VAR znovu pod palbou. Už dřív došlo k jeho totálnímu znehodnocení, míní expert

Dlouhá zkoumání situace, konzultace odborníků, snímky kamer z mnoha pozic. Přesto se video v rukou českých fotbalových rozhodčích dopouští řady chyb, v mnoha případech naprosto zásadních. Naděje na odstranění mylných verdiktů se nenaplňují. A dokud nedojde k výměně současné sestavy arbitrů, členů a hlavně vedení komise rozhodčích, lépe prý ani nebude.

Poslední příklad, kdy VAR nepatřičně ovlivnil utkání, je středeční zápas Fortuna:Ligy Pardubice - Sparta (2:2). Dva penaltové přehmaty, děsivá komunikace mezi hlavním rozhodčím Miroslavem Zelinkou a "odbornicí" u videotechniky Janou Adámkovou. Pochybení šlo rovnoměrně na obě strany, i tak opět došlo k znedůvěryhodnění VAR.

V průběhu jara se ke špatnému používání VAR ostře vymezila například Zbrojovka Brno, která se cítila být opakovaně poškozena přezkoumáváním situací.

Její bývalý útočník a komentátor ligového dění pro Aktuálně.cz Petr Švancara neskrýval rozladění a dokonce VAR nazval "lehkou dívkou, který vyhoví každému, kdo to potřebuje."

Rozepře se vyostřovala, vedení klubu se rozhodlo neplatit za videorozhodčí, třebaže by mu podle stanov asociace postupně hrozil trest odečtení bodů až zrušení spolku.

Zbrojovka couvla až pod příslibem nápravy. "Nešlo nám jenom o Brno, ale aby se VAR správně používal," vysvětloval majitel klubu Václav Bartoněk. "Byli jsme ubezpečeni, že přijdou nutné kádrové změny," doplnil.

Zároveň sílí volání po tom, aby měl VAR měl na starost opět Roman Hrubeš, bývalý ligový rozhodčí. Dozor nad videotechnikou včetně školení specialistů měl přidělenou, když se systém do českých soutěží zaváděl. Ale pak byl jako nevyhovují tehdejší vrchnosti symbolizovanou především místopředsedou FAČR Romanem Berbrem odsunut.

Hrubeš, považovaný za největšího českého oborníka na tuto techniku, nechce nyní příliš rozebírat to, co se nyní okolo VAR děje. "Myslím, že jakkoli komentovat tento stav v ČR je ztráta času. K totálnímu znehodnocení došlo již dávno," poslal stručné vyjádření.

Tím vlastně naznačil, o čem se v zákulisí mluví dlouho. Možnost, že by se dala korigovat chybná rozhodnutí, se údajně nelíbila zmiňovanému nedávnému vládci nad českým fotbalem Romanu Berbrovi, neboť by tím ztratil kontrolu nad výsledky zápasů. Proto mělo dojít k znedůvěryhodňování VAR.

Ovšem ani po Berbrově říjnovém zatčení nedošlo k viditelnému zlepšení. Naděje se nyní upírají k Radkovi Příhodovi, Berbrovu oponentovi, jenž kvůli nesouhlasu s tehdejšími pořádky jako ligový rozhodčí skončil.

Mluví se o něm jako o člověku, jenž by měl po červnových volbách vedení FAČR - pokud dojde ke změně poměrů - převzít komisi rozhodčích. Jeden z kandidátů na nejvyššího muže českého fotbalu Vladimír Šmicer už potvrdil, že by ho rád na tomto postu viděl.

Ani Příhoda ovšem nechce probíhající přehmaty VAR komentovat. "Nejsem nyní u toho," objasnil, proč je ke konkrétním omylům zdrženlivý. "Ale do budoucna by bylo potřeba okolo něj víc komunikovat, seznamovat veřejnost, co a jak se posuzuje," naznačil cestu, jak by technika mohla českému fotbalu skutečně prospívat.

Ale nejdříve patrně až po volbách do vedení FAČR.