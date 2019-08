Bramboračka u Nisy. Videorozhodčí pro mě ztratil důvěryhodnost, zlobil se Jílek

před 43 minutami

Pro trenéra sparťanských fotbalistů Václava Jílka ztratil videorozhodčí v české lize jakoukoliv důvěryhodnost. V duelu 7. kola nejvyšší soutěže v Liberci sudí Pavel Julínek mimo jiné po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil proti Pražanům spornou penaltu a Letenští nakonec na severu Čech prohráli 1:3.

"Dostáváme se na strašně tenký led. VAR pro mě osobně ztratil jakoukoliv důvěryhodnost, pro mě osobně je to jen nástroj pro rozhodčí do určitých způsobů rozhodování. Já viděl tolik špatných rozhodnutí a pak komise rozhodčích to otočí, že to bylo jinak," řekl Jílek na tiskové konferenci.

Sudí Julínek v Liberci předvedl řadu kontroverzních verdiktů. V první půli mohl udělit druhou žlutou kartu domácímu Tarasi Kačarabovi, poté mohl vyloučit pro změnu hostujícího Dávida Hancka. Na startu druhé půle nařídil penaltu pro Spartu za faul před vápnem a opravit ho musel až videorozhodčí. O chvíli později pak po zásahu technologie odpískal sporný pokutový kop pro Severočechy, i když se zdálo, že nejprve fauloval útočící Tomáš Malinský.

"Není to jen otázka těchto situací. Každý zápas je poměr faulů 8:25 a víc a čtyři žluté karty pro nás. Podle mě měl Kačaraba před poločasem dostat druhou žlutou kartu. To jsou věci, které naprosto ovlivní průběh. Tím neomlouvám náš výkon, ale je to další střípek do mozaiky," řekl Jílek.

"Šest situací z utkání v Budějovicích, v Boleslavi, s Baníkem a v Liberci na VAR, které jsou 50:50 a sto procent z nich je proti Spartě. Je to zajímavé. Věřím tomu, že to je jen souhra okolností a že když budeme dál pracovat, tak se to otočí. Ale je to zarážející," dodal Jílek, který převzal Spartu před sezonou.

Po porážce v Liberci jeho tým ztrácí na vedoucí celek tabulky Slavii už devět bodů. "Pokud se budeme dívat na bodový odstup, je to propast po sedmi kolech. Je to problém pro všechny týmy, nejen pro nás. Slavia je dominantní, sebevědomá, agresivní, herní a dnes je číslo jedna. Je potřeba to přiznat. Vůbec bych nás nesrovnával se Slavií," uvedl Jílek.

"Nemyslím si, že bychom zaostávali za zbytkem, který se chce prát o předek tabulky, ale devítibodová ztráta je hodně velká. Určitě tak zkušený tým jako Slavia z toho bude těžit. Neříkám, že je to rozhodující, ale určitě je to pro jejich sebevědomí výborný start do sezony. Pro nás naopak špatný," dodal Jílek.