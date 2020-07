Ve Slavii zklamal, v Liberci rozkvetl. Sestřelí drahý Baluta v bitvě o pohár Spartu?

Jeho ladnost a nápady zaujmou na první dobrou, vždyť kvůli takovým hráčům se na fotbal chodí. Ve Slavii však Alexandru Baluta neuspěl, svým přístupem k bránění a presinku do náročného stylu Jindřicha Trpišovského nezapadal. V Liberci ale rumunský ofenzivní univerzál znovu baví tribuny a teď může povedené hostování zakončit ziskem MOL Cupu. V cestě stojí tým z Letné.

Měří jen 166 centimetrů, slibovali si od něj ale velké věci. Když před dvěma lety Alexandru Baluta opustil rumunskou Craiovu a za údajných 67 milionů korun zamířil do Edenu, sešívaní fanoušci věřili, že mají nový idol. Hráče, který svými nápady a elegancí dodá hře červenobílého kolosu další rozměr.

To se ale nestalo. Tmavovlasý šikula se do sestavy natrvalo neprosadil. Zkoušeli ho leckde, i coby falešnou devítku na hrotu, důležitou součástí mužstva se ale nestal a úžasnou "totální" sezonu strávil především na tribuně. Ještě loni v únoru si ale slávisté včetně Jaroslava Tvrdíka mysleli, že malý virtuos ve Vršovicích rozkvete.

"Má trošku složitější příběh vstupu do klubu, než jsme si představovali. Hráč se těžko pere s tím, že neumí anglicky, neumí česky. Je tu sám," vysvětloval slávistický boss.

"Teď nejnověji má k dispozici dvacet čtyři hodin asistentku, která mluví jeho mateřštinou, provádí ho Českem, dává mu základní lekce angličtiny, trochu češtiny. Nad Balutou bych stále nevynášel jakékoli soudy. Myslím, že doba, kdy nás může mile překvapit, může být blízko," doufal šéf klubového vedení.

I přes nadstandardní servis, kterému se Rumunovi od zaměstnavatele dostalo, se ale na jeho situaci k lepšímu pranic nezměnilo. Když se pak v úvodu probíhající sezony z prvních osmi kol jen třikrát dostal do zápasové nominace, bylo jasné, že se jeho čas ve Slavii chýlí ke konci.

"Může mít pro tým velký přínos na posledních 25 metrech před bránou soupeře, ale potřebuje taky pohyb bez míče, to mu zatím hodně chybí," krčil Trpišovský rameny při dotazech na Balutu na konci srpna. Na začátku září pak třetí nejdražší hráč v dějinách klubu zamířil na hostování do Liberce.

V rozhovoru pro rumunská i česká média uvedl, jak složité pro něj období ve Slavii bylo - i když v tréninku odváděl maximum, na hřišti pak dostal jen sporadickou úlohu, na což coby opora a tahoun z předchozích klubů nebyl zvyklý.

"Je to líbivý fotbalista, ale do náročnosti, kterou požadujeme, mu něco chybí. Pokud nebude schopen podřídit se týmu a systému, tak je to vždycky problém. A to není o Balutovi, to platí pro absolutně všechny hráče. Tím ale neříkám, že ve Slavii nemá co dělat. Je to dobrý kluk, skvělý hráč, musí ale přidat právě na požadavcích ohledně náročnosti. Když máte nějaký způsob hry a jeden hráč z toho způsobu vypadne, máte na hřišti problém," vysvětloval po Balutově odchodu do Liberce asistent Jaroslav Köstl.

V Liberci údajně po Rumunovi hodně toužili - a nespálili se. Míčový kouzelník dosud nasbíral pět branek a šest asistencí a je jasnou součástí základu. Tedy to, co mu ve Slavii tolik scházelo. "Jít do Liberce bylo nejlepší rozhodnutí. Pravidelně jsem hrál, což je pro každého hráče nejdůležitější věc. Jsem hodně motivovaný," lebedil si v zimní přestávce.

Teď může vydařené hostování korunovat i ziskem cenné trofeje - Liberec se ve finále MOL Cupu postaví proti Spartě a rumunský šikula bude jedním z klíčových mužů Hoftychova celku. Ostatně jako v každém zápase.

Jak to ale bude s Balutou dál? Na pokračování v Liberci to nevypadá, není příliš pravděpodobné, že by si Slovan hráče, který do Česka přišel za více než dva a půl milionu euro, mohl dovolit koupit. A návrat do Edenu? Je otázkou, zda je to vůbec možné. Na kreativní činnost a kanadské body mají sešívaní ve středu pole Petra Ševčíka s Nicolaem Stanciem. "Napravený" Baluta by možná nějakou minutáž dostal, určitě by ale nebyl frontmanem, se kterým vše stojí a padá - tak jako tomu bylo v Rumunsku či nyní na severu Čech.

Pravděpodobně nejrozumnější rozhodnutí pro obě strany by možná byl přestup za hranice za částku, jež se aspoň trochu bude blížit té, kterou za šestadvacetiletého hráče Slavia v roce 2018 vysázela. Na tyto úvahy je ale čas. Teď čeká Balutu ještě několik duelů v modrém dresu Liberce, a i v něm může slávistické příznivce potěšit. Třeba když výstavním gólem a chytrou přihrávkou srazí na kolena nenáviděnou Spartu.

Finále MOL Cupu se hraje v Liberci dnes od 20:15 a Aktuálně.cz přinese ze zápasu podrobnou online reportáž.