoušků prostě fotbal není fotbalem," řekl Vrba na on-line tiskové konferenci.

"Dnes se ukázalo, jak jsou fanoušci strašně důležití pro fotbal, aby vůbec nějak vypadal. Myslím, že obě strany to zvládly skvěle, i sparťanští fanoušci byli úžasní. Takovou atmosféru jsme na české poměry nezažili asi rok a půl? Ukázala se cesta, že fotbal je možná i jiný, než býval v období před tímto zápasem," dodal sedmapadesátiletý kouč.

Fanoušci Plzně, s níž Vrba při dvou angažmá získal tři tituly a třikrát hrál skupinu Ligy mistrů, několikrát během zápasu vyvolávali jeho jméno a ocenili ho potleskem. "Já jsem tady prožil určité období a myslím, že s fanoušky jsem nikdy neměl problém. Snažil jsem se pro Plzeň dělat maximum tak, jak to dělám ve všech mužstvech, kam přijdu. Možná to fanoušci ocenili," konstatoval Vrba.

Sparta utrpěla první ligovou porážku v sezoně a v neúplné tabulce klesla na druhé místo o dva body za Viktorii. "Plzeň byla ve finálních fázích důraznější. Nejenom, že dala tři góly, ale ještě měla další dvě tři situace, ze kterých nám gól mohla dát. My jsme mohli být určitě silnější hlavně v defenzivních věcech, v určitých situacích jsme propadli," upozornil Vrba.

Duel v Plzni vnímal jako první test z následujícího náročného programu, během něhož Pražany mimo jiné čeká Bröndby Kodaň a Glasgow Rangers ve skupině Evropské ligy nebo Jablonec s mistrovskou Slavií v domácí soutěži.

"Ten blok doopravdy ukáže sílu, kterou máme. Když to nezvládneme, bude to špatně. Zápas v Plzni nám ukázal, co nás čeká, a teď je otázka, jestli to dokážeme zvládnout. A jestli po takovém zápase bude pro nás dostatečným ponaučením, že to bude možná trošku jinačí než začátek sezony," řekl rodák z Přerova.