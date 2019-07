Věčně nespokojení fanoušci versus kouč Rada. Co by dělali Jablonečtí v kůži sparťanů?

před 7 minutami

Všechno je úžasně, ale nikdo není spokojený. Touto větou se americký komik Louis C. K. pokusil popsat dnešní svět. Jeho slogan dobře sedí i na fanoušky Jablonce. Ti byli v zápase se Slováckem hodně netrpělivý a trenér Petr Rada jim to dal nakonec po hladké výhře 6:0 pořádně sežrat. Věčné nespokojence by možná vyléčilo, kdyby si chvíli zkusili fandit Spartě.

Letenští totiž opět ztratili, a to na půdě staronového člena šestnáctičlenné ligové party. České Budějovice navíc dlouho sahaly po výhře, nakonec z toho byla díky trefám Kangy a Tetteha remíza 2:2. Sparta potřebuje Kozáka Potvrzuje se to, o čem se často mluvilo před sezonou. Fanoušci Sparty budou muset být trpěliví. Jenže kde mají brát? Po pěti letech útrap bez trofeje hrdí příznivci nejúspěšnějšího ligového klubu chtějí úspěchy. A ideálně hned. Jenže po třech kolech už jejich tým ztrácí na čelo tabulky pět bodů po remíze s nováčkem soutěže. Zápas s Dynamem Letenští špatně rozehráli. V prvním poločase nedokázali slabšího soupeře pořádně ohrozit, až na správně neuznaný gól Hložka. Navíc do šatny z penalty inkasovali na 0:2. Pak Sparta zapnula a dokonce se jí podařilo vyrovnat. K senzačnímu obratu potřebovala ještě jednu branku, ale tu nevstřelila. Útočník a kapitán Libor Kozák opět neproměnil své šance, které mohly k výhře vést. Přestože Sparta neodehrála bůhví jaké utkání, jeho góly chyběly. Kozák na Letné svou pověst střelce zatím nenaplňuje a příliš platný není ani v mezihře týmu. Trenér Václav Jílek přitom nutně potřebuje, aby se jeho kanonýr probudil. Úspěch sezony bude do značné míry záviset na dvojzápase Evropské ligy s tureckým Trabzonsporem a úvodní dějství je na programu už za týden. Na co poukázal Rada Louis C. K. říká ještě jednu věc: Možná bychom si měli zkusit zase chodit s oslem na trh, reaguje na řeči o zkaženém světě a hroutící se civilizaci. Podobný "návrat ke kořenům" by asi prospěl i fanouškům Jablonce. Vytočený Rada napadl vlastní fanoušky. Sbalím si tašku a zítra jsem pryč, soptil číst článek Ti byli v zápase se Slováckem hodně netrpěliví a emotivní trenér Petr Rada jim po zápase přes média vyčinil. A to z neobyčejně pevné pozice. Když diváci v prvním poločase pískali na hráče a nadávali jim za maličko laxnější přístup a tu a tam zpětnou přihrávku, netušili, co přijde. Ve druhém poločase Jablonec smetl soupeře pěti góly a radoval se z neobyčejně vysokého vítězství 6:0. Je to paradox, Jablonec prožívá nejúspěšnější období ve své historii, ale návštěvnost stagnuje a v posledních letech patří mezi nejhorší v lize. Podobně tomu ale bylo i nedávno v Olomouci, když tým po návratu do ligy skončil senzačně čtvrtý. Trenér Rada zmínil i netrpělivé fanoušky Baníku. Přitom český klubový fotbal zažívá jednoznačně období vzestupu. Jasně, česká reprezentace už nehraje na Euru o bronz jako dřív, čeští hráči nezvedají v top evropských klubech trofeje nad hlavu tak často a rozhodčí dál dělají chyby. Na druhou stranu ale do české ligy míří zajímaví hráči, klubům se daří prodávat je do zahraničí a v posledních letech jsou čeští zástupci úspěšní i v evropských pohárech. Vzpomeňme účast Sparty a Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy nebo účasti Plzně v Lize mistrů. Trenér Rada svérázným způsobem poukázal na podivnou namlsanost fanoušků Jablonce. Na jeho slovech něco je. Sám si navíc dobře uvědomuje, v jaké je situaci a přesně ji popsal. V létě mu šéf klubu Miroslav Pelta rozprodal před boji o skupinu Evropské ligy kádr, Rada musí rychle dát dohromady novou základní jedenáctku. Třeba jako v zimě po odchodech klíčových hráčů Hanouska a Masopusta. Je to velký rozdíl v kontrastu se Spartou, kterou opory v posledních přestupových obdobích neopouštěly. Naopak směrem na Letnou přišlo jen za poslední dvě okna jedenáct nových hráčů. A fanoušci dál trpí neutěšené výsledky. Sparta dojela na hloupé chyby. V Budějovicích jsme měli i štěstí, přiznal kouč Jílek číst článek

autor: Marek Janoš | před 7 minutami