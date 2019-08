Vodháněl pálil proti Liberci, Slovácko pohrdlo vítězstvím nad Mladou Boleslaví

před 2 hodinami

Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v 8. kole první ligy Liberec 2:1 a ani počtvrté v sezoně v Ďolíčku neprohráli. O domácí tři body naopak přišli fotbalisté Slovácka, kteří zahodili penaltu a naopak sami inkasovali na 1:1 v nastaveném čase.

Třetí domácí triumf Pražanů zařídil dvěma góly Jan Vodháněl. Za hostující Slovan, který prohrál po dvou předchozích výhrách v soutěži, skóroval Oscar. "Klokani" zdolali v lize Severočechy po pěti zápasech.

Bohemians stačili v ročníku pouze čtyři domácí utkání k tomu, aby překonali zápis z minulé sezony, kdy před vlastními fanoušky vyhráli v 18 ligových duelech jen dvakrát.

"Možná jsme trošku uvolněnější. První tři body jsme získali hned v prvním zápase a to nám pomohlo. Teď domácí zápasy zvládáme jak výsledkově, tak i docela slušně herně. Otočili jsme utkání se Sigmou Olomouc z 0:2 na 3:2, což je super. Dneska se to opět povedlo," řekl dvougólový střelec Vodháněl.

Liberec nastoupil s černými páskami, jelikož ve čtvrtek zemřel v 29 letech lekář B-týmu Jakub Adamík.

První poločas dlouho žádné vzrušení nenabídl. Bohemians se snažili hrozit dlouhými auty do vápna, ale žádný z nich nepřinesl ohrožení Nguyenovy branky. V 26. minutě odcentroval Vacek na zadní tyč na Vodháněla, který na míč nedosáhl.

Ve třetí minutě nastavení prvního poločasu Hůlka po Jindřiškově centru prodloužil míč na Krcha, který hlavou překonal Nguyena. Kvůli Krchově ofsajdu však gól neplatil.

Neuznaná branka nemrzela "Klokany" dlouho. Pět minut po změně stran se ve středu hřiště ujal balonu Vodháněl, jenž se zbavil pěti protihráčů, naběhl si do pokutového území a střelou na bližší tyč otevřel skóre. Dvaadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi zaznamenal první ligovou trefu.

"Tohle se jen tak nevidí. Kdo dneska přišel, tak na to nezapomene. "Pamatuju si, když to Maradona v roce 1986 v Mexiku sám protáhl. Nezapomněl jsem na to. Dneska ta akce od toho nebyla zase tak daleko," prohlásil domácí trenér Martin Hašek.

V 69. minutě Slovan využil první šanci a srovnal. Malinský našel ve vápně osamoceného Oscara, který zakončením ze vzduchu pokořil brankáře Fryštáka.

O deset minut později si domácí málem vzali vedení zpátky. Podaný nacentroval do vápna na Ugwua, jehož hlavičku Nguyen vytěsnil na roh.

V 87. minutě se Bohemians dočkali. Ugwu si poradil se dvěma hostujícími hráči a tváří v tvář Nguyenovi se místo kličky rozhodl pro přihrávku na nabíhajícího Vodháněla, jenž druhým gólem v utkání zařídil "Klokanům" plný bodový zisk.

"Individuální akce Ugwua bylo zase něco, na co lidé tady nezapomenou. Díky dnešnímu zápasu a té akci se stal miláčkem ochozů," uvedl Hašek.

"Dostali jsme dva góly po stupidních chybách v obranné fázi. Dneska jsme se nedokázali dostat do tempa, Bohemka nás do něho nepustila," prohlásil liberecký kouč Pavel Hoftych, který se před utkáním hecoval s hercem a velkým fanouškem Bohemians Ivanem Trojanem.

Slovácko vítězství zahodilo

Fotbalisté Slovácka v utkání 8. kola první fotbalové ligy remizovali 1:1 s Mladou Boleslaví. Skóre otevřel po půlhodině hry domácí Stanislav Hofmann, který mohl v 70. minutě vedení navýšit, ale nařízenou penaltu nedal. Hosté v nastavení vyrovnali zásluhou Jiřího Klímy.

Mladá Boleslav přijela na jih Moravy bez kanonýra Komličenka, o jehož služby projevil zájem nejmenovaný klub a o víkendu probíhala jednání o jeho případném odchodu z Mladé Boleslavi.

I bez svého nejlepšího střelce začala Boleslav lépe, rychlou kombinací dokázala přečíslit obranu Slovácka. Po Buchově centru musel Kadlec do skluzu, aby se k míči nedostal volný Mešanovič.

Domácí získávali půdu pod nohama pomalu, ale ve 20. minutě si vytvořili první velkou šanci utkání, když po Kalabiškově centru hlavičkoval zcela volný Zajíc, ovšem Šeda míč za svá záda nepustil.

To ovšem neplatilo o standardní situaci z 32. minuty. Míč zleva perfektně kopl Havlík a ještě precizněji ho uklidil do sítě stoper Hofmann. V rušném závěru poločasu měl na kopačce vyrovnání Mešanovič, ale z hranice pokutového území mířil těsně vedle.

Hned první akce druhé půle skončila gólem domácích po střele Havlíka z dvaceti metrů, jenže radost domácím překazil zvednutý praporek asistenta, signalizující, že Šašinka v ofsajdu údajně bránil ve výhledu Šedovi. Na utkání ale nebyl videorozhodčí, který by tento moment mohl objasnit.

Další průběh hry se nesl ve znamení boleslavské snahy o vyrovnání. Hlavička Jakuba Klímy ale neměla razanci, míč v klidu lapil Trmal. Další pokus Jiřího Klímy už měl přesnost i tvrdost, ovšem Trmal byl u tyče včas.

V 70. minutě mohl náskok domácích navýšit Petržela, ale jeho vyloženou šanci zlikvidoval Šeda. Gólman Boleslavi se stal i hrdinou dalšího okamžiku o minutu později, kdy zlikvidoval Hofmannův pokutový kop, odpískaný za faul na Šimka.

V závěru utkání hosté vystupňovali svůj tlak, ale obrana domácích stála na pevných základech. To však neplatilo v nastavení zápasu, kdy centr Ladry zblízka protlačil do sítě Jiří Klíma a stanovil tak remízový výsledek duelu.

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 2:1 (0:0)

Branky: 50. a 87. Vodháněl - 69. Oscar. Rozhodčí: Machálek - Moláček, Vodrážka - Královec (video). ŽK: Vodháněl, Bartek - Alibekov, Musa, Mikula. Diváci: 4187.

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek (74. Vaníček, 90.+3 Šmíd), Keita (58. Ugwu), Vodháněl. Trenér: Hašek.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Mara, Hybš (72. Fukala) - Breite, Alibekov (46. Musa) - Malinský, Oscar, Pešek (64. Dordič) - Potočný. Trenér: Hoftych.

1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0).

Branka: 32. Hofmann - 90.+2. Jiří Klíma. Rozhodčí: Cieslar - Vitner, Dresler. ŽK: Šimko, Šašinka, Navrátil, Zajíc, Svědík - Mešanovič, Matějovský. Diváci: 4 236.

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko - Havlík, Sadílek (73. Navrátil) - Petržela (84. Juroška), Šašinka (69. Krejčí), Kalabiška - Zajíc. Trenér: Svědík.

M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Takács, Pudil, Túlio (46. Wágner) - Bucha, Hubínek, Matějovský (61. Jiří Klíma), Fulnek (75. Ladra) - Budínský, Mešanovič. Trenér: Weber.