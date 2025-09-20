Video Priskeho v kabině rozhodčích? Osobní útok na moji integritu, tvrdí kouč Sparty

V průběhu týdne pronikl na veřejnost záznam, jak Priske po duelu v Hradci Králové navštívil rozhodčí v jejich kabině.
"V určitých ohledech to byl náročný týden. Nemůžu teď zodpovědět vaše otázky, které máte, kvůli tomu, že hrozí možné řízení proti mně," prohlásil dánský trenér po dnešním dalším ligovém utkání, v němž Sparta ve šlágru porazila Plzeň 2:1.
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda v úterý podal podnět etické komisi, aby incident prošetřila.
Stejně zareagoval Ligový výbor LFA. Ten považuje případ za porušení platných předpisů ze strany rozhodčího i trenéra. Proto žádá o důkladné vyšetření události a případné vyvození odpovědnosti konkrétních osob.
"V určitou dobu promluvím, v současnosti ale respektuji disciplinární komisi. Nejdřív mě potřebují vyslechnout a já musím odpovědět na jejich otázky před tím, než zodpovím ty vaše," uvedl Priske na tiskové konferenci po střetnutí s Viktorií.
"Zároveň bych ale pár věcí řekl. Cítím, že to je osobní útok na mou integritu nejen jako lidské bytosti, ale i trenéra," řekl osmačtyřicetiletý kouč, který se na Letnou vrátil před touto sezonou po neúspěšném angažmá ve Feyenoordu Rotterdam.
"Proto se těším na čtvrteční setkání s komisí. Doufám, že je celkem očividné z té nelegálně uniklé nahrávky, že jsem šel za rozhodčími zhruba 45 minut po skončení zápasu," tvrdil Priske.
Podle vlastních slov byl u sudích i přes prohru klidný. "Dokonce jsem se zeptal ochranky, jestli můžu jít dovnitř a jestli by mi neukázali cestu ke kabině rozhodčích. Zaklepal jsem na dveře, byl celkem klidný a bez emocí. Zeptal jsem se, jestli smím dovnitř, souhlasili," líčil šéf letenského souboru.
"Poděkoval jsem jim za zápas a popřál jim štěstí do konce sezony. Taky jsem se omluvil čtvrtému rozhodčímu za incident z průběhu utkání, který jsme si nevyříkali. Jak vidíte na záběrech, odešel jsem v klidu. Doufám, že respektujete, že vaše otázky zodpovím později. Doufám, že ve čtvrtek to skončí," prohlásil Priske.
Hlavní sudí Jan Beneš informaci o Priskeho návštěvě v kabině rozhodčích do zápisu vůbec nezanesl.
V kabině sudích se během Priskeho návštěvy nakrátko objevil i sportovní ředitel královéhradeckého klubu Jiří Sabou, který dostal červenou kartu za to, že v poločasové přestávce napadl brankáře Sparty Petera Vindahla.