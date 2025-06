Viděl jsem na Spartě deku, prohlásil Priske. Z týmu prý ovšem sálá vysoká kvalita

Trenér Brian Priske má pocit, že učinil správné rozhodnutí, když se v neděli po roce opět ujal fotbalistů Sparty. V rozhovoru pro klubový web uvedl, že kontakt mezi ním a vedením klubu se zintenzivnil po květnové hospitalizaci sportovního ředitele Tomáše Rosického.

"Mám opravdu dobrý pocit. Jsem šťastný, že tu opět můžu být a že jsem znovu součástí klubu," prohlásil Priske.

"Prožil jsem tu dva úžasné roky, které zdobila výborná spolupráce s managementem i s hráči. Mám radost a jsem i moc pyšný, že tu opět mohu zastávat pozici hlavního trenéra," doplnil dánský kouč, který ve staronovém působišti podepsal víceletou smlouvu.

"Stejně jako před třemi lety i nyní přicházím, abych klubu odevzdal maximum. Spartu jsem samozřejmě v uplynulé sezoně sledoval. Viděl jsem její úspěšný vstup do Ligy mistrů a také deku, která na ni padla v závěru sezony," přiznal osmačtyřicetiletý stratég, jehož realizační tým Sparta teprve představí.

Velkou roli v jeho příchodu sehrál Rosický, přestože ho kvůli zdravotnímu stavu dočasně zastupuje Tomáš Sivok.

"Není to tak dlouho, co jsem s Rosou mluvil. Během sezony jsme si samozřejmě jednou za čas napsali. Především jsme se ale začali bavit před několika týdny," přiznal Priske.

"Dozvěděl jsem se, že Rosa byl hospitalizován, tak jsem mu napsal a hned druhý den jsme si volali," prozradil.

"Cítil jsem, že tohle chci. Vše se pak dalo rychle do pohybu. Cítím, že to tak má být a že jsem učinil správné rozhodnutí," řekl někdejší obránce Genku, Portsmouthu a dánské reprezentace.

Pražané pod Priskeho vedením v letech 2022 až 2024 vybojovali vedle dvou titulů i domácí pohár a dostali se do osmifinále Evropské ligy.

Navzdory platné smlouvě dánský kouč na vlastní žádost loni v červnu z klubu odešel, aby mohl převzít Feyenoord Rotterdam, s nímž v prosinci porazil doma Spartu v Lize mistrů.

V únoru ale po osmi měsících u nizozemského celku skončil a od té doby byl bez angažmá.

Priskeho nástupcem ve Spartě se před rokem stal jeho krajan a do té doby asistent Lars Friis, který s letenským klubem po 19 letech postoupil do Ligy mistrů. V domácí soutěži se ale Pražanům postupně přestalo dařit a vedení klubu Friise v polovině května odvolalo.

"Čtvrté místo je zklamáním, to musíme samozřejmě změnit. Těším se na opětovnou spolupráci s lidmi na Strahově a na další společné bitvy o titul. To je náš zřejmý cíl. My všichni v klubu uděláme maximum proto, abychom vrátili mistrovskou trofej na Letnou a Strahov," uvedl Priske.

Sparty se poprvé ujal před třemi lety také po prohraném finále domácího poháru. Stejně jako při jeho prvním nástupu i letos se Letenští představí ve 2. předkole Konferenční ligy.

"Z určitého pohledu jsou obě situace podobné. Dnes však přicházím s mnohem pevnějšími základy. Přestože postavení v tabulce působí neúprosně, určitá systémovost a kvalita je vyšší než před třemi lety. Celý klub je zkušenější a obecně lepší," řekl někdejší kouč Midtjyllandu nebo Antverp.

"Samozřejmě několik věcí je potřeba doladit, ale vítězná mentalita a vysoká kvalita stále z té šatny sálá. Neříkám to jen tak, v uplynulé sezoně jsem viděl celou řadu zápasů. Startovací pozice jsou tedy sice lehce podobné, zároveň se ale liší. Máme za sebou nějaké úspěchy, očekávání jsou vysoká, což je dobře. Klub jako Sparta musí mít ty nejvyšší cíle. Je to jen na nás. Fotbal vám nic nedá zadarmo, budeme se ale rvát o to, abychom vrátili titul zpátky domů," prohlásil Priske.

Čtyři měsíce odpočinku strávil doma s rodinou. "Mohl jsem tak přemýšlet nejen nad obdobím ve Feyenoordu, ale i nad Spartou a Antverpami. Takovou možnost jsem měl po delší době, takže to bylo celkem přínosné. Nikdy nechcete skončit dřív, než byste si přáli. Využil jsem tak čas, spoustu věcí si sesumíroval a nabral novou energii, což bylo potřeba. Tu hned využiji, protože okamžitě musíme podávat výsledky," uvedl rodák z Horsensu.