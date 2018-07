Vrba hráčům nevysvětluje, proč nehrají. Vědí, že se dali na válku, řekl po první výhře

před 1 hodinou

Plzeňský trenér si po vítězném utkání na hřišti Dukly pochvaloval velkou konkurenci v týmu.

Praha - Plzeňská legenda Marek Bakoš se ani nevešla do nominace na utkání, stejně jako Milan Havel nebo Martin Zeman. Další velké hvězdy zůstaly jen na lavičce náhradníků, z níž nakonec do utkání klíčově zasáhli Tomáš Hořava a Jakub Řezníček.

Viktoria v prvním utkání fotbalové ligy ukázala sílu svého širokého kádru. A Pavel Vrba byl pochopitelně navýsost spokojen.

"Máme tak silný kádr, že jsou hráči, kteří by v devadesáti procentech mužstev hráli pravidelně ligu. V Plzni ale musí čekat na příležitost," vysvětloval po utkání. Jako nejvýraznější příklad jmenoval tvořivého záložníka Hořavu, který dvanáct minut po příchodu na hřiště srovnal stav utkání na Dukle na 1:1.

"Vzpomínám si, že loni čekal šest zápasů, pak naskočil a udržel se v základu až do konce soutěže," připomněl Vrba.

Zkušený lodivod západočeského celku odmítl, že by musel plnit roli psychologa a vysvětlovat hráčům, proč zrovna nehrají.

"Myslím, že oni to chápou. Ví, že se dali na válku, jsou v mužstvu, kde je obrovská kvalita. Z toho pohledu jsem jim to moc nevysvětloval. Je jim jasné, že o místo v základní sestavě hrají prakticky neustále. Záleží na detailech, trochu i na štěstí, kdo bude dál nastupovat," prohlásil Vrba.

Plzeň má podle Vrby dvacet velice kvalitních hráčů, navíc dva další jsou zranění. Jedná se o stopera Hejdu a tvůrce hry Koláře. "Doufáme, že hráči pochopí, že když se jim to nebude líbit a nebudou trénovat tak, jak by měli, tak se jim to samotným nevyplatí."

Trenér nevylučuje, že někdo z hráčů ještě odejde. Už před začátkem sezony mluvil zejména o zúžení útočné čtveřice. V pátek nastoupil v základu Michael Krmenčík, v průběhu hry ho doplnil zmíněný Řezníček. Chorý byl na lavičce a Bakoš dokonce na tribuně.

"To nechme zhruba do poloviny září, kdy končí termín přestupů," nechtěl být Vrba prozatím konkrétní.