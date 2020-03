Neuznaný gól Sparty vyvolal emoce. Jasný faul, hájil se Takács

Michal Muzikant

Fotbalisté Sparty slavili proti Slavii gól dvakrát. Pokaždé byl střelcem branky Benjamin Tetteh, ale nakonec platila pouze jedna. Tu první mu rozhodčí po zhlédnutí videa neuznal, kvůli faulu na Ladislava Takácse.

Běžela osmapadesátá minuta, kdy ghanský útočník pláchl po levé straně Ladislavu Takácsovi. Následoval souboj, ve kterém Tetteh postrčil slávistického obránce a ten se srazil s vyběhnuvším brankářem Kolářem. Tetteh už jen doklepl míč do odkryté brány a kotel Sparty slavil. Jenže ne na dlouho. Rozhodčí Franěk branku neuznal. Kvůli faulu.

"Podle mě jasný. Šli jsme tělo na tělo a on mi položil ruku na záda. Já jsem potom trefil Koliho (Koláře) do hlavy," hodnotil domácí obránce, který naskočil na jaře poprvé do ostrého zápasu.

Jeho sok s ním ale nesouhlasil. "Osobně si nemyslím, že to byl faul, ale pokud ho rozhodčí odpískal, tak to faul je," prozradil svůj pohled Tetteh.

Své k tomu měl i kapitán rudých Bořek Dočkal: "Na hřišti jsem to viděl tak, že není důvod gól neuznat. Po zápase jsem se díval na krátké video a malé přistrčení tam bylo, takže se nedá říct, že by to byl nějaký zářez. Ale byl jsem před sezonou na školení a říkali nám, kdy má být rozhodčí zavolaný. Je to ve chvíli, kdy je jasné pochybení a deset z deseti lidí řekne, že to tak je. A tohle ten případ podle mě není."

A vadila mu ještě jedna věc. "My dvě minuty slavíme gól, potom jde k videu, nehraje se a on ho odvolá. Přijde mi škoda, že tohle není posouzené už na hřišti," dodal Dočkal.

O dvacet minut později ukázal Tetteh znovu svoji rychlost a fotbalovost. Po pasu od Bořka Dočkala šel do vápna, zasekl opět Takácsovi, který šel do skluzu a následnou střelu tečoval mimo dosah Koláře. "Bylo to po ztrátě a Dočkal dával kolmici. Přesně na tohle jsme se chystali, abychom mu nedávali v těchto situacích prostor," nechápal Trpišovský.

Tetteh se tak po pohárovém utkání prosadil podruhé za sebou. "Musí dostávat přihrávku do prostoru. Umí si pokrýt balón, jako v těch situacích, které měl," zhodnotil svého svěřence trenér Sparty Václav Kotal.