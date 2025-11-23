Česká liga

Vášně ve šlágru. Plzeň promrhala snový start, pak sudí v nastavení odvolal penaltu

Aktualizováno před 2 hodinami
Plzeň remizovala ve šlágru 16. kola fotbalové ligy v Jablonci 3:3, i když už v 10. minutě vedla o dva góly. V závěru mohla přece jen zvítězit, jenže nařízenou penaltu sudí Všetečka po intervenci VAR zrušil. Ještě o jeden gól víc padlo v Karviné, kde domácí přestříleli Hradec Králové 4:3.
| Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Už to vypadalo, že Plzeň přece jen odveze z Jablonce tři body. Ve druhé minutě nastavení totiž za stavu 3:3 nařídil rozhodčí Všetečka pokutový kop za Novákovu ruku po střele Jemelky, jež mířila do brány.

Po intervenci VAR a návštěvě u monitoru s opakovanými záběry ji však zrušil. "U obrazovky jsem viděl, že hráč Novák zahrál spíše podpažím nebo někde v oblasti žeber než rukou," vysvětloval po utkání Všetečka v rozhovoru pro stanici Oneplay.

Viktoriáni neuspěli ani s tím, že po penaltě podle nich volal už předchozí zákrok na Dweha. "Kontakt byl naprosto minimální a nejednalo se o nějaké kopnutí, to mi VAR potvrdil," prohlásil Všetečka.

Přesto hosté mohli ještě skórovat, ale Havlovu hlavičku bravurně na čáře vyrazil gólman Hanuš.

Plzeň tak získala jen bod, i když duel měla skvěle rozehraný. V 10. minutě vedla po zásazích Doskiho a Valenty 2:0. 

Severočeši na těžkém terénu ovšem během tří minut ještě do poločasu vyrovnali, trefili se Růsek a Alégué.

Po hodině hry dokonce otočil stav svým druhým zásahem Růsek poté, co si Alégué totálně pohrál s Jemelkou. Vzápětí znovu srovnal po šílené Polidarově minele Souaré.

Viktoria se pak tlačila za výhrou, vítězného gólu se ani v hektickém závěru nedočkala.

Ayaosi nasázel hattrick

Do karvinské obrany, která minule musela strávit v Liberci rekordní prohru 0:6, se proti Hradci vrátil po zranění její slovenský šéf Krčík. Naopak chyběl minule vyloučený Traoré, který obdržel trest na pět zápasů. V záloze překvapivě nahradil Slovinec Štorman Labíka, který si podle Jarolíma potřeboval odpočinout po vytížení v reprezentační jednadvacítce.

V hradecké ofenzivě nastoupil Slončík místo Vlkanovy, který se zranil při pohárové výhře 3:0 v Brně. Naopak bývalý reprezentační kapitán Darida, jenž ve stejném zápase skončil v nemocnici s úrazem hlavy, se stihl zotavit.

V Karviné se museli nejprve vypořádat se sněhovou nadílkou, s níž pomohli i fanoušci, a odvrátili tak obavy, zda se vůbec bude hrát. Hned v úvodu se domácí málem vypořádali i s hradeckou obranou, když nebezpečně hlavičkoval Boháč a brankář Zadražil míč jen reflexivně vyrazil.

V 8. minutě se měnilo skóre na druhé straně. Van Buren si naskočil na Slončíkův centr a k hattricku z poháru v Brně přidal druhý ligový gól v této sezoně.

Oboustranně ofenzivní fotbal pokračoval a oba soupeři potvrzovali, že patří k nejpilněji střílejícím týmům v nejvyšší soutěži. Blízko k vyrovnání byl nejlepší střelec domácích Senegalec Gning, nejprve jeho patičku zastavila tyč a pak střelu z otočky vytáhl Zadražil na roh. Sojka se pokusil náskok hostů znásobit střelou z dálky, brankáře Lapeše nezaskočil.

Pět minut před přestávkou do té doby bezchybný Zadražil špatně vyběhl a Ayaosi vstřelil chytrým lobem druhý ligový gól v sezoně. V nastavení strhl vedení na stranu domácích Šigut, když zakončil rychlou kombinaci na jeden dotek.

Hned po restartu hry se řítil Ayaosi sám na brankáře, podruhé však ještě na Zadražila nevyzrál. Naopak dvě nejzkušenější opory Východočechů zakončily v 54. minutě vzornou spolupráci vyrovnávacím gólem. Pilař přihrál a Darida se trefil popáté od letního návratu do české ligy.

Jenže s chutí hrající Ayaosi už za šest minut znovu strhl vedení na stranu domácích. Druhou asistenci si připsal Samko, který v Hradci Králové před lety začínal. Ayaosi po dalším rychlém brejku zkompletoval hattrick a Darida minutu před koncem už jen zmírnil prohru hostů.

16. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 3:3 (2:2)

Branky: 20. a 60. Růsek, 23. Alégué - 6. Doski, 10. Valenta, 62. Souaré. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Hájek - Orel (video). ŽK: Souček, Zorvan, Čanturišvili, Kozel (trenér) - Spáčil. Diváci: 3165.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Pantalon, Novák - Čanturišvili, Sedláček (63. Zorvan), Souček (73. Štěpánek), Polidar - Růsek (82. Suchan) - Alégué (82. Chramosta), Jawo (63. Puškáč). Trenér: Kozel.

Plzeň: Jedlička - Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil - Valenta (90.+1 Havel), Červ - Souaré (85. Vydra), Ladra (77. Višinský), Doski - Durosinmi (77. Adu). Trenér: Hyský.

MFK Karviná - FC Hradec Králové 4:3 (2:1)

Branky: 41., 60. a 87. Ayaosi, 45.+2 Šigut - 54. a 89. Darida, 8. Van Buren. Rozhodčí: Rouček - Machač, Volf - Berka (video). ŽK: Boháč - Dancák. Diváci: 1482.

Karviná: Lapeš - Boháč, Camara, Krčík, Fleišman - Bužek (46. Křišťan), Štorman - Ayaosi, Samko (85. Condé), Šigut (90.+2 Chytrý) - Gning (85. Ezeh). Trenér: Jarolím.

Hradec: Zadražil - Čech, Petrášek, Elbel - Kučera (31. Horák), Darida, Dancák, Sojka - Pilař (65. Mihálik), Slončík - Van Buren (74. Griger). Trenér: Horejš.

1. Slavia 16 10 6 0 32:12 36
2. Sparta 16 10 4 2 30:17 34
3. Jablonec nad Nisou 16 9 5 2 23:14 32
4. Olomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. Liberec 16 7 5 4 29:16 26
6. Plzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. Karviná 16 8 1 7 28:29 25
8. Hradec Králové 16 6 5 5 27:24 23
9. Zlín 15 6 5 4 19:16 23
10. Bohemians 1905 16 5 4 7 14:19 19
11. Teplice 16 3 6 7 17:23 15
12. Dukla 16 2 7 7 12:21 13
13. Mladá Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. Pardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. Ostrava 16 2 4 10 8:20 10
16. Slovácko 15 1 5 9 6:21 8
 
