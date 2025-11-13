Viktoria Plzeň už oficiálně patří Strnadovi, klub oznámil nové představenstvo

Majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Strnad koupil klub od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Transakci minulý týden povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Západočeský klub zdůraznil, že jde o Strnadovu soukromou investici, Viktoria Plzeň tedy nebude součástí skupiny CSG.
Strnad koupil podíl prostřednictvím firmy Palatua, jejímž je jediným majitelem. Předsedou představenstva a generálním ředitelem bude nadále Šádek, který si stejně jako Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu. Rovněž švýcarský podnikatel zůstává členem představenstva, které doplní dva manažeři ze Strnadovy skupiny CSG Marek Šmrha a Viktor Legát. Dozorčí radu utvoří Jan Nekola, David Vaněk a Jaromír Hamouz.
Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague. V říjnu ÚOHS povolil jeho nákup společností Scuderia, které dovážejí do Česka vozy italských značek Ferrari a Maserati.