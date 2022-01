Vrba chtěl s prodloužením smlouvy ve Spartě ještě počkat. Je to závazek, tvrdí kouč

Trenér Pavel Vrba prodloužil v pondělí s fotbalovou Spartou smlouvu do konce června příštího roku, i když původně s tím chtěl počkat, až začne jarní část sezony. Podstatný pro něj zůstává úspěch s pražským klubem.

Vrba při loňském příchodu do Sparty zkraje února uzavřel kontrakt na rok a půl. Nyní se dohodl na prodloužení spolupráce.

"Jsem rád, že mi to nabídli. Dokonce jsem chtěl ještě chvíli počkat, až uvidíme, jak se rozjede soutěž," prozradil Vrba po prvním přípravném zápase, v němž jeho tým porazil v tréninkovém centru na Strahově druholigovou Chrudim 5:0. "Sparta se rozhodla tak, že to uzavřela půl roku dopředu. Domluvili jsme se a to je vše," doplnil.

"Pro mě je to spíš závazek než jistota. Přišel jsem do Sparty s tím, že chci být úspěšný. To je pro mě podstatné a ne to, jestli se někdo domlouvá dva měsíce nebo půl roku dopředu," prohlásil Vrba.

"Chci uhrát dobrý výsledek a chci, aby hlavně fanoušci a majitelé byli spokojení. Pak budeme spokojení my, hráči a všichni kolem," dodal osmapadesátiletý rodák z Přerova, jehož svěřenci jsou po podzimní části první ligy třetí s tříbodovým odstupem na vedoucí Slavii.

Letenské čeká v únoru kromě vstupu do jarní části nejvyšší soutěže i čtvrtfinále domácího poháru na hřišti městského rivala Slavie a úvodní vyřazovací kolo Evropské konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad.

"Sparta má ambice ve všech třech soutěžích. Tím, že máme takový těžký start, určitě musíme počítat s tím, že na začátku bude zapojeno víc hráčů," podotkl letenský stratég.

Tuto neděli odcestují sparťané na soustředění do Španělska. "Hráči tam budou více rotovat, protože to tak bude i na začátku jara. Chceme mít připravený větší počet hráčů, abychom jarní část začali co nejlépe," předsevzal si Vrba.

"Chceme uspět, a proto bude dobré, abychom měli rozehráno víc hráčů než v minulosti, kdy jste hráli jednu soutěž a v závěru přípravy se soustředili třeba jenom na třináct čtrnáct hráčů. Bude to jiné než v minulosti," konstatoval bývalý kouč české reprezentace, Plzně, Žiliny, Machačkaly a Ludogorce Razgrad.

Sparťané načali minulý týden zimní přípravu i se čtyřmi mladíky z druholigového B-týmu. Do "áčka" se posunuli obránce Martin Suchomel, záložník Matěj Ryneš a útočníci Vojtěch Patrák a Václav Sejk, kteří nastoupili i proti Chrudimi. Všem je od 19 do 21 let.

"Chtěli jsme jim dát příležitost, protože si myslíme, že béčko má kvalitní mužstvo a hodně talentovaných hráčů. Proto dostali v tomto bloku prostor. Myslím si, že je to správně," vysvětloval Vrba.

Do složení kádru promlouvají také zdravotní potíže. "Hodně záleží na stavu dvou hráčů (Caspera Höjera a Lukáše Juliše), kteří nejsou úplně fit. Je možné, že některý mladý hráč s námi odjede (do Španělska). Nebudu to ale slibovat. Uvidíme těsně před odjezdem," prohlásil Vrba.