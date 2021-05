"Votroci" se vrací do první ligy. Hradec rozhodl o postupu domácí výhrou nad Duklou

Fotbalisté Hradce Králové se po čtyřech letech vracejí do nejvyšší soutěže. Východočeši si po výhře 2:1 nad pražskou Duklou ve 23. kole druhé ligy s předstihem zajistili konečné první místo v tabulce, které jako jediné znamená postup mezi elitu.

Hráči Hradce Králové slaví postup do Fortuna:Ligy | Foto: ČTK

Královéhradečtí hráli naposledy nejvyšší soutěž v sezoně 2016/17, kdy obsadili předposlední místo a sestoupili. V následujících třech ročnících druhé ligy skončili vždy na čtvrté příčce. Této sezoně "Votroci" dominují. Prohráli dosud jen dvě kola a v posledních 10 druholigových zápasech zvítězili.

Mezi elitu letos výjimečně postoupil pouze vítěz druhé ligy, kterou hraje netradičně jen 14 týmů. Ke snížení počtu účastníků došlo poté, co v minulé sezoně z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil, protože se kvůli pandemii koronaviru nedohrála nadstavbová skupina o záchranu.

Hradec naposledy ztratil body na začátku března po porážce v Líšni, od té doby jen vyhrává. Úspěšnou bilanci natáhl i proti Dukle. Ve 12. minutě poslal domácí do vedení střelou k tyči Prekop, v 26. minutě sice srovnal po brejku Buchvaldek, ale za další tři minuty rozhodl po skrumáži po rohu Dvořák. Tři minuty po pauze byl vyloučen hostující Štěpán Šebrle, syn bývalého slavného desetibojaře, a domácí už zápas před čtyřmi stovkami diváků dotáhli do vítězného konce.

Hradec Králové bude v nadcházející sezoně kvůli stavbě nového stadionu, která by měla začít na podzim, hrát domácí zápasy v azylu. Podle generálního manažera Richarda Jukla je klub předběžně domluvený s Mladou Boleslaví, kde už v minulosti působil. Nový stadion "Votroků" by měl být hotový na jaře 2023.

Královéhradecký tým zřejmě mezi elitou už nepovede trenér Zdenko Frťala, který se nejspíš z rodinných důvodů vrátí do Teplic. "Měl jsem určité věci nastavené víceméně od začátku jarní části soutěže. Jsem 10 let z domova, není to jednoduché, ale asi skončím," řekl Frťala pro ČT sport.

23. kolo druhé fotbalové ligy:

Hradec Králové - Dukla Praha 2:1 (2:1)

Branky: 12. Prekop, 30. Dvořák - 26. Buchvaldek. Rozhodčí: Orel - Vlček, Lakomý. ŽK: Urma, Vlkanova - Kovernikov, Peterka, Krunert, Šebrle, Barac. ČK: 47. Šebrle. Diváci: 410 (omezený počet).

Další zápasy

Ústí nad Labem - Blansko 2:1 (0:1), Chrudim - Třinec 0:2 (0:1), Prostějov - Líšeň 1:3 (1:1), Vyšehrad - Varnsdorf 1:2 (1:0).

