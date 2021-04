Vrátí se po půl roce fanoušci na fotbal? LFA jedná s ministerstvem o výjimce

Na zápasy první fotbalové ligy by se v omezené míře mohli vrátit fanoušci. Ligová fotbalová asociace (LFA) jedná s ministerstvem zdravotnictví o tom, aby od víkendového 30. kola nejvyšší soutěže mohla být hlediště stadionů aspoň zčásti zaplněna.

Podle serverů iDNES.cz a Seznam Zprávy by kluby mohly využít 10 procent kapacity. LFA nyní s ministerstvem řeší, za jakých hygienických podmínek by fanoušci na stadiony směli.

"Probíhají jednání mezi Ligovou fotbalovou asociací a ministerstvem zdravotnictví a věříme, že dospějeme k dohodě," řekl ČTK tiskový mluvčí LFA Štěpán Hanuš.

Na fotbalovou ligu kvůli koronavirové pandemii naposledy mohli fanoušci 4. října. Poté byla nejvyšší soutěž na měsíc přerušena a od té doby se zápasy hrají bez příznivců. Od první poloviny prosince mohlo být v Česku na fotbale stejně jako na hokeji 300 lidí z řad dlouhodobých partnerů klubu, kteří mají negativní test na koronavirus a respirátor.

V pondělí se díky výjimce dostalo na pátý zápas finálové série play off hokejové extraligy mezi Třincem a Libercem do Werk Areny bezmála 900 fanoušků, kteří po vítězství "Ocelářů" mohli sledovat korunovaci nového mistra.

LFA nyní věří, že vzhledem ke zlepšené koronavirové situaci v zemi se budou moci vrátit fanoušci v omezené míře i na fotbal. S ministerstvem nyní probírá podmínky, za kterých by diváci mohli na stadiony. Například zda budou muset mít PCR test na koronavirus, nebo by postačil antigenní. Situací se na dnešním jednání zabývá Ligový výbor LFA.

V neděli by mohla oslavit titul pražská Slavia, která v Edenu ve šlágru kola přivítá Plzeň. Pokud by LFA v jednáních s ministerstvem uspěla, mohly by v případě povolené desetiprocentní kapacity do hlediště necelé dvě tisícovky příznivců.