Česká liga

Viktoria Plzeň už oficiálně patří Strnadovi, klub oznámil nové představenstvo

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Miliardář Michal Strnad dokončil nákup většinového podílu ve fotbalové Viktorii Plzeň. Klub tak mohl na webu zveřejnit nové složení představenstva, jehož předsedou zůstává Adolf Šádek.
Adolf Šádek
Adolf Šádek | Foto: Tomáš Liška

Majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) Strnad koupil klub od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Transakci minulý týden povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Západočeský klub zdůraznil, že jde o Strnadovu soukromou investici, Viktoria Plzeň tedy nebude součástí skupiny CSG.

Strnad koupil podíl prostřednictvím firmy Palatua, jejímž je jediným majitelem. Předsedou představenstva a generálním ředitelem bude nadále Šádek, který si stejně jako Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu. Rovněž švýcarský podnikatel zůstává členem představenstva, které doplní dva manažeři ze Strnadovy skupiny CSG Marek Šmrha a Viktor Legát. Dozorčí radu utvoří Jan Nekola, David Vaněk a Jaromír Hamouz.

Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague. V říjnu ÚOHS povolil jeho nákup společností Scuderia, které dovážejí do Česka vozy italských značek Ferrari a Maserati.

 
