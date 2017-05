Věděli jsme, že se nám nedařilo. Zkušení hráči a trenér usměrnili, shodují se Zmrhal se Sýkorou

před 45 minutami

"Každý v týmu je dost chytrý na to, aby poznal, že se nám nedařilo. Byli jsme na tom hůř psychicky, trenér se nás snažil uklidnit," říká po výhře nad Bohemians slávistický záložník Jaromír Zmrhal.

Praha - Fotbalová Slavia využila plzeňského zaváhání a po vítězství 3:1 na hřišti Bohemians 1905 vedou sešívaní o dva body ligovou tabulku. Mistrovský titul mají tak svěřenci Jaroslava Šilhavého znovu ve svých rukou.



Pod třemi body z Ďolíčku se výrazně podepsali Jan Sýkora a Jaromír Zmrhal. Záložníci, kteří se více spoléhají na svou levou nohu, proti Bohemians shodně skórovali pravou nohou.

"Rozmýšlel jsem se, jestli si to mám zpracovat a jít do šestnáctky nebo si počkat na volej. Trefil jsem to z první, ale kdybych to kopal desetkrát, tak bych to trefil asi jenom jednou," hodnotil s úsměvem svou branku Sýkora. "Dostal jsem míč za obranu od Pepy Hušbauera. Dobíhal mě Martin Dostal, tak jsem musel kopat pravou nohou. Snažil jsem se hlavně trefit bránu," vysvětlil zase Zmrhal.

Slavia po slabším výkonu s Jabloncem ve vršovickém derby zjednodušila hru a navíc šla do zápasu s vědomím plzeňské remízy. "Zápas Viktorie jsme sledovali, ale věděli jsme, že se hlavně musíme soustředit na náš výkon. Kdybychom s Bohemkou nevyhráli, tak by bylo úplně jedno, že Plzeň remizovala," zdůraznil Sýkora.

Slavia zabrala v důležitou chvíli

"Už pohárový zápas se Zlínem se nám moc nepovedl. Ale každý v týmu je dost chytrý na to, aby poznal, že se nám nedařilo. Byli jsme na tom hůř psychicky, takže se nás trenéři během týdne snažili uklidňovat. Navíc nás zkušení hráči jako Přéma Kovář, Jirka Bílek nebo Milan Škoda v kabině dokázali usměrnit. Přidal se třeba i Pepa Hušbauer," dodal Zmrhal.

Slavii dělí od mistrovského titulu tři zápasy. Pokud se sešívaní už nechtějí ohlížet na Plzeň, musí všechny zbylé zápasy vyhrát. "Budou to určitě těžká utkání. Máme ale kabinu plnou zkušených hráčů, kteří už něco dokázali. Dostat pod tlak už můžeme jen sami sebe," mínil Sýkora.

Jedno už má Slavia před koncem sezony jisté. Neskončí hůře než druhá, zahraje si o Ligu mistrů a umístí se před Spartou. "Ceníme si toho. Před sezonou jsme si řekli, že bychom chtěli zabojovat o kvalifikaci do Ligy mistrů. Ale zatím na ni určitě nemyslíme. Momentálně se soustředíme na konec ligy. Ve hře je totiž titul, který bych si strašně moc přál. Nechci to zakřiknout," doplnil Zmrhal.