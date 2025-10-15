Česká liga

Plzeň si vybrala náhradu za Koubka. Z trablů ji má vytáhnout Hyský

Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Martin Hyský. Padesátiletý kouč přišel z Karviné a s Viktorií podepsal tříletou smlouvu. Západočeský klub o tom informoval na svých internetových stránkách.
Martin Hyský
Martin Hyský | Foto: ČTK

Plzeň má po více než dvou týdnech náhradu za Miroslava Koubka, který u týmu kvůli špatnému vstupu do prvoligové sezony skončil.

Po odchodu Hyského převzal karvinské fotbalisty trenér Marek Jarolím. V nejvyšší soutěži ho čeká premiéra v roli hlavního kouče.

Plzeň ve dvou soutěžních zápasech dočasně vedl Marek Bakoš, jenž se vrací do role asistenta. Hyský se pokusí vylepšit výsledky úřadujícího vicemistra, Viktoria je po 11. kole v ligové tabulce až šestá.

Nový trenér si přivedl asistenta Radima Grussmanna, trenéra brankářů Václava Wintera a kondiční trenéry Petra Hejného s Tomášem Pupkayem. Součástí realizačního týmu vedle Bakoše zůstávají i další členové: trenér gólmanů Matúš Kozáčik, videoanalytik Zdeněk Bečka a kondiční trenér Martin Kastner. Naopak Petr Bolek a Juraj Kubišta se přesouvají do klubové akademie.

Plzeňské vedení si od Hyského hodně slibuje. "Za Martinem je vidět úspěšná práce, jde o moderního a velmi ambiciózního trenéra. Tyto atributy přesně odrážejí i naše klubové hodnoty a nastavení. Jeho angažování pro nás tedy bylo prioritou a jsem rád, že se jej podařilo získat na naši lavičku," řekl předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.

"Zároveň jsme se trenérovi snažili vyjít maximálně vstříc a podpořili jej při skládání vlastního realizačního týmu, ve kterém dochází hned k několika změnám," doplnil dlouholetý šéf západočeského klubu.

Hyský trénuje v nejvyšší soutěži teprve druhou sezonu. Vloni v létě převzal Karvinou a dovedl ji k historickému osmému místu po základní části, celkově mužstvo skončilo v minulém ročníku desáté. Se Slezany se prezentoval atraktivním a útočným stylem. Před angažmá v Karviné vedl druholigovou Vlašimi, působil také u mládeže a B-týmu Slavie, v níž coby obránce strávil velkou část hráčské kariéry.

"Angažmá ve Viktorii je pro mě obrovskou výzvou. Jde o další krok v mé kariéře. Jsem plný energie a odhodlání, abychom byli úspěšní jak na domácí, tak evropské scéně," prohlásil Hyský, který po uplynulé reprezentační přestávce poprvé povede nové mužstvo v sobotním ligovém zápase na stadionu pražských Bohemians 1905.

"Všechno se událo velmi rychle, nyní tedy vrhneme veškerou pozornost na sobotní zápas. Viktorka má velmi kvalitní hráče, našim úkolem je vymáčknout z týmu to nejlepší a připravit jej hned na nadcházející duel, ve kterém chceme uspět," řekl kouč, který nedávno oslavil padesátiny.

S Viktorií, jejímž většinovým vlastníkem je od konce září jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad, čeká Hyského i hlavní fáze Evropské ligy. Viktoria zahájila soutěž remízou 1:1 v Budapešti proti Ferencvárosi a domácí výhrou 3:0 nad Malmö.

"V roli trenéra to pro mě bude evropská premiéra. Strašně se těším a věřím, že nám na této cestě budou velkou oporou viktoriánští fanoušci. Teď ale míří naše pozornost pouze k prvnímu zápasu," dodal Hyský. 

Jarolím stejně jako Hyský působil u mládeže Slavie a v roce 2020 po něm převzal B-tým vršovického celku.

U něj byl někdejší záložník tři sezony, následně se vydal dělat asistenta trenérovi Davidu Holoubkovi do prvoligové Mladé Boleslavi. Vloni v září se stal hlavním koučem Jihlavy.

Martin Hyský

Datum a místo narození: 25. září 1975, Praha
Hráčská kariéra: Slavia Praha (1993-94), Liberec (1994-95), Slavia Praha (1995-96), AIK Stockholm (1996), Slavia Praha (1996-97), Brno (1998), Bohemians Praha (1999), Slavia Praha (2000-01), Dynamo Moskva (2002-04), Chotěbuz (2004-06), Essen (2006-07), Offenbach (2007-10), Kladno (2010)
Hráčská prvoligová bilance: 129/4 v české lize, 6/0 ve švédské lize, 27/2 v ruské lize
Trenérská kariéra: Slavia Praha B (2019-20), Slavia Praha junioři (2020-21), Vlašim (2021-24), Karviná (2024-25), Plzeň (od 2025)
Trenérská bilance v české lize: 43 zápasů, 16 výher, osm remíz, 19 porážek
Největší úspěchy: jako hráč mistr české ligy 1995/96, vítěz Českého poháru 1996/97

 
