Česká liga

Video Priskeho v kabině rozhodčích? Osobní útok na moji integritu, tvrdí kouč Sparty

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske, který po utkání minulého ligového kola a prohře 1:2 v Hradci Králové vstoupil do kabiny rozhodčích, označil situaci za "osobní útok na mou integritu" vzhledem k tomu, že záznam jeho návštěvy u sudích unikl na internet.
Brian Priske
Brian Priske | Foto: Reuters

V průběhu týdne pronikl na veřejnost záznam, jak Priske po duelu v Hradci Králové navštívil rozhodčí v jejich kabině.

"V určitých ohledech to byl náročný týden. Nemůžu teď zodpovědět vaše otázky, které máte, kvůli tomu, že hrozí možné řízení proti mně," prohlásil dánský trenér po dnešním dalším ligovém utkání, v němž Sparta ve šlágru porazila Plzeň 2:1.

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda v úterý podal podnět etické komisi, aby incident prošetřila.

Stejně zareagoval Ligový výbor LFA. Ten považuje případ za porušení platných předpisů ze strany rozhodčího i trenéra. Proto žádá o důkladné vyšetření události a případné vyvození odpovědnosti konkrétních osob.

"V určitou dobu promluvím, v současnosti ale respektuji disciplinární komisi. Nejdřív mě potřebují vyslechnout a já musím odpovědět na jejich otázky před tím, než zodpovím ty vaše," uvedl Priske na tiskové konferenci po střetnutí s Viktorií.

"Zároveň bych ale pár věcí řekl. Cítím, že to je osobní útok na mou integritu nejen jako lidské bytosti, ale i trenéra," řekl osmačtyřicetiletý kouč, který se na Letnou vrátil před touto sezonou po neúspěšném angažmá ve Feyenoordu Rotterdam.

"Proto se těším na čtvrteční setkání s komisí. Doufám, že je celkem očividné z té nelegálně uniklé nahrávky, že jsem šel za rozhodčími zhruba 45 minut po skončení zápasu," tvrdil Priske.

Podle vlastních slov byl u sudích i přes prohru klidný. "Dokonce jsem se zeptal ochranky, jestli můžu jít dovnitř a jestli by mi neukázali cestu ke kabině rozhodčích. Zaklepal jsem na dveře, byl celkem klidný a bez emocí. Zeptal jsem se, jestli smím dovnitř, souhlasili," líčil šéf letenského souboru.

"Poděkoval jsem jim za zápas a popřál jim štěstí do konce sezony. Taky jsem se omluvil čtvrtému rozhodčímu za incident z průběhu utkání, který jsme si nevyříkali. Jak vidíte na záběrech, odešel jsem v klidu. Doufám, že respektujete, že vaše otázky zodpovím později. Doufám, že ve čtvrtek to skončí," prohlásil Priske.

Hlavní sudí Jan Beneš informaci o Priskeho návštěvě v kabině rozhodčích do zápisu vůbec nezanesl. 

V kabině sudích se během Priskeho návštěvy nakrátko objevil i sportovní ředitel královéhradeckého klubu Jiří Sabou, který dostal červenou kartu za to, že v poločasové přestávce napadl brankáře Sparty Petera Vindahla.

Související

S pravidly si každý dělá, co chce, divil se i Koubek červené kartě pro kapitána Vydru

Sudí Marek Radina při utkání Sparta - Plzeň
 
Mohlo by vás zajímat

S pravidly si každý dělá, co chce, divil se i Koubek červené kartě pro kapitána Vydru

S pravidly si každý dělá, co chce, divil se i Koubek červené kartě pro kapitána Vydru

Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu
Chance Liga Fotbal sport Obsah Brian Priske

Právě se děje

před 1 hodinou

Sedm civilistů bylo zabito při bombardování vládními silami na severu Sýrie

Sedm civilistů bylo dnes zabito při bombardování vládními silami na severu Sýrie v provincii Halab (Aleppo) v oblasti, kde v minulých týdnech došlo ke střetům mezi vládními jednotkami a Kurdy vedenou…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami

Putin zahájil obnovenou hudební soutěž Intervize, účastní se více než 20 zemí

Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájil obnovenou hudební soutěž Intervize. Má představovat protiváhu mezi Rusy populární soutěže Eurovize, z níž bylo Rusko vyloučeno kvůli invazi na Ukrajinu.…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 2 hodinami
S pravidly si každý dělá, co chce, divil se i Koubek červené kartě pro kapitána Vydru
Česká liga

S pravidly si každý dělá, co chce, divil se i Koubek červené kartě pro kapitána Vydru

Sudí Marek Radina po zásahu videorozhodčího Tomáše Kocourka nařídil po zákroku Matěje Vydry penaltu a kapitána Plzně navíc překvapivě vyloučil.
před 2 hodinami
Video Priskeho v kabině rozhodčích? Osobní útok na moji integritu, tvrdí kouč Sparty
Česká liga

Video Priskeho v kabině rozhodčích? Osobní útok na moji integritu, tvrdí kouč Sparty

Kouč Sparty se vyjádřil k dění po utkání v Hradci Králové.
před 3 hodinami
“Já jsem levice.” Čtení o městě, kam se ani čápi nevrací a volí tam Babiše
Domácí

“Já jsem levice.” Čtení o městě, kam se ani čápi nevrací a volí tam Babiše

Pohled pěti lidí na Orlovou. Město s problémy, kde současná vláda nejspíš propadne.
před 4 hodinami
Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie
Česká liga

Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

Letenští se posunuli do čela neúplné tabulky o bod před Jablonec a o dva body před Slavii, obhájce titulu z Edenu má ale k dobru zápas v Liberci.
před 4 hodinami
"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky
Hokej

"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky

Milou kapitána Buffala a opory švédské reprezentace Rasmuse Dahlina zachránila resuscitace a následná transplantace srdce.
Další zprávy