Vidět zápas naživo a v televizi je rozdíl, ale dohrát ligu je povinnost, míní Požár

Sportovní ředitel druholigového Brna Tomáš Požár je zvyklý jezdit po zápasech, sledovat hráče a ověřovat si získané informace. Ve Zbrojovce teď řeší, jak zareagovat na výpadek herní praxe, i zda vůbec bude moci opět objíždět fotbalové stadiony.

O tom, zda se Fortuna:Liga a druhá nejvyšší fotbalová soutěž rozeběhnou, bude v úterý hlasovat ligové grémium. Jeden z 32 hlasů má i brněnská Zbrojovka, která se snaží o návrat do nejvyšší soutěže. V aktuální tabulce jí na přímý postup schází čtyři body a v případě, že by skončila na aktuálním třetím místě, čekala by ji za normálních okolností baráž, stejně jako loni.

Teď v Brně i na dalších stadionech čekají, zda se soutěž vůbec rozběhne. Rozhodne se v úterý na grémiu zástupců profesionálních klubů. "Máme jen jeden postoj a jeden přístup. Všichni, včetně trenérů a hráčů, cítíme povinnost hrát. Dostali jsme zelenou od vlády, není důvod spekulovat," říká Požár.

Důležité bude podle něj zapojit do dění i fanoušky, kteří kvůli vládním nařízením nebudou moci navštěvovat zápasy přímo na stadionu. "Věřím, že zápasy budou přenášené k divákům, máme zodpovědnost k našim fanouškům," uvádí sportovní ředitel Brna.

Zavřené tribuny mají dopad ovšem i na jeho práci. "Za sebe říkám, že vidět zápas v televizi a naživo je rozdíl. Podle mě je výrazně efektivnější být na fotbale, "myslí si Požár.

"Informace o hráčích se bez toho získávají hůř. Jsem zvyklý mít přehled. Jezdit po fotbalech a věci si ověřovat. Teď nevím, jestli mi to bude umožněné, protože je stanovený nějaký počet lidí na zápas," krčí rameny. Před úterním ligovým grémiem je nevyřešených otázek stále hodně. Včetně toho, zda zápasy budou moci navštěvovat v hledišti například skauti, funkcionáři a zástupci klubů.

"Fotbal chybí nám všem, je to nedílná součást našich životů, všem lidem kolem fotbalu to schází. Je na čase, aby se fotbal začal hrát," hlásí Požár odhodlaně.

Komplikace pro přestupy

Ohledně samotné otázky opětovného startu profesionálních soutěží v Česku je Tomáš Požár optimistický. "Věřím, že většina klubů se k tomu postaví stejně. Pokud je možnost začít, je to naše povinnost."

Jako sportovní ředitel, který má pod svými křídly všechny hráče v klubu, má starost o přípravu na ostrý start soutěže po dlouhé a načekané pauze. "Neumí s tím pracovat nikdo, je to naše první zkušenost. Byla tu dlouhá příprava, pak pauza, individuální trénink. Teď trénujeme spíš po skupinkách, takže bude zajímavé sledovat, jak si s tím jednotlivé týmy poradí a kdo zareaguje nejlíp," vyčkává.

"Nejde ani o tu délku přípravy, ale o herní praxi. V podstatě se nelze zdokonalovat v herních činnostech a součinnostech. Trénink je víceméně o dovednostech a zlepšování individuálních schopností hráčů. Herní stránka fotbalu nám zatím schází. Uvidíme, nakolik si s tím hráči dokáží poradit," líčí šéf sportovního úseku Zbrojovky.

Konkrétně Brno musí řešit personální změny o to intenzivněji, že balancuje mezi první a druhou ligou. Postup o úroveň výš je z pohledu tabulky na dosah, ale stačí nepovedený zápas a všechno může být jinak.

Tomu bude odpovídat i chování klubu na přestupovém trhu. "My jsme znevýhodnění tím, že jsme ve druhé lize a máme ambici jít do první. Potřebujeme postoupit. Je velký rozdíl oslovovat vytipované hráče do druhé ligy a do první ligy," objasňuje Požár.

Očekává, že při přestupech bude více než kdy dříve záviset na finančním zabezpečení klubů. "Bude hodně záležet na finanční situaci klubů v soutěžích, kdo jak bude ekonomicky stabilní," souhlasí.